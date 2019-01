La historia de Facundo Balta, figura máxima del Carnaval de las Promesas

En el conjunto de 984 niños y adolescentes que, distribuidos en 37 conjuntos, participaron este año en el Carnaval de las Promesas hubo uno cuya performance fue de tal nivel que ameritó que el jurado –presidido por Nicolás Lasa– le otorgara el premio individual de mayor destaque, el denominado Figura Máxima en este semillero de talentos que desde hace 31 años nutre de talentos no solo al carnaval profesional, también a otros segmentos de la actividad cultural y no solo en el ámbito local.

Se llama Facundo Balta. Es hijo de dos legendarios carnavaleros ­–Gustavo Balta y María Rosario “Charo” Martínez– y acaba de disfrutar de su última participación en la contienda de las promesas que organiza la Asociación de Directores del Carnaval de las Promesas (Adicapro), dado que cumplió 18 años durante 2018.

Pero, para quien quiera disfrutar de sus habilidades, ya lo pueden ver cada noche en los tablados en los que se presenta el conjunto de parodistas Los Antiguos, que a nivel del concurso oficial debutará en el Teatro de Verano el domingo 3 de febrero.

Este joven, integrante este año de la revista Saphirus, ganadora del primer premio en su categoría, tiene una larga trayectoria en el Carnaval de las Promesas. Participó durante 11 años.

Todo comenzó cuando le pidió a sus padres para presentarse en el Teatro de Verano y estos lo vincularon a la comparsa Arrasando, que salía del Cerrito de la Victoria, donde Facundo jugaba al fútbol infantil en el club Estrella del Norte, insertándose en un conjunto en el que había varios niños de familias legendarias en el mundo del candombe, como los Larraura y los Alfonso.

Luego se cruzó con una persona clave para Facundo, Eduardo Outerelo – “uno de mis maestros, uno de mis tíos del corazón”, dijo con emoción –, que primero lo convidó con un Coca Cola y luego lo invitó a sumarse a la revista Zodíaco, donde estuvo dos años. Luego estuvo en las revistas Contre'dance, posteriormente en Vértigo, en Fénix, nuevamente en Zodíaco y en los últimos tres años en Saphirus.

En esos 11 años cosechó, además de distintas menciones colectivas e individuales, cuatro veces el primer premio con su conjunto.

En tanto, este año con Los Antiguos se presentará en el escenario del Teatro de Verano por tercera vez "en el carnaval de los mayores", dado que ya estuvo en otros dos carnavales, cuando niño, integrando comparsas en las que en distintos años han sido relevantes los aportes de sus padres. Lo hizo con 9 años en Sarabanda (cantaba y era uno de los personajes en la trama del show) y con 11 años en Serenata Africana (con un rol más vinculado a la actuación, pero también cantando). En el segundo de esos casos compartió el elenco con su madre y en el otro fue la primera vez que integró un conjunto del carnaval mayor sin que estén en él sus padres. También, obviamente, participó con esos conjuntos (y con otros acompañando a sus padres) en el Desfile Inaugural y en el de las Llamadas.

“Me sorprendió mucho, no lo esperaba, es algo hermoso y me cuesta creerlo porque hay mucha gente con muchos talentos”, dijo Facundo Balta sobre el premio que recibió como Figura Máxima en el Carnaval de las Promesas.

En Saphirus, que salió del Delta Patín Club, este año el espectáculo se denominó Abrazos y se basó en un conjunto de bichos (Facundo era uno de ellos) denominados Cucus, que interactuaron con dos niños en el cuarto de ellos. Esos bichos trasmitían con sus abrazos emociones, "el abrazo significaba mucho para ellos y uno de los niños (Franco Acosta) cree en la magia de esos bichos y el otro (Facundo Castro) no, es un adolescente al que no le gusta nada, no cree en nada y la historia pasaba por convencerlo de la existencia de los Cucus", contó.

En ese marco, Facundo fue el arreglador musical, cantó, actuó y participó en la creación de los textos, integrando el equipo creativo. Además, en su rol de técnico, se ocupó de crear las canciones y del arreglo musical de la banda y de los cantantes en otra revista, Zodíaco.

El desafío del parodismo grande

En relación al nuevo desafío, integrar el elenco de Los Antiguos, “es la primera vez en parodismo y es un lugar hermoso, me tratan notable, estoy muy cómodo y contento, hay personas increíbles como Marcos Lacaze, Eugenia, Joaquín Freire, Luichi y Sebastián Custiel, todos en realidad me están enseñando mucho y me quieren, me lo hacen sentir siempre”.

Su rol, explicó, “es muy musical, en un espectáculo muy musical que está precioso, eso es lo que quieren que aporte, así que canto, pero también bailo aunque era muy duro cuando arranque (risas)”.

Desde el piano a un sinnúmero de aprendizajes

Desde los 5 años Facundo estudió en áreas vinculadas con el arte. Su padre, pianista, lo envió a un conservatorio. A los 8 años arrancó en la Escuela de Música Virgilio Scarabelli donde aprendió a tocar la trompeta. En 2017 se vinculó a la Orquesta Juvenil del Sodre. Estudió en la Escuela Municipal de Música y ahora está en las pruebas para ingresar a la Escuela Universitaria de Música para cursar en una licenciatura composición, musicología, dirección de coro y dirección de orquesta.

Su padre está radicado desde hace varios años en España. Su madre sigue en Montevideo. “Mamá es muy demostrativa, está arriba mío, me trasladó toda esa parte humana e inhumana del arte, me enseñó a ver lo que está más allá, me hizo sentir el arte a flor de piel. Mi viejo es una de esas personas que se emociona, llora, pero no te lo dice. Fue mi primer superhéroe y lo sigue siendo, es mi modelo a seguir. Yo siempre estoy pidiéndole consejos para que me guíe. Y él es muy sincero. Sin dudas los quiero mucho y les estoy muy agradecido”.

Cuando se le pidió que defina al Carnaval de las Promesas, dijo: “Soy lo que soy por el Carnaval de las Promesas, eso lo dice todo, me formó artística y humanamente, crecí entre las promesas, aprendí de la nada muchas cosas, es una verdadera escuela donde hay gente que me enseñó mucho a cambio de nada, aprendí de grandes técnicos y de cada compañero, disfruté ganar cuando el alma es más competitiva y cuando fui creciendo aprendí a disfrutar aunque te toque perder. A los niños que les guste cantar, bailar, actuar.... que no dejen de arrimarse porque no van a arrepentirse, para todos sea cual sea su gusto o habilidad hay un espacio”.

Finalmente, “cumplí 18, pero no me quiero ir, voy a seguir vinculado como técnico”, afirmó.

Atenas, García Márquez y Whiplash

Facundo Balta vive en el barrio Sur, cerca del Cementerio Central. Es muy hincha del club Atenas, donde jugó pero debió dejar por los estudios. En las promesas tiene como a sus revistas “del amor” a Saphirus y Zodíaco. Y ahora se puso la camiseta de los parodistas Los Antiguos en el carnaval de mayores. Además de su padre, sus primeros referentes fueron los carnavaleros Aldo Martínez, Luis Alberto “Canario” Pereyra, la murga Agarrate Catalina y Freddy “Zurdo” Bessio, aunque siempre está buscando nuevos referentes, con base en su indecisión que lo llevó a ir formándose en distintas ramas del arte. Ya aprobó el bachillerato y se prepara para iniciar la formación universitaria. “Me puedo enganchar con el jazz y eso pasa a ser lo máximo y en otro momento quiero dedicarme al canto o a arreglar”. También tiene entre sus metas cursar en el Instituto Profesores Artigas y ser profesor de liceo en las materias música “y filosofía, que es mi segundo amor”. Le gusta la lectura y lo último que leyó es Crónicas de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez. También le gustan el cine y las series de Marvel. Su película preferida es Whiplash, donde el foco está en la historia del éxito de un baterista obsesionado por la música, pero que deja muchas cosas de lado para ser el mejor en su disciplina.

Marcos Lacaze: “Es un intérprete superlativo”

Este año el espectáculo de parodistas Los Antiguos se denomina Flores en el Cemento e involucra tres historias centrales. El hilo conductor sobre el Premio Nobel de Literatura que ganó Gabriel García Márquez, la película inglés Billy Elliot y Canciones para no dormir la siesta. “Todas flores en el cemento, grandes artistas surgidos de contextos sociopolíticos y/o económicos críticos que lograron a través del arte transformar su realidad”, explicó Marcos Lacaze, director y componente de este elenco de parodistas.

Sobre Facundo Balta, recordó que “lo vi por primera vez cuando tenía 14 años. Fui como espectador a una prueba de admisión de Carnaval de las Promesas y me fui sorprendido con lo que hizo. Esa noche, en 20 minutos de espectáculo, tocó la guitarra, la trompeta, el bajo, cantó y actuó. Pregunté por él y no pude arrimarlo porque no era mayor de edad. Desde ese día no le perdí la pisada y este año, ya con 18 años, lo llamamos”.

Añadió que “es un intérprete superlativo, que tiene una capacidad de lograr climas variados con una sensibilidad tremenda. Él puede hacer silenciar o bailar en un mismo show al Teatro de Verano entero o a sus propios compañeros en un ensayo”.

En Los Antiguos Facundo tiene un momento muy importante en la presentación, interpretando una canción de Totó la Momposina. Además canta durante todo el espectáculo, actúa, baila y toca varias instrumentos.

“Es un ser muy querido por todos los compañeros. Para nosotros es un honor tenerlo en nuestro elenco y ojalá lo podamos disfrutar por muchos años”, concluyó Lacaze.