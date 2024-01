La historia de Camila Dos Santos, la primera fisioterapeuta del plantel de Nacional: trabajó con Zielinski, Guti y Recoba, y es basquetbolista

¿Una mujer en el cuerpo técnico del plantel principal de Nacional? La pregunta fue pasando de uno a otro en busca de una respuesta que confirmara que definitivamente los tricolores daban un paso más en el proceso de igualdad de género, incluso en esos rincones de Los Céspedes que históricamente fueron reservados para los hombres.

Ella, Camila Dos Santos (31 años), fisioterapeuta que abrazó su profesión con singular pasión, se encargó de derribar el último bastión que no sabía del género femenino y desde abril del año pasado integra el equipo de trabajo del cuerpo técnico del plantel principal de Nacional como tercera fisio.

Foto: Leonardo Carreño.

Llegó con el argentino Rodolfo Zielinski, estuvo en el de Álvaro Gutiérrez y recibió a Álvaro Recoba, con quien había trabajado en Tercera División, cuando asumió en el cierre de la temporada pasada.

En el inicio de la temporada 2024 inicia su segundo año en esta misma función, con un perfil bajo que la alejó de los medios de comunicación, pero que la comienza a consolidar en el cuerpo técnico de uno de los dos equipos más importantes de Uruguay.

¿Quién es Camila Dos Santos, fisioterapeuta de Nacional?

Nació hace 31 años en el Cerro, jugó al básquetbol desde pequeña en Verdirrojo, y desarrolló una larga trayectoria dentro de las canchas que la tiene en actividad en Aguada.

"Jugué con los varones hasta los 14 años, era la única del equipo, y cuando no pude participar más por temas reglamentarios me fui a Welcome, después pasé por Capurro, volví a Verdirrojo, jugué dos temporadas en Nacional y desde 2022 estoy en Aguada", resumió a Referí la jugadora quien también defendió la selección sub 17 en el Sudamericano de 2006, cuando tenía 14 años, y luego llegó a la mayor para participar en los torneos continentales de 2010 y 2014 bajo la gestión del Cabeza Juan Pablo Serdio.

Camila es hija de Gabriel y Mónica, quienes tienen una ferretería en el Cerro, y hermana de Bruno, óptico.

@Nacional

La medicina nunca estuvo en las charlas de la familia, pero desde su época en el liceo sabía que iba a seguir por ese camino.

¿Kinesióloga? "No, soy fisioterapeuta", se apresuró a responder al periodista, mientras comenzó a explicar que la kinesiología (una tecnicatura en Uruguay) forma parte de la carrera del fisioterapeuta (licenciatura), que cursó en la Udelar.

"En el liceo sabía que quería hacer algo vinculado a la medicina. Me interesaba todo el tema de la recuperación de las lesiones. Así que me presenté a la prueba de admisión y quedé afuera. Estábamos anotados como 500 y solo había 30 cupos. Así que comencé a estudiar medicina. Estuve tres años en la facultad y me di cuenta que no era lo mío, pero el conocimiento que adquirí en anatomía y fisiología fue lo que me permitió pasar la prueba, cuando volví a rendirla, para poder ingresar a la facultad. Luego la carrera la hice de un tirón", explica quien en 2018 recibió el título de Licenciada en Fisioterapia.

@Nacional

Camila Dos Santos

Además, aprendió con su propio cuerpo a través de los dolores y entradas al quirófano (se rompió los ligamentos cruzados de las dos rodillas y fue operada) sobre una actividad que se transformó en su pasión.

La llegada a Nacional en 2017

En el final de su carrera en la facultad y a punto de recibir el título fue contratada por Nacional para comenzar a trabajar con el fútbol femenino en 2017.

En 2019 pasó a sexta y séptima divisiones del fútbol masculino y comenzó a subir la escalera, como si se tratara de un futbolista, hasta el plantel principal.

En 2020 ascendió a los planteles de cuarta y quinta, y en 2022 además se sumó al de tercera.

@Nacional

Al comienzo de la temporada 2023 cubrió vacantes en la pretemporada y en abril la subieron definitivamente al primer equipo.

En ese momento el entrenador era el argentino Zielinski.

Además de Nacional, había trabajado en Verdirrojo, durante su temporada en la Liga Uruguaya de Básquetbol y hasta el año pasado trabajó en la clínica de Walter Ferreira, que pertenecía al histórico fisioterapeuta de los tricolores.

Actualmente, además de los tricolores trabaja en las formativas de Tabaré.

¿Imaginaste llegar al lugar que estás ocupando hoy en Nacional? "Cuando empecé a estudiar nunca imaginé que podría llegar a este lugar, pero cuando llegué al femenino de Nacional me lo propuse como meta. Llegar al primer equipo se transformó en mi objetivo, aunque nunca pensé que fuera tan rápido"

Foto: Leonardo Carreño.

Camila Dos Santos en la pretemporada de Nacional

Un día recibió la llamada del médico Alvaro Arsuaga, encargado de la sanidad del club, y le dio la noticia de que la quería en el plantel principal. Sabía que aceptaba un trabajo que está lleno de sacrificios, pero que disfruta de una manera singular.

Su vida en Nacional en 2024

"Es una actividad que un día trabajás de mañana, al otro de tarde, tenés que estar todos los fines de semana sábado o domingo, tenés que estar previo y posterior a los partidos. Tenés que tener disponibilidad y eso me llevó a dejar mi otra actividad para dedicarme a esto", explica a Referí.

¿Cómo fue su ingreso al vestuario de un plantel masculino? "A priori tenía mis prejuicios, en cuanto a que una mujer en un vestuario de hombres llega con el escudo levantado. Sin embargo, nunca tuve un inconveniente. Nunca nadie dijo nada, desde mi época de formativas en un mundo lleno de hombres y donde las mujeres escasean hasta la actualidad. Tenés que seguir ciertas pautas, antes de entrar al vestuario preguntás si se puede pasar. Hay respeto, profesionalismo, se asume con total naturalidad. A veces decían una barbaridad y veías que te miraban y te pedían perdón, pero eso ya no ocurre más, porque soy una más, se acostumbraron a que haya mujeres. Y en Nacional hay cada vez más mujeres trabajando, en eso Nacional dio un salto en la igualdad de género. Además, y esto lo tomé como algo muy importante, nunca dudaron en ofrecerme la función por mi condición de mujer, nunca el jefe de la sanidad (Arsuaga) ni Seba (Taramasco gerente deportivo del club en ese momento) me pusieron límites. Y siempre me dijeron que si estoy acá es por mi capacidad de trabajo"

@Nacional

En 2022 comenzó a trabajar en el plantel de tercera división, al mismo tiempo que llegó Álvaro Recoba, con quien ahora comparte el equipo principal.

"A Recoba, al Abeja (Nelson Abeijón), a Alzamendi los conocía de tercera. Son bárbaros los tres. Recuerdo que el día que pasé de tercera a primera le dije al Chino: 'Nos vemos allá arriba' (en alusión a que el chalé de los entrenadores del plantel principal está en la parte más alta de la concentración de Los Céspedes)".

Sobre Recoba, agregó: "El Chino es lo más. Es el tipo más sencillo que vi".

¿Cómo vive su pareja, Mauro Toncopi, su trabajo en un plantel de hombres? "Siempre me dio para adelante con mi profesión. Lo tomó con mucha naturalidad que trabaje con hombres. Nos apoyamos mutuamente en todo. Él tiene una academia de básquetbol, Focus, con programas de entrenamiento. Está haciendo un gran trabajo y un gran aporte en la formación", apunta.

Mauro es entrenador en las divisiones formativas de Aguada.

Camila también destaca el espacio que Nacional le da a la mujer en los lugares que históricamente fueron ocupados por hombres.

@Nacional

Camila Dos Santos

La nuticionista de Nacionales Cecilia Betolaza, quien está a cargo de la alimentación de los jugadores.

El equipo de fisioterapeutas está liderado por Daniel Calimares, quien trabaja junto a Fernando Peña y Camila.

¿Cuál es su función? En general trabaja en cancha, y acompaña todo el proceso de recuperación de las lesiones de los futbolistas en la que trabaja directamente con el preparador físico Julio Moreno, un histórico profe del club.

La jugadora que mira la pelota y los tobillos

En su rol de basquetbolista se reparte en la cancha entre el deporte y su profesión.

"En mi doble rol como fisio y jugadora estoy con un ojo mirando la pelota de básquetbol y con el otro los tobillos (se ríe). Porque me preguntan 'me duele esto o lo otro', y qué les recomiendo. A mi me encanta y las ayudo", explicó.

Aguada

Camila Dos Santos en Aguada

Además, Juan Ramírez, dirigente del básquetbol femenino de Aguada, recordó que sus compañeros le piden que le coloque las vendas, porque con la práctica que tiene les quedan mejor que a nadie.

"Camila llegó al club en 2022, cuando el proceso del femenino seguía avanzando y fue una de las primeras jugadoras nacionales que contratamos junto a Daniela Tobagliari y Florencia Fernández. Le dieron un salto de calidad al femenino y llegamos a las finales”, comentó el dirigente.