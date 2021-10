La historia de Sebastián Cáceres, el nuevo futbolista elegido en la lista del Maestro Tabárez

El actual zaguero de América de México, Sebastián Cáceres, es la cara nueva en la lista de reservados del Maestro Óscar Tabárez para la doble fecha de Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 contra Argentina y Bolivia los próximos 12 y 16 de noviembre, respectivamente.

Cáceres hizo todas las inferiores en Liverpool y en 2016, dos lesiones lo dejaron prácticamente sin poder jugar durante toda la temporada. Al año siguiente, debutaría en Primera división y ya en 2018, pese a perderse la pretemporada por varicela, terminó el año en el equipo ideal del Campeonato Uruguayo elegido en la encuesta entre 100 periodistas Fútbolx100 que anualmente lleva a cabo Referí.

En aquel año en el que Peñarol fue campeón uruguayo, el zaguero de Liverpool logró contar con el 31% de los votos.

Con la camiseta de Liverpool, con la que dejó un gran recuerdo

En agosto de 2019, América de México se lo quiso llevar y ofreció US$ 3.000.000 por el 80% de su ficha, pero él prefirió quedarse en Liverpool para lograr el título del Torneo Intermedio, tal como lo recordó en una nota con Referí en enero de 2020.

En diciembre 2019, a mitad de camino de los 20 a 21 años se compró su primer auto. En enero 2020, finalmente se concretó su pase a México y se despidió de su club con un emotivo video, como no se había visto entre sus pares, con un largo mensaje de agradecimiento al club que lo formó y que le enseñó de fútbol para llegar a competir a nivel internacional.

Es oriundo de Nuevo París, jugó al baby fútbol en Asociación Deportiva Juvenil, en sus primeros dos años, y Estrella Federal.

En un partido de la sub 20 contra Arabia Saudita, siendo el capitán de Uruguay

Sus condiciones como volante promovieron la invitación de Defensor Sporting. Allá fue a la escuelita violeta, pero como no lo fichaban, unas semanas después y una llamada de un profe que lo conocía y que trabajaba en Liverpool, terminó en Belvedere. El resto de la historia es conocida: llegó a los 12 como volante y se fue a los 20 como zaguero de selección.

Sufrimiento, sacrificio y suerte se mezclaban una vez más. “Me rompí el menisco y tuve que empezar a entrenar más porque sentía que era la única forma de asegurar mi rodilla. Hice todo lo que me indicaron y después adquirí el hábito de cuidarme en la alimentación y entrenar mejor”, dijo en enero del año pasado a Referí.

¿Qué pasó en aquel 2016? Primero se desgarró cuádriceps. Se recuperó. Jugó cuatro partidos y rompió menisco. Después de unas placas, el diagnóstico original fue esguince de rodilla, y lo mantuvieron en sanidad recuperando una lesión que no correspondía a lo que había sufrido. Pasaba el tiempo y no podía caminar con normalidad. Allá fue otra vez a examinar la rodilla. Le hicieron una resonancia y comprobaron la rotura. Lo operaron y la recuperación demandó dos meses. “Al demorar la operación perdí músculo y costó mucho más volver”, recordó entonces.

Cáceres salta ante Matheus Cunha en el preolímpico; el brasileño sería campeón de los Juegos Olímpicos posteriormente, y semanas después fue contratado por Atlético de Madrid, por lo que es compañero de Luis Suárez en ofensiva

Su primera incursión en la selección uruguaya fue en una sub 15 con Alejandro Garay, pero no quedó, aunque le sirvió para familiarizarse con lo que vendría, la sub 18, la sub 20 (Sudamericano y Mundial) y la Panamericana (Lima 2019) y la Preolímpica (Colombia 2020).

Su carrera deportiva en el fútbol profesional tuvo un quiebre con la llegada del técnico Paulo Pezzolano al primer equipo en 2017. Con la propuesta de salir jugando, esa que perfeccionó desde los 12 años cuando lo pusieron por primera vez de zaguero, se sintió cómodo y se metió en la oncena.

Así fue su emotiva despedida de Liverpool:

Un hogar nunca se deja, nunca se abandona. Los voy a llevar siempre en mi corazón 🖤💙.



¡Gracias por todo, @LiverpoolFC1915! pic.twitter.com/yfn6hS7jPG — Sebastián Cáceres (@Seba4Caceres) January 16, 2020

.ESTOS SON LOS NÚMEROS DE SEBASTIÁN CÁCERES EN LAS DISTINTAS SELECCIONES URUGUAYAS

SUB-18

Debut: 5/6/2017 – Torneo Amistoso: Uruguay 3-2 Estados Unidos. DT: Alejandro Garay

Partidos Jugados: 8

Goles: -

SUB-20

Debut: 3/4/2018 – Amistoso: Uruguay 2-1 Costa Rica. DT: Fabián Coito

Partidos Jugados: 18

Goles: -

Competiciones Oficiales: Sudamericano Chile 2019, Copa del Mundo Polonia 2019

Panamericana

Debut: 30/7/2019 – Juegos Panamericanos: Uruguay 2-0 Perú. DT: Gustavo Ferreyra

Partidos Jugados: 5

Goles: -

Competiciones Oficiales: Juegos Panamericanos Perú 2019

Olímpica

Debut: 4/1/2020 – Amistoso: Uruguay 0-0 Liga Premier México. DT: Gustavo Ferreyra

Partidos Jugados: 4

Goles: -

Competiciones Oficiales: Torneo Preolímpico Colombia 2020

TOTAL EN SELECCIONES NACIONALES

Partidos jugados: 35

Goles: -

(*) Estadísticas de la Asociación Uruguaya de Fútbol

Aclaración: Para la elaboración de las estadísticas fueron tomados en cuenta los partidos internacionales, ya sea contra selecciones como contra clubes internacionales.