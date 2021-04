La historia negra que marca a Defensor Sporting: los 19 juveniles que no supo aprovechar

El Apertura de 2017 fue la última gran alegría que Defensor Sporting le dio a sus hinchas. Pasaron más de cuatro años y seis entrenadores, antes que un histórico descenso a Segunda División (después de 55 años) dejara una mancha en la historia del club. Esa vez los seguidores violetas fueron testigos de un sólido equipo campeón, que apenas perdió un partido de los 15 que jugó, terminó invicto contra los grandes, le ganó el clásico a Danubio, estuvo a nada de alcanzar el récord de puntos que consiguió Nacional en 2014 y tuvo un promedio de edad menor a 23 años. Muy lejos del último Defensor en Primera, que, con una edad media de 26 años, terminó anteúltimo en el Clausura 2021 que finalizó en marzo y prácticamente pobló a su equipo de jugadores de largo recorrido.

En aquella versión 2017, el equipo cerró el año con un traspié al perder la final del Uruguayo contra Peñarol, pero la fórmula de Eduardo Acevedo no se maquilló y siguió clara: había que alternar jugadores experientes con juveniles para pensar en un proyecto a largo plazo, como habían aprendido dos décadas atrás y aplicaban con singular atención en cada detalle.

Con la apuesta firme a las formativas, el entrenador subió en ese año a una camada de 10 jugadores. Entre ellos estaban Emiliano Álvarez, Robert Ergas, Juan Manuel Boselli, Joaquín Piquerez, Jeferson Dos Santos, Ramiro Cristóbal, Pablo López, Joaquín Salvatto, Emanuel Beltrán y Facundo Milán.

A la decisión de Acevedo la respaldó una estrategia cargada de éxitos deportivos en la última década –debutaron más de 70 juveniles–, que en los resultados tempraneros le daba margen de tranquilidad y, hasta ese momento, también le cuadraba más certezas que dudas.

Sin embargo, esa buena campaña dio comienzo al inicio de una larga pesadilla.

Desde entonces, Defensor Sporting tuvo seis entrenadores y no volvió a ganar un torneo corto. En los dos años siguientes al título del Apertura, en 2018 y 2019, no solo opacó a decenas de juveniles en Primera, sino que apenas le dio la chance de debutar a 10 futbolistas, la misma cantidad que en todo 2017.

Del último Defensor campeón, solo uno de los debutantes (Facundo Milán) sigue en el club, mientras que tres están libres y seis juegan para otros equipos. De los que ascendieron en 2018, Ignacio Laquintana era el único que integraba el plantel principal, pero con la caída de su préstamo también quedó rezagado, y de los que subieron en 2019 ya no queda ninguno.

En 2020, el club solo le dio la oportunidad de estrenarse a cuatro futbolistas, a quienes sí mantuvo para encarar la nueva temporada. Pero, ¿en qué quedaron las otras historias de los juveniles que debutaron en Defensor en los últimos cuatro años y no tuvieron rodaje?

El caso a caso

Joaquín Piquerez

Debutó en la Primera de Defensor Sporting en 2017, luego de haber recorrido todas las juveniles.

Entraba casi siempre desde el banco de suplentes y alternaba repentinas titularidades con partidos a los que a veces no lo convocaban.

En la final del Uruguayo 2017 jugó los 120 minutos contra Peñarol, perdió por penales, pero se fue ganando la confianza del técnico Acevedo por primera vez.

Un año después, llegó el Clausura 2018. Piquerez había jugado apenas cinco partidos entre Apertura 2018, Intermedio y Sudamericana. Sin embargo, cerró el año como titular, afianzado, con un total de 11 presencias de las 15 en ese torneo.

Llegó Jorge da Silva, que estuvo apenas cuatro meses, y jugó ocho partidos bajo su dirección: seis por Copa Libertadores y dos por el Uruguayo. Su suerte cambió con la llegada de Ignacio Risso, en abril de 2019, cuando pasó a no estar convocado y a entrenar casi siempre con Tercera. Solo fue suplente, sin poder ingresar, en la fecha 13 contra Nacional.

En su lugar, jugaron generalmente Ayrton Cougo, Martín Correa y Mauro García. Decidió salir en julio de 2019, cuando se fue libre a River, y Defensor no pudo sacar provecho de su ficha.

Staff Images / Conmebol

Joaquín Piquerez en Peñarol

Robert Ergas

Su primera etapa en Defensor tuvo apenas un minuto en Primera división. Debutó con Acevedo una tarde de mayo de 2017, cuando su equipo ganó 1-0 frente a Rampla. Después, salvo a dos partidos, dejaron de convocarlo. Para colmo, en abril sufrió una rotura de ligamentos cruzados que acabó con sus esperanzas de ese entonces. Su lugar también lo ocupaba mayormente el titular, Ayrton Cougo, de 21 años.

Ergas se fue a préstamo a Boston River y jugó 13 de los 15 partidos de su equipo en el torneo. Tomó un rol protagónico, marcó tres goles y dio una asistencia. Llegó a debutar, incluso, por Copa Sudamericana, completando 180 minutos y un gol, y pegó la vuelta a los pocos meses.

Una vez más, las oportunidades en el cuadro del Parque Rodó fueron pocas. Esta vez, lo tapó Alejandro Villoldo, de 29 años. En ese segundo ciclo, estuvo en cancha apenas ocho partidos, donde solo en dos completó los 90 minutos, y luego se fue cedido al Albacete de España.

Allí pasó medio año, tuvo tres oportunidades oficiales en cancha y en 2020 regresó a Uruguay para jugar en la Primera división con Rentistas, donde volvió a tener continuidad. Fueron 14 los partidos en los que el técnico Alejandro Cappuccio lo eligió y él le respondió con asistencias de gol a sus compañeros en cuatro ocasiones.

Camilo Dos Santos

Robert Ergas en Rentistas

Robert Ergas, que se define como lateral izquierdo en su cuenta de Twitter, es generación 1998, puede desempeñarse también como volante externo y juega en el Club Olimpia (Paraguay) desde octubre de 2020. En diciembre, su carrera le pegó un nuevo sacudón al sufrir una rotura de ligamentos cruzados, una historia ya conocida desde sus inicios en Defensor.

Juan Manuel Bosselli

Aunque de la larga lista es uno de los que tuvo oportunidades, Juan Manuel Boselli completó apenas dos veces los 90 minutos (contra Racing en marzo de 2018 y contra River en mayo) en Defensor.

Su continuidad estuvo condicionada por jugadores de mayor edad, en momentos donde en su posición, más que escasez, había superpoblación de futbolistas.

Nacido en Montevideo, el juvenil debutó en Primera contra Juventud de las Piedras un 25 de febrero de 2017. En ese Apertura, Defensor tenía como alternativa a Nicolás Olivera (38), Matías Cabrera (30) y Matías Zunino (26), pero también podían ocupar el espacio dos hombres más veloces, como Gonzalo Bueno (23) y Facundo Castro (21), frente a un joven Boselli de solo 16 años.

Después de no afianzarse como titular, hacer dos goles y dar tres asistencias en 37 partidos bajo filas violetas, se fue cedido al Girona. Jugó como atacante para el equipo filial, el CF Perlada, en la Segunda división de España y allí completó dos goles en 12 presencias, sin ser comprado, por lo que seguía perteneciendo al club uruguayo.

Juan Manuel Boselli en Girona

En setiembre de 2019, se convirtió en nuevo jugador del América de Minas Gerais (Brasil), cedido por seis meses desde Athletico Paranaense. El club brasileño tenía la opción de comprárselo a Defensor, pero tampoco accedió.

Un año más tarde, Boselli recaló en el Cádiz B de España. Fue cedido por dos temporadas y, en caso de que sus rendimientos convenzan, su fichaje podría ser un hecho. Por el momento, en 18 partidos oficiales, lleva marcado un gol, aunque solo una vez fue requerido los 90 minutos.

Además, jugó con Uruguay el Mundial Sub 20 Corea del Sur 2017. Fue convocado por Fabián Coito en lugar de Diego Rossi.

Ramiro Cristóbal

Ramiro Cristóbal (25) fue una de las armas del Rentistas campeón del Apertura en 2020. Aguerrido, de mucha marca y buen pie, comenzó su carrera en Anglo (Fray Bentos) y se terminó de formar en Defensor Sporting al sumarse a la categoría sub 16.

Los primeros meses de adaptación le fueron difíciles, al punto de que pidió a su madre volver cuando cada semana se repetía delante de sus ojos la misma escena: quedar fuera de la citación a los partidos.

Con la ayuda del coordinador de juveniles, Juan Ahuntchain, se quedó en el equipo y encontró el ritmo. En junio de 2017, a los 21 años, hizo su debut en el Estadio Olímpico de Rampla, con Acevedo como técnico, donde jugó casi media hora de partido. Pese a que al año siguiente jugó 13 partidos e incluso alguna vez entró como zaguero, al poco tiempo quedó rezagado.

Con la llegada de Jorge “Polilla” Da Silva, en 2019, Cristobal comenzó como titular. Después, el técnico fue cesado y, casi como consecuencia, llegó su rotura de meniscos. No volvió a recuperar rodaje.

Cuando ascendió Rentistas, el futbolista se fue a préstamo y en ese club lleva jugados 37 partidos. Se consagró como una de las revelaciones del último campeonato, fue campeón del Apertura y vicecampeón del Uruguayo 2020.

Diego Battiste

Ramiro Cristobal en Rentistas

Pablo López

A sus 24 años, Pablo López puede presumir de ocho apariciones en el fútbol mexicano en menos de un año.

Defensor lo prestó al Toluca en 2020 luego de tres años y 65 apariciones en Primera. Es, quizás, uno de los más utilizados de la lista, pero en los últimos cuatro torneos que estuvo cada vez fue perdiendo más continuidad.

Dejó una huella de seis goles y cinco asistencias en el equipo uruguayo.

Diego Battiste

Pablo López en Defensor Sporting

Joaquín Salvatto

Joaquín Salvatto (23) se despidió de Defensor a sus 22 años, hace apenas cuatro meses. Hijo del canchero del estadio Juan Antonio Lavalleja de Trinidad, y oriundo de esa ciudad, Salvatto realizó las formativas con buenos desempeños y recaló en el primer equipo en 2017.

Sus buenas actuaciones en el juvenil de poco le valieron; jugó apenas 28 minutos contra Peñarol, en los que acumuló una amarilla, y en 2019 se fue cedido a Villa Teresa, donde jugó cuatro partidos en el primer año y luego renovó su vínculo, pero no volvió a entrar.

Al regresar a su club de origen, quedó libre. Y hasta hoy sigue sin encontrar equipo.

Emiliano Álvarez

Emiliano Álvarez, de la categoría 1996, fue casi siempre tapado por Santiago Carrera (27), Nicolás Correa (37) y Gonzalo Maulella (36) durante su riña por un lugar en la defensa titular de Defensor Sporting.

Debutó en el Apertura de 2017, fue titular en los primeros dos partidos, después jugó 15 minutos y dejó de ser convocado, salvo en la penúltima fecha contra Nacional. Recién en el Intermedio siguiente tuvo algunas presencias, en las que no completó los 90 minutos, y de ahí en más, entró muy pocas veces.

El corpulento zaguero de 1,91 metros y 25 años cerró su ciclo en el club con 14 apariciones y se marchó a Boston River por medio de una sesión, donde jugó 18 partidos.

Ahora se prepara para afrontar la segunda divisional con los colores de Cerro, equipo al que se sumó luego de finalizar su préstamo en el Boston y quedar libre de Defensor.

Emanuel Beltrán

Emanuel Beltrán cerró el Campeonato Uruguayo como uno de los jugadores menores de 23 años con mayor efectividad (60,5%) en regates a lo largo de la temporada.

Pese a que Eduardo Acevedo lo había apostillado como una de sus promesas, cuando afirmó a La Voz del Tuerto que era un jugador “confiable” y “muy inteligente”, solamente lo colocó en cancha seis veces. En su lugar, jugaron Mathías Suárez, el juvenil Gastón Álvarez o Santiago Carrera.

En la actualidad juega para Cerro Largo.

Jeferson Dos Santos

Dejó de jugar al fútbol y se mudó a Brasil, a vivir en el estado de Paraná, donde se dedica a los negocios financieros. Jeferson Dos Santos, exdelantero de 23 años, con pasado en las formativas violetas, tuvo apenas tres oportunidades en la Primera división de Uruguay antes de ser cedido a Miramar Misiones, donde completó ocho partidos e hizo dos goles.

Al poco tiempo de sortear otro breve paso por la Segunda división profesional, con Central Español, donde entró nueve veces y se despidió sin goles, Dos Santos decidió abandonar el fútbol y emprender viaje hacia su Brasil natal.

@jeferson97

Jeferson Dos Santos en la playa de Brasil

Emiliano Gómez

La historia de Emiliano Gómez aún sigue dando vueltas en la cabeza de algunos dirigentes de Defensor Sporting. No solo por sus pocos minutos en cancha (612), su marcha sin goles y una única asistencia, sino también por el desacertado negocio que lo llevó a marcharse.

A diferencia de los US$ 3 millones que el club acostumbraba a poner como piso por otros juveniles, se estableció que la cláusula de Gómez sería de US$ 500 mil. El joven delantero, que con 16 años ya había debutado en Primera división y con 17 jugó dos partidos en la Sub 20 de Uruguay, fue comprado por el grupo inversor de Boston River a mediados de 2019 y, casi seis meses después, Sassuolo (Italia) cerró su ficha por € 2.500.000 por cuatro años y medio, pese a que Defensor lo preservó hasta el 31 de diciembre de 2019 y obtuvo un 25% de la plusvalía en el pase, como informó el periodista Nicolás Musetti.

Tal y como acostumbran los equipos europeos, Sassuolo decidió darlo a préstamo en sus primeros años de desarrollo y fue así que en octubre de 2020 se trasladó al español Albacete.

Ignacio Laquintana

Ignacio Laquintana estuvo a punto de jugar en Peñarol. Un cambio de Peñarol en las condiciones del contrato le frenó la salida de Defensor, club donde afrontó una –por ahora– corta carrera profesional de tres años.

En el Clausura 2018 debutó contra Cerro y siempre fue un jugador requerido en cancha, con cinco o más presencias por torneo.

Laquintana, después de casi 70 partidos, vio con buenos ojos la posibilidad de llegar a Peñarol, pero un cambio en las condiciones del acuerdo por parte de los aurinegros, con su representante de por medio, le dejó inválida la posibilidad de pegar el salto.

Defensor se negó a ceder un porcentaje del pase, como pretendía Peñarol.

Ahora, en medio de una situación confusa, en la que el futbolista declaró que no quiere regresar a su club de origen, él y su representante intentarán rescindir contrato. Su futuro sigue inconcluso.

Inés Guimaraens

Ignacio Laquintana en Defensor Sporting

Luciano Boggio

El pibe Luciano Boggio, de 22 años, que tiene contrato con Defensor Sporting hasta 2023, se fue cedido a River, para intentar ganarse un lugar firme en la Primera división uruguaya.

A diferencia de otros años, donde el club apostaba por poblar de juveniles al primer equipo, Defensor prefirió ceder a Boggio que lleva 1.942 minutos en la máxima categoría, repartidos en 44 juegos. El volante dejó 7 participaciones en goles (dos anotaciones y cinco asistencias) en su corto ciclo.

Como le sucedió a Boselli, su actuación estuvo condicionada por la titularidad de Matías Cabrera y Facundo Castro sobre la banda derecha.

Gonzalo Napoli

Después de 47 partidos, pero con más tiempo en cancha que Boggio (2.850’) la suerte del juvenil Gonzalo Napoli fue prácticamente la misma que la de su compañero. Su club de formación decidió darle salida en un préstamo a River Plate y pretende que vuelva con más confianza en lugar de apostar por su continuidad en el equipo que peleará por ascender.

A sus 20 años de edad, suma tres goles y tres asistencias con la primera de Defensor.

Cristian Barros

Tras ocho partidos en cancha, en los que se despachó con un gol, el futbolista Cristian Barros se fue a jugar a la Universidad de Chile en calidad de cedido, hasta junio de 2021, con la opción de ser comprado.

El extremo de 21 años, que mostró tener velocidad y buena gambeta, no tuvo demasiado lugar en el equipo de Alejandro Orfila ante la llegada de los experimentados Tabaré Viudez e Ignacio Colombini, pese a dejar buenas actuaciones, y bajó a jugar con Tercera.

Encaminado con siete partidos y una asistencia en el fútbol chileno, aguarda su ansiado debut por Copa Libertadores. Los hinchas de la U de Chile, mientras tanto, se ilusionan con que la opción de compra a Defensor se concrete por US$ 850 mil.

Alan Rodríguez

Alan Rodríguez tenía todo acordado para irse a jugar al Brujas de Bélgica en octubre pasado. Su pase se cayó a último momento y seis meses más tarde buscó una salida de Defensor al perder la titularidad que en 2019 le envalentonó la carrera.

Rodríguez (21) se despidió de sus compañeros mediante una carta y comenzó sus entrenamientos con Boston River –que adquirió el 50% de su ficha por cinco años– el pasado 8 de abril.

Aunque Defensor preservó el 50% de su pase y Acevedo quiso tenerlo en cuenta para afrontar el próximo torneo, el chico decidió dejar el club después de 50 participaciones, seis goles y tres asistencias.

Jonathan González

Jonathan González, defensa central de 20 años, se fue a Villa Española dos años después de debutar en Defensor y quedar libre en diciembre de 2020.

Tras ser titular en el Clausura 2019, quedó opacado por Carrera, Correa, Maulella y Alejandro González y jamás volvió a recuperar su puesto en el equipo. Jugó un total de 26 juegos, la mayoría de las veces como central y otras tantas como lateral derecho o izquierdo.

Gastón Álvarez

Dejó Defensor después de cinco años y 33 apariciones, cuando llegó para jugar en sub 16. A sus 18 años estuvo en el Mundial sub 20 y también en los Juegos Panamericanos 2019 con Uruguay.

El melense Gastón Álvarez, que quedaba libre en junio, se marchó en abril a Boston River, quien compró su ficha a través de un grupo empresarial, y le dejó algo de dinero a su club formador.

Hace seis meses que no tiene minutos por una lesión de ligamentos cruzados y está a un mes de recuperarse. Solo tiene 21 años y aún lo pintan como un defensa central muy prometedor.

Mauro García

Mauro García tiene 21 años y 25 partidos en Primera. Es un lateral rápido, que por momentos asentó la confianza de sus entrenadores y se hizo de un lugar por la banda izquierda al ganarle la pulseada a Piquerez. Sin embargo, sus altibajos no convencieron y luego de años el club le dio salida para jugar, desde octubre de 2020, en Rocha.

Con el equipo del este, García disputó ocho partidos tras afrontar un bajo comienzo en el que no era tenido en cuenta.

Owen Falconis

Falconis se sumó al plantel de Cerrito apenas comenzó abril. Pintaba, en su tiempo, como una de las joyas más prometedoras de Defensor.

Owen Falconis en su paso por la selección juvenil de Uruguay

Pero no fue tenido en cuenta y al pasar por un breve préstamo en España su carrera se fue cuesta abajo.

Estuvo en Salamanca, de la Segunda B española, a los 19 años y renovó su préstamo por un semestre más. A falta de cinco meses para finalizar contrato y tras un pobre ciclo de siete encuentros, el club se desprendió de él.

El 21 de abril, Falconis (21) se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Cerrito y estará a la orden de Roland Marcenaro para intentar resurgir en Primera división.