Conocé a los 101 futbolistas que debutaron en Primera división durante la temporada 2020

Nicolás Siri, el delantero de Danubio de 16 años, apareció en las últimas fechas del Clausura como una luz de esperanza en el futuro de la institución que este año perdió la categoría y jugará en Segunda división. Fue un soplo de aire fresco en el Campeonato Uruguayo 2020 que terminó el miércoles último, con el cuarto mes de 2021 en curso, después de innumerables inconvenientes generados por la pandemia de covid-19. Así como Siri, durante la temporada debutaron 101 jugadores en Primera división. En 2019 fueron 70 los que tuvieron sus primeros minutos oficiales en la máxima categoría.

Danubio

Nicolás Siri sorprendió con 16 años en las últimas fechas del Clausura.

Cerro, otro equipo que jugará en Segunda división durante 2021, fue el que tuvo más debutantes durante la temporada. Fueron 12 los futbolistas que se estrenaron en el equipo albiceleste que fue dirigido por cuatro entrenadores: Nathaniel Revetria, Juan Jacinto Rodríguez, Santiago Paz (interino durante cinco partidos) y el argentino Rolando Carlen, quien conducirá al club en el ascenso. Wanderers y Nacional, con 10 estrenos, y Rentistas con 9, son los que siguen. El que menos futbolistas mandó a la cancha por primera vez fue Deportivo Maldonado, con apenas dos.

El último en debutar fue Joaquín Sosa, el lateral izquierdo de Nacional que ingresó el miércoles durante la segunda final por la lesión de Oliveros.

Camilo dos Santos

Joaquín Sosa

Peñarol, que este año apuesta potenciar aún más las divisiones formativas, tuvo una buena participación de la cantera durante la temporada que pasó: debutaron siete futbolistas y dos de ellos, Facundo Torres y Agustín Alvarez Martínez, fueron de los mejores del campeonato.

Mientras que en el polo opuesto está Defensor Sporting. El club violeta que históricamente apostó a sus promesas, este año intentó un cambio en la matriz agobiado por la tabla del descenso y solo le dio oportunidad de estrenarse a cuatro juveniles. El resultado final fue negativo: Defensor bajó a la B después de 55 años en Primera.

También, City Torque tiene un saldo negativo con solo tres debutantes, y Fénix y Progreso con cuatro.

Los más jóvenes

Siri, de Danubio, fue el debutante más joven. Tenía 16 años, 5 meses y 3 días cuando Leonardo Ramos lo mandó a la cancha frente a Boston River en la fecha 13 del Apertura. Aunque fue recién en la fecha 12 del Clausura cuando su nombre cobró notoriedad, tras marcarle un gol a Nacional en la victoria 2-1 de su equipo en Jardines. Al partido siguiente, frente a Boston River, Siri hizo tres goles y se llevó la pelota. Vive a pocas cuadras del Complejo Del Campo, al que junto a su hermano Enzo (también jugador de Danubio) va muy seguido con una pelota a pasar las tardes.

Rodrigo Pérez, juvenil de Plaza Colonia.

Rodrigo Pérez, volante de Plaza Colonia, contaba 16 años, 10 meses y 16 días cuando debutó en Primera división. Fue en la décima fecha del Apertura, en la derrota de su equipo 2-1 contra Rentistas. El técnico patablanca era Matías Rosa. Después de tanto sacrificio obtuvo su premio.

Pérez contó a Referí cómo era su jornada para ir al entrenamiento antes de llegar a Primera: “Iba en bicicleta. Me levantaba a las siete menos cuarto de la mañana, me tomaba un café con leche con un pedazo de pan y arrancaba. En invierno era bravo, con frío y lluvia llegaba empapado. No había para el boleto y aparte no pasaba un ómnibus para allá. Entonces tenía que tomar dos y no daba”, reconoció.

De los tres más jóvenes, el primero que debutó fue el volante de Liverpool Fabricio Díaz. Tenía 16 años, 11 meses y 27 días cuando Román Cuello lo incluyó en el equipo titular que enfrentó a Nacional por la Supercopa, primer partido oficial de 2020. Un partido inolvidable: el negriazul ganó 4-2 en alargue y Díaz marcó el cuarto. Otro ejemplo de que el sacrificio, a veces paga. Su padre, obrero de la construcción, lo llevaba en moto a los entrenamientos, según contó a Referí.

El Apertura tuvo más estrenos

Los 101 debutantes en Primera división se reparten de la siguiente manera: dos en la Supercopa, 43 durante el Apertura, 18 en el Intermedio, 37 en el Clausura y uno en las finales del Uruguayo.

@mwfc_oficial César Araujo de Wanderers y Facundo Torres de Peñarol.

Después de jugarse tres fechas del Apertura, el campeonato se detuvo durante cinco meses por la pandemia. Al reanudarse, en agosto, cinco jugadores tuvieron sus primeros minutos oficiales en la máxima categoría. El defensa Gonzalo Pérez y el volante Facundo Trinidad en Liverpool, el zaguero Mathías Silvera en Cerro, el delantero Alexander González de Deportivo Maldonado, y el volante de Wanderers César Araujo, quien disputó sus primeros minutos por el campeonato uruguayo.

En la fecha 12 del Clausura, el técnico de Wanderers Daniel Carreño hizo debutar a cuatro jugadores frente a Plaza Colonia. Martín Suárez, Agustín Barcellos y Hernán Labraga integraron el equipo titular, mientras que Nahuel Barboza ingresó a los 63 minutos. En Plaza, que fue ganador ese día, debutó Martín Jourdan.

Leonardo Carreño

El golero Guillermo Centurión de Nacional debutó en la final del Intermedio.

Cerro fue el equipo que tuvo más debutantes y uno de ellos, el lateral izquierdo Luca Núñez, apareció en la tercera fecha del Intermedio. Unos días después fue atropellado por un ómnibus cuando circulaba en moto. Permaneció 10 días en coma, pero pese a la gravedad de las heridas recibidas principalmente en el cráneo, unos meses después pudo volver a entrenar con sus compañeros.

Emanuel Mercado, un futbolista argentino de 23 años que llegó a Danubio a mitad de temporada desde Independiente, fue el jugador más grande en debutar. Nunca había jugado en Primera división. Un caso similar al de Carlos Villalba, que se sumó a Rentistas desde Talleres de Córdoba, sin haber jugado en Primera.

Los 101 debutantes en la temporada 2020 de Primera división

Cerro (12)

Mario García, 20 años

Nicolás Ramos, 20 años

Mathías Silvera, 21 años

Diego Duque, 22 años

Federico Andrade, 20 años

Martín Fernández, 17 años

Sebastián Cáceres, 20 años

Luca Núñez, 20 años

Cristian Sellanes, 21 años

Ricardo Rizzo, 18 años

Dylan Nandin, 18 años

Emiliano Sosa, 22 años

Wanderers (10)

César Araujo, 19 años

Diego Hernández, 20 años

Gerónimo Plada, 19 años

Agustín Santurio, 19 años

Kevin Rolón, 19 años

Guillermo Wagner, 19 años

Martín Suárez, 16 años

Nahuel Barboza, 17 años

Agustín Barcellos, 18 años

Hernán Labraga, 20 años

Nacional (10)

Joaquín Trasante, 20 años

Axel Pérez, 19 años

Alfonso Trezza, 21 años

Santiago Cartagena, 18 años

Renzo Orihuela, 19 años

Santiago Ramírez, 19 años

Guillermo Centurión, 19 años

Ignacio Velázquez, 18 años

Nicolás Marichal, 19 años

Joaquín Sosa, 19 años

Liverpool (9)

Fabricio Díaz, 16 años

Alex Vázquez, 17 años

Facundo Trinidad, 18 años

Gonzalo Pérez, 19 años

Gastón Pérez, 20 años

Diego Cor, 20 años

Lucas Lemos, 20 años

Rodrigo Ferreyra, 19 años

Gastón Martirena, 21 años

Peñarol (7)

Martín Correa, 19 años

Sergio Núñez, 20 años

Facundo Torres, 20 años

Agustín Alvarez Martinez, 19 años

Valentín Rodríguez, 19 años

Máximo Alonso, 18 años

Ezequiel Mechoso, 21 años

Rentistas (7)

Salomón Rodríguez, 20 años

Carlos Villalba, 21 años

Franco Pérez, 18 años

Agustín Acosta, 19 años

Francisco Duarte, 20 años

Lucas Puyol, 17 años

Nicolás Fernández, 18 años

Plaza Colonia (7)

Imanol Enríquez, 20 años

Rodrigo Pérez, 16 años

Elías Oyola, 22 años

Joaquín Wigman, 20 años

Ezequiel Silveira, 20 años

Facundo Silvestre, 20 años

Martín Jourdan, 19 años

Danubio (6)

Matías Deorta, 20 años

Lucas Monzón, 18 años

Nicolás Siri, 16 años

Fredy Martínez, 19 años

Emanuel Mercado, 23 años

Mateo Ponte, 17 años

Boston River (6)

Luciano Olaizola, 18 años

Bruno Barja, 18 años

Enzo Larrosa, 19 años

Diego Romero, 20 años

Ismael Tejería, 20 años

Brian Leis, 20 años

River Plate (6)

Tiago Galletto, 18 años

Thiago Borbas, 18 años

Agustín Morales, 22 años

Lucas Machado, 22 años

Juan Ignacio Quintana, 21 años

Fabrizio Correa, 20 años

Cerro Largo (5)

Adrián Sánchez, 20 años

Thiago Nascente, 19 años

Sergio Montero, 22 años

Santiago Merlo, 22 años

José Manuel Domingues, 21 años

Defensor Sporting (4)

Matías Ocampo, 19 años

Vicente Poggi, 18 años

Matías Rocha, 19 años

Emiliano Alvarez, 19 años

Progreso (4)

Leandro Aguilera, 19 años

Luciano Rodríguez, 17 años

Vicente Mosquilo, 19 años

Matías Gallardo, 20 años

Fénix (3)

Agustín Alfaro, 20 años

Nicolás Ruiz, 21 años

Fernando Souza, 22 años

City Torque (3)

Sebastián Guerrero, 20 años

Franco Catarozzi, 20 años

Gabriel Fabricio Chocobar, 21 años



Dep. Maldonado (2)

Alexander González, 18 años

Lucas Núñez, 19 años

* Fuente: estadísticas AUF