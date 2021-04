Con Juan Susena de presidente, Peñarol apuesta a potenciar aún más a las divisiones formativas

Peñarol comenzó una nueva etapa en sus divisiones formativas con Juan Susena como presidente luego de que Ignacio Ruglio fuera nombrado presidente.

La apuesta del club es mejorar lo que se entiende que se ha hecho muy bien hasta ahora y potenciar aún más las juveniles.

“Vamos a poner foco en: a) lo deportivo, involucrando desde la captación (8 a 13 años), pasando por las formativas hasta la Tercera división, b) lo social-educativo brindando apoyo y soporte a nuestros jugadores y c) la infraestructura, sobre la base de que es necesaria para la competencia a alto nivel”, explicó Susena a Referí.

La idea el nuevo presidente de las inferiores es que sea un trabajo en equipo y que para eso cuentan con un gran grupo de profesionales, directivos y colaboradores.

Juan Susena, el nuevo presidente de las juveniles de Peñarol

Entre directivos, colaboradores y profesionales de club son aproximadamente 130 personas que trabajan en formativas.

El presupuesto con el que cuenta el club pasa las formativas “es de US$ 1.500.000 anual”, según explicó Susena “y si comparamos, por ejemplo, con River argentino que maneja entre US$ 3,5 o 4 millones por año, son buenos números para lo que es nuestro medio”.

Y agrega: “Independientemente de eso, es un sector del club en el cual Peñarol siempre debe apostar porque más que gasto es una inversión, siendo un club que apuesta por la excelencia”.

Luego de la determinación de Ruglio de remover de su cargo al coordinador de juveniles, Fernando Curutchet, Susena sugirió que ese cargo fuera para Claudio Flores, el arquero del segundo quinquenio del club y que trabajaba ya en inferiores. Se reunió con Ruglio, Pablo Bengoechea y Gabriel Cedrés, y el nombre fue aceptado por unanimidad.

“Si bien se lo nombró como interino, estamos muy contentos con su trabajo y se perfila para ser definitivo en el cargo”, agregó.

Una vez que termina cada temporada, se hacen evaluaciones de los trabajos de los técnicos y preparadores físicos.

“Así llegó Marcelo Broli -en lugar de Álvaro Presa- a la Cuarta división y se ascendió a Serafín García a la sub 16 luego de que Leonardo Peirano se fue a Montevideo Torque City”, explica Susena. En la sub 15 quedó como técnico, Sebastián Iriarte.

Juan Susena junto a Fernando Morena

En infraestructura, se apuesta al proyecto de la Ciudad Deportiva en la que se piensa comenzar con dos canchas sintéticas y alguna más de césped natural, pero por ahora, se mejoró el CAR y Las Acacias.

“Apoyamos bastante a la Comisión de Infraestructura. Un club que quiera competir a primer nivel, debe tener infraestructura acorde. Y la intención es mejorarla. El proyecto más ambicioso, es la Ciudad Deportiva y la del alojamiento de nuestros juveniles que implica mejorar la escuelita de Solymar y movernos para una casa que está detrás del Estadio Campeón de Siglo. El alojamiento prevé que 60 chicos tengan su alojamiento y esa es la etapa 1. En Solymar por ahora hay 37, todos chicos del interior. En infraestructura trabajamos en ajustes en el CAR, mejorar canchas, vestuarios, el gimnasio se ha mejorado muchísimo”.

Y añadió: “Las Acacias lo estamos mejorando con una obra de mejoramiento de la tribuna techada, en el palco, en la zona de vestuarios y de baños”.

El presidente de las formativas de Peñarol, Juan Susena, junto al de River Plate de Argentina, Federico Guarini

En formativas, Susena hace años que integra en distintos cargos antes de ser nombrado presidente por parte de Ruglio. “Se ha ido de menos a más en el sentido de que se reorganizaron, se han ido implementando cosas. El foco es ir profesionalizando a los jugadores y la intención es seguir en ese camino. No solo sacamos buenos jugadores, también tenemos procesos específicos para que eso suceda, apostando a la excelencia”, dijo.

Se mantuvo el proyecto del selectivo en el club. Peñarol trabaja con un seleccionado de jugadores de Tercera, Cuarta y Quinta, los mejores exponentes, se arma un grupo “como si fuera un laboratorio en el que analizamos cada jugador, qué aspectos necesita mejorar, y se quiere potenciar sus virtudes. Sacar un jugador mucho más completo para Primera y antes, potenciar a los mejores que tiene Peñarol en juveniles y la intención es que pasen del selectivo a Primera. Ese proyecto está liderado por Flores, Enrique De los Santos y el profesor Sebastián Roquero”.

Es aparte de los entrenamientos normales de formativas, se entrena en específico y fuera de horarios normales. También trabajan psicólogos y se hace un encuentro de distintos profesionales quienes se juntan de forma interdisciplinaria.

¿Cómo se puede blindar a un juvenil para que no se vaya muy joven del club? Susena explica: “Desde que llegan a Peñarol, a los jugadores se les intenta transmitir el sentido de pertenencia para con nuestro club. No es fácil cuando viene un interés por el futbolista del exterior y que no se desenfoque. La intención es tener un jugador de perfil hincha de Peñarol, tener hambre de jugar en Primera del club. Se inculca y en definitiva pasa. Blindarlo con la parte contractual que es muy importante, esto es un proyecto de formación de jugadores. Hoy la escuela de Peñarol en Uruguay es de lo mejor y lo estamos viendo con la gran cantidad de futbolistas que suben a Primera y gran perfil de jugadores de alto nivel internacional. Peñarol les da herramientas para formarlos bien”.

Esta nueva conducción quiere mantener lo bueno que ya se hizo y tratar de mejorar aún más las juveniles del club.

Juan Susena y Federico Terryn junto al hoy técnico de la sub 16 de Peñarol, Serafín García

“Hay que apostar a eso y Peñarol es formador de jugadores, ese es su perfil. No tenemos espalda para competir con otros países, por eso hay que formarlos. Hoy a un Facundo Torres no lo podemos comprar, lo tenemos que formar”, explica Susena.

Y añade: “Siento felicidad de ver la cantidad de juveniles que están hoy en Primera y en la preselección que hicieron para la Copa Sudamericana. Debe ser récord y eso lo potenciamos mucho en el club desde hace tiempo y ahora queremos potenciarlo más. Hemos vendido a cifras muy importantes en los últimos años, a futbolistas como Pellistri, Darwin (Núñez), Brian (Rodríguez) y vendrán más. Hoy están Torres y el Canario Álvarez en gran nivel”.

Una de las visitas de las juveniles de Peñarol a la ciudad de Guangzhou en China; Juan Susena aparece con su antecesor en el cargo, Pablo Torres, el directivo Mauricio Steiner y con la camiseta aurinegra, el embajador uruguayo en China, Martín Álvez

El departamento de psicología lo dirige Marcos Gentini y en el club pretenden sumar a más profesionales. En ese contexto, Grisel Marachlian, la madre de Diego Rossi, está apoyando desde hace un tiempo.

Consultado acerca de la posibilidad de que Fabián Estoyanoff, a quien Peñarol no le renovó el contrato esta semana y ya arregló con Fénix, una vez que deje el fútbol, pueda volver al club para dar una mano en formativas, Susena indicó: “Desde ya que lo conozco por haber sido directivo de Primera. Me parece una persona espectacular que siempre apoyó a los jóvenes, tiene una gran adhesión, una persona positiva dentro de los planteles. Si algún día quisiera venir, ni que hablar que tiene las puertas abiertas”.

Juan Susena trabaja desde enero en las inferiores de Peñarol; lo eligió el presidente Ignacio Ruglio

A los juveniles se les exige que no abandonen los estudios y se los controla desde hace un buen tiempo.

“Se controla con mayor rigurosidad en la casita de Solymar porque están 24 horas con nosotros. Es importante que estudien. Son muy pocos los que realmente llegan a vivir del fútbol, de un 100% de futbolistas que comienzan. Se tienen que preparar para todo. Peñarol les da herramientas con becas en el Elbio Fernández, o para que estudien inglés y creemos en la importancia de esto y vamos a apostar a redoblarlo esto”.

También se formó una Comisión de Gestión Humana que trabaja en los cuidados de contextos familiares. “Peñarol está preocupado de que esas situaciones estén contenidas por el club, con psicólogos trabajando en eso, y tenemos previsto contratar a asistentes sociales”.

Juan Susena junto a Federico Terryn en un torneo que ganó la sub 14 de Peñarol en Valdivia, Chile

Otro de los apoyos que brinda el club a los juveniles es en el lado de la comunicación, porque se entiende que a veces no es sencillo que puedan hablar cuando se les pone un grabador o un micrófono delante. Por eso, trabajan “en un manual de comunicación, así como también que tengan cuidado con los posteos en redes sociales, que los jugadores sepan que una vez que están en Peñarol, representan a la marca y tienen que tener un cierto comportamiento, y por eso se hace mucho hincapié en que lo entiendan”, sostuvo Susena.

LOS TÉCNICOS DE LAS INFERIORES DE PEÑAROL

Tercera división: Raúl Salazar

Cuarta división: Marcelo Broli

Quita división: Adrián Colombo

Sub 16: Serafín García

Sub 15: Sebastián Iriarte

Séptima división: Carlos Umpiérrez

ASÍ ESTÁ FORMADO EL CONSEJO DIRECTIVO DE FORMATIVAS DE PEÑAROL

Presidente: Juan Susena

Vicepresidente: Claudio Rivas

Secretario: Martín Arroyo

Tesorero: Santiago Sánchez

Presidente Tercera división: Jorge Caruso

Presidente Cuarta división: Walter Díaz

Presidente Quinta división: Roberto Improtta

Presidente sub 16: Federico Terryn

Presidente sub 15: Agustin Charreau

Presidente sub 14: Bernardo Martins