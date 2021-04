Amoza agitó la polémica: ¿cuál fue el mejor equipo del Uruguayo 2020, Nacional o Liverpool?

La cátedra entendió que Liverpool fue el mejor equipo del Campeonato Uruguayo 2020 en la encuesta Fútbolx100, que anualmente organiza Referí. Con un 47% de los votos se quedó con el premio como el Mejor Equipo de la temporada. Nacional fue segundo con 35%, City Torque tercero con 17% y Rentistas 1%.

En la encuesta cuya primera edición se realizó en 1996 participa un centenar de periodistas de todos los medios.

Este lunes, el tesorero de Nacional, Gustavo Amoza, retuiteó en su cuenta personal el artículo de Referí que destacaba la consagración de Gonzalo Bergessio como mejor jugador del Campeonato Uruguayo, y aprovechó para plantear una polémica.

"Felicitaciones Gonzalo merecido reconocimiento!! Por otro lado Liverpool fue elegido el mejor equipo del año.....extraño pero en Uruguay el mejor no es el que hace más puntos. Nos hemos puesto líricos...será la pandemia? Arriba @Nacional".

No faltaron reacciones de sus seguidores, que argumentaron a favor y en contra del planteamiento del dirigente de Nacional.

Desde quienes lo respaldaron: "El que gana es el que jugó bien, el mejor es el campeón. Jugar bien es ganar, ganar se gana con un gol más (mínimo) que el rival, hace mas puntos el que gana, el que hace más puntos sale campeón y el campeón es el mejor".

A quienes le cuestionaron: "¿Y de que sirve hacer una encuesta con esa pregunta si la respuesta es el campeón? No es ser líricos (Liverpool no lo era) sino entender de fútbol. Necesitamos ser el mejor equipo para poder valorizar a nuestros jugadores y aspirar una Libertadores. No hay atajos en eso".

¿Qué dicen los números en la cancha?

¿Liverpool fue el mejor equipo del Campeonato Uruguayo 2020?

El dirigente de Nacional cuestiona que "es extraño que en Uruguay el mejor no es el que hace más puntos".

Camilo dos Santos

Nacional campeón del Uruguayo 2020

Sin embargo, en la evaluación que realizan los periodistas consideran otras variables, que no solo pasan por los puntos ganados en el campo de juego. Ingresan en el análisis presupuestos, conformación del plantel y apuestas deportivas para superar las expectativas.

Liverpool afrontó el campeonato con un plantel formado en la cantera del club, igual que Nacional, pero con menos de la mitad del presupuesto que manejaron los tricolores.

Hasta diciembre, Nacional gastó US$ 500.000 al mes en salarios en su plantel principal, entre enero y marzo lo ajustó a US$ 350.000 (no renovó a 10 jugadores de su primer equipo), y Liverpool pagó US$ 180.000 mensuales por todo concepto.

Torneo a torneo:

-Supercopa: Liverpool le ganó el título a Nacional en alargue (4-2)

-Apertura: Nacional fue vicecampeón, tras perder la final con Rentistas y Liverpool quedó a nueve puntos (28 a 19)

Leonardo Carreño

Nacional campeón del Intermedio

-Intermedio: Nacional fue campeón. Liverpool fue segundo en su serie, detrás de Wanderers. Los albos ganaron 15 puntos y los negriazules 12

-Clausura: Liverpool fue campeón por paliza, cuando aún quedaban tres fechas por jugar, le ganó 4-0 a Nacional en el Gran Parque Central y los albos quedaron a ocho puntos

-En semifinales, Liverpool fue eliminado por Rentistas en un partido en el que generó 14 situaciones de gol y su rival 1

-En las finales, Nacional goleó (4-0 en el global) a Rentistas y se quedó con el título del Uruguayo

El equipo negriazul fue segundo en la Tabla Anual, detrás de Nacional. Los albos consiguieron 69 puntos contra 65 de los negriazules.

¿Quién fue el mejor?

El entrenador de Liverpool, Marcelo Méndez, dijo que son tres los equipos que califican para mejor del año: Nacional, Liverpool y City Torque.

Dijo que Nacional fue el mejor por el resultado, pero Liverpool y Torque fueron los mejores por el juego, y entre ambos "hubo poca diferencia".

Diego Battiste

Marcelo Méndez, entrenador de Liverpool

De todas formas, manifestó que "si tuviera que elegir al mejor equipo de un torneo, escogería al que mejor juega y al que mantiene la regularidad durante toda la temporada, y en ese rubro los mejores fueron Liverpool y Torque, porque tenés que ver todas las variables que existen para analizar la actuación de los equipos, incluido lo que se puede considerar jugar bien, algo que puede ser tema de debate", dijo.

"¿Jugar bien? El fútbol es un un juego que se desarrolla con una sola pelota, jugar bien es jugar con la pelota, no solo por la tenencia sino por lo que se hace con el balón. Por eso entiendo que el mejor equipo no tiene por qué ser el campeón. Para mi, es el que mejor juega", concluyó.