La imperdible anécdota que sucedió entre Luis Suárez y Facundo Torres luego del partido ante Paraguay

Jorge Torres, el padre de Facundo Torres, comentó una anécdota que le sucedió a su hijo luego del debut con la selección uruguaya el pasado jueves contra Paraguay en el 0-0 por las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.

“Verlo con esa desfachatez en la cancha en su debut y que no le pese la camiseta, no me sorprendió porque Facundo estuvo en todo el proceso de selección. Y mirá lo que es el destino, faltando tres semanas para viajar al Sudamericano sub 20, los sacaron a él y a Brian Ocampo (de la lista) y hoy están los dos con la mayor”, explicó Jorge al programa Peloteando Deportivo de AM 970.

El papá del futbolista de Peñarol contó una anécdota que sucedió después del partido entre Uruguay y Paraguay el jueves a la noche.

"Está muy bien arropado por el Maestro Tabárez y con esos monstruos (que tiene como compañeros). Cuando terminó el partido me llamó para decirme, ‘estoy feliz. Estoy triste porque empatamos pero estoy feliz’. Entonces le pregunté por qué estaba feliz", explicó Jorge

Y añadió: "Me contestó: ‘¿Sabés qué pasó? Me subí al ómnibus y estaba Suárez solo en el asiento y yo por supuesto, me fui a sentar en otro lugar, ¡no me iba a sentar con Luis Suárez! Me dijo: ‘Bo, pendejo, vení para acá, sentate acá conmigo’, y yo me senté papá'".

Entonces, Facundo Torres continuó contando: "Pensé que me iba a decir algo porque no se la había pasado o algo por el estilo y me dijo: ‘Pendejo, parece que hace como 10 años que estás con nosotros. La verdad que te felicito. Hiciste tremendo debut y aparte de eso, me habían hablado de vos muy bien, pero tenía que verlo en directo. La verdad es que sos un monstruo’".

Jorge sostuvo que "el hecho de que Suárez te diga esas cosas, es lo máximo. Más él (Facundo) que lo veía como ídolo. Él me decía, ‘papá, ¿yo estaré alguna vez en la selección mayor?’, y lo logró”.