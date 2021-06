Nacional, el contrato de Ocampo y de otros seis jugadores que finalizan en diciembre, y las negociaciones con Casal

En cualquier otra circunstancia hasta 2018, Nacional estaría en una incómoda situación y en el peor lugar para negociar. Bajo la presidencia de José Decurnex (se inició en diciembre 2018) y en tiempos en los que el club transformó su modelo de gestión y generó un nuevo orden, lo observa con tranquilidad, pero sin confiarse.

El escenario está planteado así: en diciembre vencen siete contratos de futbolistas del plantel principal formados en el club, incluido el de Brian Ocampo, la nueva joya del club. También finalizan otros, históricos, que están de paso, pero el foco del club está puesto en la renovación de sus productos genuinos.

Según establecen los reglamentos de FIFA, en un mes (medio año antes de la finalización del vínculo) todos ellos podrían firmar como agentes libres.

Esto quiere decir que si sucediera lo que ocurrió en 2018 cuando el club rompió relaciones con el empresario Pablo Boselli, o en 2010 con Pablo Bentancur cuando se llevó a Nicolás López, el próximo mes los empresarios pueden negociar la salida de las principales promesas jóvenes del club, por las que no recibirían un peso, y en diciembre emigrarían al destino que quisieran con todo el beneficio para el club que se queda con la ficha y, en todo caso, con alguna recompensa para el intermediario.

En la actual gestión del club, por el sentido de pertenencia que alimentó Nacional con sus futbolistas y el rol que asumió la institución frente a los empresarios, se plantea como un escenario impensando.

Los siete jugadores formados en el club cuyos acuerdos vencen en diciembre son Ocampo, Matías Vecino, Guzmán Corujo, Gabriel Neves, Joaquín Trasante, Armando Méndez y Alfonso Trezza.

Además, este mes culmina el de Ignacio Lores y en agosto el vínculo con el golero Guillermo Centurión.

En tiempos de cambio (por la sustitución de métodos) y transformación (en un proceso gradual), el club les hizo entender a los agentes de futbolistas la importancia de que quien debe manejar los tiempos de los futbolistas es el club, que hizo la inversión desde su etapa de formación, y que cada uno tiene su rol en el fútbol: el jugador, el club y el empresario.

En este proceso, con las fortalezas que consiguió Nacional en la actualidad, avanza en el difícil mundo de las negociaciones en el fútbol uruguayo.

¿Cuál es la situación de Ocampo?

Ocampo llegó desde Florida a Nacional siendo aún adolescente. Tenía 14 años cuando comenzó a entrenar en las divisiones juveniles tricolores.

En todo el proceso de formación, el volante ofensivo llegó a diario al complejo deportivo de los tricolores en una camioneta del club para los jugadores de que viven en esa ciudad.

Su viajes de Florida a Montevideo y el regreso a su lugar de origen continúo hasta luego de haber debutado en Primera (en 2018). Era jugador profesional y se iba y venía todos los días con los juveniles en la camioneta.

Staff Images / Conmebol

Brian Ocampo

Recién en 2019, cuando ya llevaba un año en primera, se instaló en Montevideo.

Con los altibajos propio de los jóvenes, Nacional lo rodeó con un sicólogo y lo acompañó en su maduración, que en este 2021 lo encuentra en su mejor nivel y que le abrió la puerta de la selección mayor.

En 2019, cuando cumplió 18 años, el club ofreció al jugador un contrato a tres o cuatro años.

Sus representantes, los integrantes del grupo Casal, impulsaron un acuerdo por dos años. Finalmente extendieron el vínculo hasta el 31 de diciembre de este año.

Desde el año pasado Nacional y Sebastián Taborda, el exfutbolista que trabaja con Casal, están negociando la extensión. Aún no existe acuerdo porque Casal también representa al golero Centurión y a Vecino.

Según pudo saber Referí, el vínculo del presidente Decurnex con Casal permitirá llegar a un buen final con las negociaciones.

Ocampo, que fue citado por Tabárez a la selección mayor, es el mejor precio que tiene para negociar Nacional en el mercado internacional. Es la joya de los productos genunios del club, es figura en la Libertadores y sus actuaciones despiertan interés fuera de frontera.

El caso de Centurión

El golero suplente de Nacional de 19 años (cumple 20 en julio), finaliza su contrato en agosto y estiman llegar a un acuerdo con el grupo Casal para extender su vínculo.

Centurión integra el plantel principal desde la temporada 2018, cuando tenía 17 años, Sin embargo, su debut oficial se produjo recién este año en la final del Intermedio cuando se transformó en figura y héroe de la conquista del título al contener dos penales.

Staff Images / Conmebol

Guillermo Centurión

Los flashes se apagaron rápidamente y en su segunda oportunidad en el arco, y a la sombra de Sergio Rochet, estuvo lejos de cumplir las expectativas. Jugó los dos primeros partidos en la Libertadores, recibió seis goles y su equipo rescató un punto.

Lejos de la madurez que exige el arco de Nacional, es una promesa que los tricolores cuidan porque entienden que se trata de un valor que surgió de la cantera del club, al que llegó con 12 años, y es uno de los tesoros que deben seguir esperando.

Quieren extender el vínculo y luego definirán su futuro, si continúa en el club o si sale a préstamo para madurar, como tantos goleros formados en el club, y volver con otra experiencia.

Con la llegada de Martín Rodríguez pasó a ser el tercer golero del plantel principal.

Vecino: el goleador que se apaga

El año 2019, con 20 de edad y a punto de tomar el camino de salir a préstamo a otro club para sumar minutos, fue un trampolín para explotar en el primer equipo. Cuando entre agosto y setiembre convirtió tres goles (uno a River y dos a Racing) y pareció llenar el espacio que transitoriamente dejó el goleador Gonzalo Bergessio (ausente por lesión), los hinchas se llenaron de ilusiones. Creían que había nacido el goleador del plantel principal formado en la cantera del club que tanto esperaban y que prometía por sus campañas en juveniles y su participación en el equipo campeón de la Libertadores sub 20.

Dos años después, Vecino se transformó en una eterna promesa. Sigue sin lograr una regularidad.

En la temporada 2020 tuvo el doble de presencias que en 2019 (35 contra 18), pero solo jugó 442 minutos más que en la temporada anterior, ingresó como titular en ocho encuentros contra los seis de 2019 y solo en cinco juegos completó los 90 minutos.

Diego Battiste

Thiago Vecino

Vecino tiene a favor la experiencia y el crecimiento que acumula al lado de Gonzalo Bergessio, el goleador histórico del siglo XXI de los tricolores, pero en contra que el argentino le deja pocos espacios en la oncena.

En diciembre vence el vínculo, y según supo Referí es aspiración del club que continúe en la institución. Negocian con el grupo Casal el nuevo contrato.

Neves: con las valijas prontas

El contrato de Neves también vence en diciembre. En Nacional estiman que su pase se sellará en el mercado que se abre en julio.

Su consolidación como figura del Nacional campeón y su nivel que le permitió llegar a la selección lo ponen en sala de embarque.

Fotos Diego Battiste Gabriel Neves

Estuvo a punto de emigrar a Brasil en el mercado de enero. En marzo, no cerraron por diferencias económicas con Sao Paulo, en una negociación que llevó adelante el presidente Decurnex, quien gestionó una venta similar a la de Matías Viña, en la que Nacional se desprendía de un porcentaje de la ficha y se quedaba con una parte que reforzaría sus ingresos en una venta futura.

Esto forma parte de las nuevas estrategias de negociación de los tricolores de generar sociedades con sus figuras con clubes del exterior.

Si por alguna razón no lo negocian al exterior, extenderán el vínculo.

Trezza y Trasante

Nacional pretende extender el vínculo a los dos futbolistas cuyo acuerdo finaliza en diciembre. Quieren mantenerlos en el plantel principal para que terminen de dar el salto de calidad.

La defensa: Orihuela y Corujo, dos que se van

Los de Orihuela y Corujo son dos casos totalmente diferente.

El salteño de 20 años está completando su segundo año de préstamos en los tricolores y en diciembre pasará a City Torque, el dueño de su ficha, que la compró a Nacional en la temporada pasada.

Marcelo Endelli / Pool / AFP

Renzo Orihuela

Cuando el jugador tenía 18 años, vendió el 80% de su ficha en US$ 1,5 millones y acordó bonos: si pasa a Girona cobrará US$ 1 millón y si llega al Manchester City los albos recibirán US$ 5 millones.

El zaguero que se consolidó con grandes actuaciones es una de las figuras jóvenes de Nacional que el Grupo City compró para llevar a algunos de sus filiales en el mundo.

El 20% de la ficha de Orihuela sigue en poder de Nacional.

Corujo, uno de los capitanes del club y líder pese a su juventud, es un caso similar al de Sebastián Coates, por la forma en que desarrolló su carrera en la institución.

Diego Battiste

Guzmán Corujo y Alfonzo Trezza

Debutó en 2017, juega actualmente su quinta temporada en el primer equipo de Nacional, es bicampeón del Uruguayo, acumula 95 partidos en el primer equipo, es figura, referente, tiene 24 años y está próximo a concretar su salida al exterior.

¿Qué pasa con Armando Méndez?

El del lateral es un caso extraño. Se formó en Nacional, donde hizo todas las divisiones juveniles, pero su maduración en el fútbol tardía le permitió debutar en Primera recién a sus 22 años.

En 2018 salió a préstamo de los tricolores a Fénix y estuvo un año y medio en el club de Capurro.

Leonardo Carreño

Armando Méndez

Regreso a mediados de 2019, tuvo escasa participación con Álvaro Gutiérrez (jugó nueve partidos en el torneo local) y mostró un gran nivel deportivo en 2020.

Fue bicampeón del Uruguayo. Su contrato vence en diciembre, tiene 25 años y es una ficha que Nacional intenta cerrar al exterio.

El caso de Lores

El delantero de 30 años llegó libre a Nacional en octubre de 2020, en el mercado de pases que se abrió tras la finalización del Torneo Apertura.

Fotos Diego Battiste

Ignacio Lores

Nacional debe definir en estos días que hará con el delantero. Su continuidad depende de la decisión del entrenador.