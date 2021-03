Se cayó el pase de Neves a Sao Paulo por temas económicos

Las negociaciones por el pase del volante de Nacional, Gabriel Neves, a Sao Paulo de Brasil, se cayeron y están cerradas, según manifestó el director de fútbol del club paulista, Carlos Belmonte, ese martes.

No hubo acuerdo financiero entre el tricolor brasileño y el tricolor uruguayo, por lo que los paulistas desistieron de la negociación, al menos por ahora.

Belmonte explicó cómo fue la operativa por Neves. “Utilizamos la misma estrategia que la negociación con Kanu, de Botafogo. Negociamos y llegamos a un monto que consideramos el máximo que Sao Paulo puede pagar por el deportista”, expresó.

“Cuando esta negociación se detiene y nos devuelven una propuesta mayor, llegamos al límite. Hoy le avisamos a Nacional que hemos renunciado a las negociaciones”, dijo el director deportivo en una entrevista al canal de YouTube 'Eduardo e Tironi', que son recogidas por el portal de Lance.

Juan Ignacio Roncoroni / Pool / AFP

Neves ante River Plate por la Libertadores

A pesar de bajarse de la negociación en este momento, Belmonte no descarta un nuevo contacto por Neves a mitad de año.

“La negociación con Nacional fue absolutamente clara todo el tiempo”, dijo el dirigente de Sao Paulo. “Ha llegado a un punto que ha superado el límite financiero. Renunciamos a este momento”.

“(Neves) Es un excelente jugador. Quién sabe, en junio, eventualmente podrá firmar un precontrato. En junio decidiremos. Hoy el plantel está muy equilibrado”, agregó Belmonte.

Sao Paulo sigue a Neves desde principio de este año y la negociación tuvo varias etapas pero siempre tuvo como obstáculo la situación financiera, destacó Lance, que agregó que este martes el club fichó al mediocampista William, que estaba en Toluca de México.

De “complicado” a caído

El pase de Neves estaba “complicado” había dicho el coordinador de Sao Paulo, Muricy Ramalho, horas antes de que Belmonte las diera por caídas, siempre por razones económicas.

En Nacional, dueño del 100% de la ficha del jugador, la negociación por el volante la lleva adelante el presidente José Decurnex, quien está en contacto con los clubes interesados, el grupo empresarial que encabeza Gerardo “Boca” Arias, el jugador y su familia.

Juan Ignacio Roncoroni / Pool / AFP

Desde la sede de 8 de Octubre no se han dado a conocer detalles de la cotización del jugador.

Sin embargo, en Brasil, la prensa publicó los números que Sao Paulo ofreció por Neves.

Según el portal Uol, el club paulista ofertó US$ 2 millones por el 50% de los derechos económicos del futbolista.

Agrega el artículo de prensa que es replicado en Lance, "en Nacional se recusó la oferta, lo que hizo que Sao Paulo la subiera a US$ 2,5 millones. Esa cifra aún no agradaba a los tricolores, quienes piden 2,5 millones, pero de euros, se indica, lo que elevaría a US$ 3.000.000".

"Falta un poco", dijo el viernes a Referí un directivo tricolor, al ser consultado sobre la primera oferta de US$ 2 millones.

Este martes, desde Nacional indicaron que nuevamente no había nada concreto por el volante.

En tanto, otra parte vinculada a la negociación por Neves señaló a Referí que los tricolores esta semana están a la espera de una oferta de Palmeiras, que en el mes de febrero fue noticia por su interés por el jugador.

Nacional ya tiene vínculos con el "verdao" y sabe cómo negocia ese club, ya que a principios de 2020 cerraron la transferencia de Matías Viña, quien luego fue gran figura y coronó la temporada con el título de la Copa Libertadores.