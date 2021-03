Muslera y Galatasaray, un amor mutuo que se extiende y que lo aleja de la vuelta a Uruguay

Las posibilidades de que Fernando Muslera vuelva a atajar en el fútbol uruguayo parecen esfumarse luego de que el arquero renovó su contrato con Galatasaray de Turquía hasta 2024, por tres temporadas más, cuando tendrá 37 años.

El jugador que llegó a Estambul en 2011 procedente de Lazio de Italia, se convirtió en capitán e ídolo en el club en el que ya lleva 10 años de carrera y en el que es muy querido, al igual que en el país turco.

"Estoy a 15 mil kilómetros de mi país, pero aquí me siento como si fuera mi casa", dijo Muslera durante la firma de su nuevo contrato, en un acto que fue retransmitido en directo por televisión. “Es una elección de vida que hicimos con mi familia quedarnos en Turquía”, dijo el arquero, quien recordó que sus hijos son turcos y eso lo “llena de orgullo”.

“Siento que estoy en el lugar correcto para seguir con mi carrera deportiva y en un gran país”, agregó. “Sentirme tan bien querido y tan apoyado vale mucho más que lo que significa un nuevo contrato deportivo”, añadió.

@GalatasararSK

Muslera con el presidente de Galatasaray

Para la renovación, el club negoció una reducción de su salario, el que en anteriores temporadas era de US$ 3.6 millones por temporada, aunque no se dieron más detalles al respecto.

Con su nuevo contrato, el arquero recibirá US$ 2.9 millones por temporada.

“Muslera es un gran nombre”, dijo el presidente del club Mustafa Cengiz en la firma. “Es un nombre que todo el mundo, local, extranjero, conoce y respeta”, agregó.

En el acto destacaron que el golero es el extranjero con mayor cantidad de partidos jugados en la liga turca, con una total de 303 encuentros disputados vistiendo la casaca de Galatasaray, uno de los grandes de Turquía junto a Fenerbahce y Besiktas.

En su paso por el club, ha ganado cinco ligas, cuatro copas y cinco supercopas de Turquía.

El amor del país

La renovación de Muslera se da luego de una desafortunada temporada 2020 en la que en el mes de junio se fracturó la tibia y el peroné durante un partido. Por ese motivo, estuvo fuera de las canchas durante seis meses.

Pero la quebradura le dejó una enseñanza, la del cariño que los turcos sienten por él.

“Cuando me fracturé la pierna y estaba en el hospital, no solo los directivos del club vinieron a visitarme, sino muchos otros que no me conocían, lo que demuestra el amor que me tienen en este país. Gracias", comentó Muslera sobre aquel momento.

Galatasaray

Muslera durante su cumpleaños cuando se fracturó

El 2020 también estuvo marcado por el fallecimiento de su madre, a la que homenajeó con sentidas palabras y lágrimas cuando volvió a las canchas.

El actual campeonato no ha sido fácil para Galatasaray que tuvo la baja de su arquero y capitán y también la del goleador Radamel Falcao García.

Tras un comienzo complicado, con la vuelta de sus dos figuras el equipo se recuperó y hoy está segundo en la tabla, a dos puntos de Besiktas, cuando van disputadas 28 de 42 fechas.

Muslera, que regresó a la actividad el pasado 20 de enero, lleva 11 partidos jugados por la Super Liga turca, todos como titular, seis de ellos sin recibir goles, con 10 triunfos, un empate y una derrota.

El homenaje por los 300 partidos

Además, había vuelto a ser convocado por la selección uruguaya para los partidos de Eliminatorias de marzo que luego fueron aplazados por la pandemia de coronavirus.

La vuelta a Uruguay, difícil

Cuando Muslera termine su contrato con Galatasaray, tendrá 37 años. ¿Volverá a atajar en Uruguay? Esa posibilidad parece cada vez más difícil para el arquero formado en Wanderers y que luego defendió a Nacional.

"No sé si volveré a jugar al fútbol en Uruguay”, dijo en junio de 2020, en una entrevista al diario turco Sporx días después de su fractura.

Sobre su pasó por los tricolores, manifestó en ese entonces: “Disfruté mucho jugando en el Nacional, pero fue corto. Veremos qué pasa en el futuro, las cosas pueden cambiar”.

@GalatasararSK

La sonrisa de Muslera

“Hace diez años que estoy con Galatasaray. Soy más que un jugador, tengo una red de amistades aquí. Quieren que me retire aquí y continúe trabajando en el club", declaró Muslera en aquel momento.

Entre sus vínculos más cercanos en Turquía, según se puede ver en sus redes, tiene al exarquero de la selección brasileña Claudio Taffarel, quien es el entrenador de goleros en el club. El campeón del mundo en Estados Unidos 1994 jugó dos temporadas en Galatasaray y luego volvió para desempeñar ese cargo.

Además, Muslera tiene una gran relación con Fatih Terim, su director técnico, un histórico del club y del fútbol turco, a quien este martes le agradeció “por el apoyo en todo este recorrido”.

Por ahora, el golero de la selección uruguay no piensa en el retiro, indicó en la conferencia. "No sé lo que pasará en un futuro. No me gusta adelantarme y prefiero vivir el día a día. Hoy estoy feliz con estos tres años, en los que voy a entregarme al máximo como siempre”.

El DT Fatih Terim aplaude a Muslera

Además, ante la pregunta de qué hará cuando deje el fútbol y si estará vinculado al club, indicó: “No tengo en mi cabeza si voy a ser entrenador de arqueros, directivo o si me iré a la playa todo el día. Hoy estoy pensando en jugar, en seguir adelante, en ganar títulos y en representar a este club, cuya hinchada tanto amor me da”.

“Estoy firmando un contrato en mi casa, en el lugar donde me siento feliz”, dijo Muslera. “Para todo el mundo el lugar más cómodo es su casa. Me estoy quedando aquí y nunca lo dudé. Mi prioridad siempre fue Galatasaray y hoy estoy en el lugar que creo me corresponde”.