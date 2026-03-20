Muere a los 86 años Chuck Norris, el actor que se convirtió en un ícono de los héroes de acción

El actor y artista marcial Chuck Norris falleció ayer por la mañana a los 86 años, informó su familia en Instagram este viernes.

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"Con gran pesar nuestra familia comunica el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris, ocurrido ayer por la mañana. Aunque preferimos mantener la privacidad de las circunstancias, queremos que sepan que estuvo rodeado de su familia y que partió en paz", dice la publicación.

"Para el mundo, fue un artista marcial, un actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia", agrega.

En el texto la familia agradece a los admiradores que estaban preocupados por su reciente hospitalización.

El portal estadounidense TMZ informó previamente Norris estaba internado en Hawái por una emergencia médica.

Norris es famoso por películas y series como Walker, Texas Ranger.

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BBC

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FUENTE: BBC