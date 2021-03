El pase de Gabriel Neves a São Paulo “está complicado”

El traspaso del volante de Nacional, Gabriel Neves, a Sao Paulo de Brasil “está complicado”, expresaron desde el club paulista, luego de que la negociación tomara fuerza la semana pasada, pero se enfriara en los últimos días.

El coordinador del “tricolor paulista”, Muricy Ramalho, señaló que la principal causa de la complicación en el pase es la parte económica.

“Estamos lentos en la contratación porque no tenemos dinero, por lo que lleva tiempo”, dijo a Radio Bandeirantes el lunes.

“Neves está en ese punto, los clubes quieren ganar dinero con la venta, Neves es complicado en relación al precio, es complicado en el aspecto económico”, señaló Muricy en declaraciones que son tomadas por el portal de Lance.

Staff Images / Conmebol

Gabriel Neves

En la misma línea informó el portal GloboEsporte, en el que se indica que las negociaciones están paralizadas desde la última propuesta de Sao Paulo para adquirir el 50% de los derechos económicos del club.

También se señala que evalúan alternativas para ese puesto y se agrega que en la interna de los paulistas comparan la situación de Neves con la negociación de Kanu, de Botafogo, en la que no hubo avances.

En Nacional, dueño del 100% de la ficha del jugador, la negociación por el volante la lleva adelante el presidente José Decurnex, quien está en contacto con los clubes interesados, el grupo empresarial que encabeza Gerardo “Boca” Arias, el jugador y su familia.

Desde la sede de 8 de Octubre no se han dado a conocer detalles de las cifras que se manejan en la operación. Sin embargo, en Brasil, la prensa publicó los números que Sao Paulo ofreció por Neves.

Según el portal Uol, el club paulista ofertó US$ 2 millones por el 50% de los derechos económicos del futbolista.

Pero, agrega la nota que es replicada en Lance, en Nacional se recusó la oferta, lo que hizo que Sao Paulo la subiera a US$ 2,5 millones. Esa cifra aún no agrada a los tricolores, quienes piden 2,5 millones, pero de euros, se indica, lo que elevaría a US$ 3.000.000.

Staff Images / Conmebol

Neves con la pelota

"Falta un poco", dijo el viernes a Referí un directivo tricolor, al ser consultado sobre la primera oferta de US$ 2 millones

Este martes, desde Nacional indicaron que nuevamente no hay nada concreto por el volante.

A su vez, en Brasil se informa que Sao Paulo fichó al volante de 34 años William, ex Toluca, en la quinta contratación que cierran en este período de pases. El traspaso, que aún no ha sido oficializado, generó la interrogante de si con esa llegada se cubriría el cupo de mediocampistas que pretende Hernán Crespo, nuevo DT de los paulistas.

En tanto, otra parte vinculada a la negociación por Neves señaló a Referí que los tricolores ya tienen sobre la mesa la propuesta de Sao Paulo y que esta semana están a la espera de una oferta de Palmeiras, que en el mes de febrero fue noticia su interés por el "Bigote".

Nacional ya tiene vínculos con el "verdao" y sabe cómo negocia ese club, ya que a principios de 2020 cerraron la transferencia de Matías Viña, quien luego fue gran figura y coronó la temporada con el titulo de la Copa Libertadores.