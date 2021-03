Decurnex negocia directamente por Neves; ofrecieron US$ 2,5 millones por el 50% pero es insuficiente

El presidente de Nacional, José Decurnex, decidió tomar personalmente las riendas de las negociaciones por Gabriel Neves, el volante tricolor que es pretendido desde Brasil y que podría cerrar su transferencia en el período de pases brasileño que finaliza en marzo.

De todas formas, la intención en los albos es que el mediocampista de 23 años siga en el plantel hasta la finalización del actual Campeonato Uruguayo, en el que es pieza clave del equipo de Jorge Giordano.

Desde hace unos días el nombre de Neves aparece en portales brasileños, vinculado a Inter de Porto Alegre, Palmeiras y Sao Paulo, club, este último, que parece ser el que al día de hoy está más interesado por el volante, quien, según la prensa del país vecino, fue pedido por Hernán Crespo, el nuevo DT paulista.

Este martes, el coordinador de fútbol del club paulista, Muricy Ramalho, habló sobre el interés por Neves y el argentino Benítez que juega en Vasco da Gama: “Son jugadores que no puedes esconder, es público. Jugadores que solicitó Crespo. Neves es centrocampista. Crespo quiere un centrocampista, un chico que sepa jugar, no solo un goleador. Como juega con tres defensores, el centrocampista defensivo tiene que saber jugar. Neves es uno de ellos y está en negociación. No es fácil, porque la parte económica siempre está en camino”, afirmó Muricy a un canal de Youtube.

Ante las consultas de los últimos días, los directivos albos señalaban que no había nada formal por Neves, pero en las últimas horas se conoció que Decurnex se hizo cargo él solo de los contactos y negociaciones por el volante.

Según supo Referí, el presidente tricolor está en permamente contacto con el representante del jugador, Gerardo Arias, como también con el futbolista y con su familia.

“Hay cosas en la vuelta”, dijo este viernes un directivo del club, aunque agregó que por el momento todo estaba “muy entreverado”.

Los tricolores son dueños del 100% de la ficha del volante, por lo que no hay otras partes implicadas en la negociación.

Las cifras que manejan en Brasil

Como es habitual con esta administración, en Nacional hay total hermetismo sobre la negociación, porque la maneja directamente el presidente, y más aún sobre la cifra que el club pretende por su volante, uno de los jugadores con más posibilidades de ser transferido.

Sin embargo, en Brasil, la prensa dio a conocer los números que Sao Paulo ofreció por Neves.

Según el portal Uol, el club paulista ofertó US$ 2 millones por el 50% de los derechos económicos del futbolista.

Pero, agrega la nota que es replicada en Lance, en Nacional se recusó la oferta, lo que hizo que Sao Paulo la subiera a US$ 2,5 millones.

Esa cifra aún no agrada a los tricolores, quienes piden 2,5 millones, pero de euros, se indica, lo que elevaría a US$ 3.000.000.

"Falta un poco", dijo este viernes a Referí un directivo tricolor, al ser consultado sobre la primera oferta de US$ 2 millones.

El portal de Lance señala que Sao Paulo no pretende aumentar mucho los valores de su oferta debido a los problemas financieros que vive el club. Al respecto, el gerente Carlos Belmonte dijo que cuentan con 25 millones de reales (US$ 4.5 millones) para hacer fichajes y ya contrataron al lateral Orejuela.

Nacional no tiene apuro en negociar y buscar elevar la oferta debido a que su última transferencia a Brasil, la de Matías Viña generó ingresos muy superiores a los que pretenden pagar ahora por Neves.

Viña le reportó solo por el 50% del pase 5,5 millones de euros (US$ 6,5 millones).

Además, en el acuerdo Palmeiras tiene la opción de comprar otro 7,5% o 10% en el correr de 2020, por el que pagó 1 millón de euros (US$ 1,2 millones), y otro 7,5% o 10% durante 2021.

Hasta el momento, Palmeiras tiene el 60% de la ficha de Viña por el que pagó US$ 7,7 millones y aún tiene en su poder el 30% del lateral.