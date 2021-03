En San Pablo se ilusionan con la llegada del volante tricolor Gabriel Neves

Todos los días se publica en los medios periodísticos de Brasil y en las redes sociales algo sobre la posibilidad de que Gabriel Neves continúe su carrera en San Pablo. El volante de Nacional fue pedido por Hernán Crespo, técnico de San Pablo, y el club brasileño hizo una propuesta para comprar el 50% de la ficha, según Globoesporte. El representante de Neves es Gerardo Arias.

Este martes, el coordinador de fútbol del club paulista, Muricy Ramalho, habló sobre el interés por Neves y el argentino Benítez que juega en Vasco da Gama: “Son jugadores que no puedes esconder, es público. Jugadores que solicitó Crespo. Neves es centrocampista. Crespo quiere un centrocampista, un chico que sepa jugar, no solo un goleador. Como juega con tres defensores, el centrocampista defensivo tiene que saber jugar. Neves es uno de ellos y está en negociación. No es fácil, porque la parte económica siempre está en camino”, afirmó Muricy a un canal de Youtube.

@Nacional

El año pasado Neves renovó su contrato

Neves, de 23 años y con contrato vigente con Nacional hasta fines de 2021, fue pretendido el año pasado por River argentino a través del técnico Marcelo Gallardo, aunque Alejandro Balbi, vicepresidente tricolor, negó las negociaciones: "La realidad es que River no nos llamó, pero Gabriel está a punto caramelo. Nacional tiene el 100% de la ficha de Neves y la tranquilidad es que se puede negociar tranquilamente con nosotros", dijo el dirigente a medios argentinos.

Nacional publicó este martes en su cuenta de Twitter una fotografía del futbolista junto a dos emojis: el número 8, que es con el que juega habitualmente, y un copo de frío o de nieve. ¿Es por Neves o porque el pase está frío? La mayoría de las respuestas a ese tuit llegaron desde Brasil, de hinchas de San Pablo y también de Internacional de Porto Alegre, que es otro de los clubes interesados por “Bigote”. Estos bromean con que Nacional debería devolverles el favor, porque desde Inter llegaron este año Andrés D'Alessandro y Leandro Fernández.

Oficialmente, la información que surge desde Nacional es que no hay una propuesta concreta por él y que hasta el final del Campeonato Uruguayo, no se realizan negociaciones. De todas formas, un dirigente remarcó a Referí que Neves es uno de los futbolistas que tiene muchas posibilidades de salir antes de que comience la temporada 2021.

Debut en la selección

En noviembre del año pasado fue convocado por Oscar Tabárez para los partidos de Eliminatorias contra Colombia y Brasil. Debutó con la celeste frente a los cafeteros jugando tres minutos en lugar de Rodrigo Bentancur. Durante su pasaje por la selección se contagió de covid-19 y permaneció varios partidos afuera en el campeonato local.

@Uruguay

El debut de Neves en la selección

Neves es figura clave en el equipo tricolor, conformando el sector medio junto a Emiliano Martínez y Felipe Carballo, todos frutos de la cantera del club.

Es indudable que el gran acierto de Palmeiras con la compra de Matías Viña, es un aliciente más para que los dirigentes e hinchas de los clubes brasileños apuesten y se ilusionen con la contratación de otro futbolista de Nacional.

También los tricolores vislumbran otro gran negocio como el de Viña, que puede reportarle hasta € 7,750.000 millones más el 30% de la ficha si el lateral es transferido el año próximo.