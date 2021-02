El millonario beneficio que obtendrá Nacional por el pase de Matías Viña

La transferencia de Matías Viña al Milan o a cualquier otro club europeo, es un negocio que Nacional observa con atención y con la calculadora en la mano. Los tricolores tienen un porcentaje de la ficha del lateral izquierdo vendido al Palmeiras en enero de 2020, que varía según el momento en que se haga la operación. Pero sea en el momento que sea, será un muy buen negocio por las cifras que se están manejando de su posible traspaso.

La venta de Viña al club brasileño se cerró en enero del año pasado con una base de € 5,5 millones por el 50% de la ficha, que es lo que está cobrando Nacional, según informó un dirigente a Referí.

El documento firmado entonces también estipula que Palmeiras tiene la obligación de comprar el 7,5% o 10% a un costo de € 1 millón el 10%, ya que el futbolista se consolidó como titular y cumplió con todos las expectativas de los brasileños durante la pasada temporada. De manera que, descontado ese 10%, a Nacional le queda un 40% de una futura venta.

Pero hay más: si el futbolista juega una determinada cantidad de partidos durante 2021 (cantidad que no pudo ser confirmada por Referí), Palmeiras tiene la obligación de comprar otro 7,5% o 10% de la ficha a un costo de € 1.250.000 el 10%.

Esto significa que si Palmeiras lo vende hoy, a Nacional le corresponde el 50%; si lo vende luego de abonar el primer porcentaje será el 40% y si la transferencia se hace el año que viene, luego del segundo porcentaje, Nacional se quedará con el 30%, además de haber recibido del club brasileño la cantidad de € 7.750.000 como monto total de la transacción.

Una cifra elevada para la transferencia de un lateral uruguayo y que puede llegar a transformarse en la más importante de Nacional en su historia.

En 2011, durante la presidencia de Ricardo Alarcón, los tricolores negociaron a Nicolás Lodeiro al Ajax por US$ 5,6 millones (en euros equivale a 4.000.000) y luego a Sebastián Coates al Liverpool inglés por US$ 8.500.000 libres para el club (en euros unos 7.000.000), además de un aporte de US$ 160 mil anuales durante cinco años para las divisiones juveniles, lo que se consideró el pase más caro de los tricolores.

El interés de Milan

Después de un año 2020 fantástico de Viña, campeón de la Copa Libertadores con Palmeiras, elegido el mejor lateral del torneo por Conmebol y el futbolista con mayor cantidad de quites, varios clubes de Europa manifestaron interés por su contratación. Actualmente el jugador se encuentra en Catar disputando el Mundial de clubes. Este domingo a la hora 15 de Uruguay, su equipo enfrenta a Tigres de México en semifinales.

La prensa italiana publicó en los últimos días el interés por el uruguayo de Paolo Maldini, director de estrategia deportiva del Milan, y también que Palmeiras lo tasó en € 18 millones, el triple de lo que le pagó hace un año por él a Nacional.

“Que se haga”, dijo un dirigente de Nacional a Referí, ilusionado mientras sacaba cuentas de cuánto le ingresaría a su club por el porcentaje de la operación que le correspondería.

El interés del conjunto milanés no es nuevo. A fines de enero de 2019, cuando todavía no se había cerrado la transferencia a Palmeiras, Sky Sports publicó una oferta que Milan le hizo a Nacional: un préstamo de € 1,5 millones con un derecho a compra establecido en € 6,5 millones.

Sin embargo, unos días después se conoció que el destino del lateral era Brasil, el reino de los laterales.

Además del Milan, el nombre de Viña también se involucra para el próximo período de pases a otros clubes más importantes del mercado europeo, como Real Madrid y Barcelona.

De todas formas, Viña firmó un contrato por cinco años con Palmeiras (hasta 2025) con un “sueldo europeo” según informó en su momento el presidente de Nacional, José Decurnex.

Inconvenientes de la pandemia

Dos meses después de cerrada la operación entre Nacional y Palmeiras, se desató la pandemia de covid-19. Esto generó que el fútbol se pausara en todo el mundo y una crisis económica en la mayoría de los mercados. Sin competir y prácticamente sin ingresos, los clubes tuvieron grandes problemas para hacer frente a sus deudas.

A fines de mayo de 2020 Nacional anunció que comenzaría un proceso de reclamo ante la FIFA porque Palmeiras no había terminado de abonar la primera cuota de € 1,5 millones por el pase de Viña. Finalmente, en junio los clubes llegaron a un nuevo acuerdo en la forma de pago, que se dividió en más cuotas durante ese año.

Nacional comprendió la situación de Palmeiras, que también esperaba un pago atrasado del Barcelona español por el pase de Matheu Fernandes, transferido al mismo tiempo que adquirió a Viña.

La tolerancia de los tricolores permitió que continuaran las buenas relaciones entre ambas instituciones, que ahora tienen la posibilidad de cerrar un gran negocio compartiendo la transferencia de un futbolista de 23 años, que aún no llegó a la cúspide de su carrera.

No para de crecer

Enero 2019

Si bien Matías Viña había debutado antes en Nacional, fue con la llegada del técnico argentino Eduardo Domínguez y la salida de Alfonso Espino a España, que comenzó su carrera ascendente en Primera división. Domínguez lo puso como lateral izquierdo y no salió más del equipo. Esa temporada fue el futbolista que sumó más minutos en cancha. Solo faltó una vez por acumulación de cinco amarillas y cuando fue convocado a la selección.

Mayo 2019

El día 25 de ese mes, Viña renovó contrato con Nacional hasta 2021 . Su vinculación vencía a fin de 2019 y existía preocupación en la directiva, porque varios clubes se habían interesado por él. Uno de ellos fue Atlético Mineiro, rival del tricolor en la Copa Libertadores. Después de varios meses de negociación con su representante Marco Cosumano, se llegó a un acuerdo.

Junio 2019

Se comenzó a hablar de su pase al fútbol europeo y de que Viña fue ofrecido a la Lazio a cambio de € 4 millones, según medios italianos.

Setiembre 2019

Después de la Copa América de Brasil fue convocado por primera vez por Óscar Tabárez para la selección nacional. Debutó en un amistoso contra Costa Rica y recibió elogios del entrenador: “Viña se destacó en lo que más se preocupa él por mejorar, que es la parte defensiva. La otra parte quizás no anduvo del todo, pero no por responsabilidad de él, quien ni conocía a los compañeros y no tenemos tiempo de trabajo para que se conozcan los futbolistas, así que considerando todo eso quedaron buenas sensaciones”. El año pasado fue titular en los primeros tres partidos de las Eliminatorias y faltó al cuarto porque se contagió de covid-19.

Octubre 2019

Atlético de Madrid se interesó en su fichaje, informó el diario As de Madrid. Diego Simeone tenía solo un jugador para el lateral y el club colchonero estaba dispuesto a pagar € 5 millones por Viña. Finalmente, la posibilidad no se concretó.

Diciembre 2019

Nacional se coronó campeón Uruguayo venciendo en la final a Peñarol y Viña fue elegido como el mejor jugador del campeonato en la encuesta Fútbolx100 de El Observador . Obtuvo 75 votos de los 100 participantes.

Enero 2020

Después que surgiera el interés de Juventus y de Milan, Matías Viña terminó en Palmeiras de Brasil. El pase quedó resuelto en la madrugada del último día del mes. Fue el cuarto pase más caro del año en el mercado brasileño.

Enero 2021