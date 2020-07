El poder de convencimiento de Nacional para renovar los contratos

Gabriel Neves renovó este jueves el contrato con Nacional y fue el último de los futbolistas que terminaban este año su vínculo con el club que acordó la continuidad. En junio también lo hicieron Mathías Laborda, Guzmán Corujo y Emiliano Martínez.

En los últimos meses el club ha conseguido revertir una historia de jugadores que se iban jóvenes y en conflicto con el club. Ha ofrecido un respaldo a los futbolistas para seguir en la institución y no irse en condición de libres, pagando una cláusula, como lo hacían no hace mucho tiempo atrás. De esta forma Nacional se asegura el talento dentro de la cancha por un tiempo más, la continuidad de una columna vertebral y también una mejor recompensa económica a la hora de transferirlos.

Un ejemplo claro fue el de Matías Viña. El lateral izquierdo renovó su vinculación con Nacional en mayo de 2019, cuando en diciembre expiraba y sus actuaciones ya pronosticaban un pase. Al cabo de la temporada fue contratado por Palmeiras, una transferencia que le reportó al club albo € 3 millones. Si el jugador no hubiera firmado la extensión, a fin de año quedaba con el pase en su poder siendo el mejor jugador del Campeonato Uruguayo y después de debutar en la selección mayor como otro punto a favor en su currículum.

Decurnex expresó durante una conferencia de prensa en Fray Bentos (concurrió semanas atrás para firmar un convenio de reciprocidad con el club Anglo) que la primera discusión que tuvo en Nacional por la renovación de un contrato fue con Viña, quien apenas había jugado unos minutos en Primera y estaba haciendo la pretemporada.

Entonces le dijo: “Firmá y tenés mi compromiso de que si llega una buena oferta para vos, será buena para el club. El espíritu que queremos generar es que los jugadores digan que quieren dejarle cosas a Nacional”. Decurnex es presidente del club desde diciembre de 2018 y una de las primeras medidas deportivas que tomó fue renovar un solo contrato de los 14 que vencían ese año: el de Gonzalo Bergessio.

En el caso de los futbolistas juveniles el acuerdo se hace sin incluir cláusula de rescisión. Demasiados problemas tuvo la institución y varios jugadores se le fueron en el pasado utilizando esa puerta de salida pagando un monto mínimo. El primero que firmó con esta nueva condición fue Santiago Rodríguez, en abril del año pasado. El juvenil, una de las promesas del club, extendió su vinculación por tres años.

“Es un tema de confianza y de buena voluntad de ambas partes -expresó Decurnex-. Nadie le va a cortar la carrera a un jugador en la medida que les aporte a los dos. En algunos casos llevamos meses de conversaciones y firmamos faltando nada para que queden libres”.

La actual comisión directiva apuesta a conformar un plantel con mayoría de jugadores formados en el club y por eso también mejoraron sus salarios. En algún caso cobran más que otros futbolistas del plantel con mayor experiencia y que llegan desde afuera, explicaron a Referí.

De todas formas, siempre hay negociaciones que no llegan a buen puerto. Durante la actual gestión pasó con Martín Satriano, un juvenil de 18 años que no quiso renovar el contrato y se fue a Inter de Milan a principio de este año sin debutar en Primera. Si bien le quedaban unos meses de contrato y fue ascendido a Primera división cuando llegó Gustavo Munúa, el club decidió que no iba a tener lugar en el equipo si no firmaba la extensión. Entonces se marchó, a cambio de US$ 1.300.000.

Entre diciembre de 2019 y enero de 2020 Nacional también logró la continuidad de su goleador Bergessio, quien completará tres años en el club, de Sebastián Fernández que llegó hace seis y de Felipe Carballo quien firmó por un año más aunque está a préstamo desde Sevilla. Carballo regresó a la institución el año pasado y fue clave en el equipo que se consagró campeón Uruguayo.

Otra situación diferente es la que se generó con el juvenil Renzo Orihuela. Nacional vendió el 80% de su ficha por US$ 1,5 millones al Grupo City, pero se llegó a un acuerdo para que continúe a préstamo en los tricolores hasta mitad del año próximo. En la operación figuran determinados bonos por presencia en alguno de los clubes del Grupo City que le podrían reportar a los tricolores una suma total de US$ 4 millones.

Nacional logró tranquilidad en todos los aspectos de su vida en el último año y medio. Eso se nota incluso en la comunión que hay entre dirigentes y futbolistas. Un buen clima, acompañado por supuesto por los resultados, ya que el equipo es el último campeón uruguayo.

Contratos renovados

Santiago Rodríguez

Renovó el 23 de abril de 2019 por tres años

Thiago Vecino y Brian Ocampo

Renovaron el 7 de noviembre de 2019 hasta 2021

Luis Mejía

Renovó el 13 de diciembre de 2019 hasta diciembre de 2021

Gonzalo Bergessio

Renovó en diciembre de 2019 por un año más

Sebastián Fernández

Renovó el 31 de diciembre de 2019 por un año más

Felipe Carballo

Renovó el 14 de enero de 2020 hasta fin de año

Mathías Laborda

Ronovó 19 junio de 2020 hasta diciembre 2021

Guzmán Corujo

Renovó 25 de junio último hasta finales 2021

Emiliano Martínez

Renovó el 29 de junio pasado hasta 31 diciembre 2022

Gabriel Neves

Renovó este jueves hasta 2021