Nacional aprovecha la semana sin partidos, recupera a Corujo y Neves ya trabaja con pelota

Nacional aprovechó la primera “semana larga” de este Torneo Clausura, sin partidos los días miércoles y jueves, para repasar conceptos tácticos, profundizar aspectos como las pelotas quietas y para ultimar la puesta a punto del zaguero Guzmán Corujo, quien estará a la orden para el juego del sábado ante Cerro a las 19:30 en el Tróccoli por la décima fecha.

Como la mayoría de los equipos, a excepción del líder del torneo, Liverpool, que jugó este martes por Copa Libertadores, y de Boston River y Progreso, que completaron la novena fecha ese mismo día, los tricolores contaron con más jornadas para recuperarse y para trabajar de cara a la recta final del certamen.

Luego del partido nocturno del domingo ante Fénix en el Gran Parque Central, con empate 2-2, los jugadores descansaron el lunes, día en el que tuvieron libre.

El martes regresaron a Los Céspedes para un entrenamiento matinal en el que los que no jugaron o tuvieron pocos minutos ante los de Capurro, hicieron fútbol interno.

Así se pudo ver a Rafa García, Santiago Cartagena, Santiago “Colo” Ramírez y al arquero Mathías Bernatene, como también a Corujo, el zaguero que sufrió una molestia muscular luego del partido ante Plaza Colonia y se perdió los encuentros ante Progreso y Fénix, y que se pone a punto para volver.

@Nacional

Ramírez y Bernatene

“Hoy nos quedamos haciendo trabajos de pelota quieta con los que no jugaron, luego de hacer una buena práctica de fútbol”, comentó ese día Álvaro “Chino” Recoba, asistente técnico de Nacional, a La oral deportiva de radio Universal.

El exjugador, que hace sus primeras armas en un cuerpo técnico, reconoció que por la seguidilla de partidos en el Clausura algunos aspectos no han podido ser entrenados en profundidad por “el poco tiempo que hubo”.

“Desde que me sumé al cuerpo técnico, prácticamente jugamos cada tres días”, comentó el Chino. “Muchas veces dicen 'no entrenan', pero lo que pasa es que no tenés el tiempo suficiente para trabajar”, explicó el asistente técnico tricolor.

La realidad que vive Nacional en el Torneo Clausura, jugando cada tres días, es la misma que le ocurre a todos los equipos, en los que los entrenadores tienen escaso tiempo entre partido y partido para realizar trabajos específicos y priorizan la recuperación física para el siguiente encuentro.

Doble turno, con Neves haciendo pelota

Este miércoles el cuerpo técnico que encabeza Jorge Giordano dispuso realizar un trabajo en doble horario, por la mañana y por la tarde, el primero después de siete semanas.

Para la actividad matutina, se dividió al plantel en dos grupos. A las 08.30 concurrieron una parte de los mediocampistas y los defensas, mientras que luego, a las 09.30, fueron otra parte de los mediocampistas y los atacantes.

@Nacional

Corujo prueba con los tiros libres

Desde el cuerpo técnico tricolor comentaron a Referí que estos días sin partidos entre semana sirven para recuperar futbolistas y profundizar en aspectos que, en la seguidilla de encuentros, pueden quedar relegados.

“Se trabajó en mejorar y en potenciar lo que estaba bien”, indicaron desde la Ciudad Deportiva Los Céspedes.

En las imágenes compartidas por el club este miércoles también se lo vio a Corujo trabajando a la par de sus compañeros, probando con un tiro libre al arco con la barrera móvil. Recoba comentó que el defensa es uno de los jugadores que se queda a entrenar los remates, por lo que no se descarta que en cualquier momento se anime a rematar en algún partido, como ya lo ha hecho, aunque sin fortuna.

Quien también sigue adelante en su recuperación es Gabriel Neves, a quien se lo pudo ver trabajando diferenciado en cancha y realizando ejercicios con pelota.

@Nacional

Gabi Neves comenzó a trabajar con pelota

El mediocampista sufrió un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, sin lesión meniscal ni de ligamentos cruzados, en el partido ante Plaza Colonia el pasado 13 de febrero.

Tras los primeros estudios, en los que se identificó su lesión, no se especificó el tiempo de recuperación, pero lo habitual es que lleve unas cuatro semanas, siempre dependiendo de cada caso puntual y de la evolución.

Para este jueves y viernes, la planificación tiene marcada entrenamientos vespertinos desde la hora 16.30 ambos días, para el sábado ir al Tróccoli a disputar el partido que por su horario se jugará con luz artificial.

Corujo sí, Oliveros no

Para el encuentro ante Cerro, Giordano deberá realizar una variante obligatoria en el equipo, nuevamente en la zona defensiva.

@Nacional

Laborda con la pelota

El entrenador no podrá contar con el lateral izquierdo Agustín Oliveros, porque llegó a su quinta amarilla, pero sí tendrá la vuelta de Corujo.

Teniendo en cuenta los movimientos de piezas que el DT ha hecho en su defensa cuando ha tenido bajas, el cambio probable sería que Corujo aparezca en la zona central junto a Renzo Orihuela, que Mathías Laborda pase al lateral derecho y que Armando Méndez cubra la banda izquierda. Así procedió cada vez que le faltó el lateral izquierdo.

Giordano utilizó cinco jugadores en la defensa, aprovechando la versatilidad de ellos y cubriendo en cada partido la baja que sufre el equipo por lesión o suspensión.

El resto del equipo para la décima fecha del Torneo Clausura no tendría sorpresas: Sergio Rochet; Laborda, Corujo, Orihuela, Méndez; Felipe Carballo y Emiliano Martínez; y Brian Ocampo, Pablo García, Alfonso Trezza y Gonzalo Bergessio.

Nacional debe enfrentar en las últimas seis fechas a Cerro (visitante), Defensor Sporting (local), Danubio (visitante), Liverpool (local), Boston River (local) y Deportivo Maldonado (visitante).

El equipo de Giordano lidera la tabla Anual con 60 puntos, siete por encima de su escolta, City Torque (53) y está a ocho de Peñarol (52). En el Clausura, está primero Liverpool con 21, City Torque 18 y Nacional 17.