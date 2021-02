¿Fue para Recoba el festejo de Ocampo? “Espero que sí”, dijo el Chino

Álvaro Recoba, el asistente técnico de Nacional, sintió "mucha felicidad" el pasado domingo en el Gran Parque Central cuando Brian Ocampo volvió a marcar un gol en el partido que finalizó con empate 2-2 ante Fénix.

El juvenil fue figura con la asistencia para el primer gol y con el segundo tanto, con un remate desde fuera del área que sorprendió al arquero rival, que el atacante celebró con los dedos al costado de sus ojos, en lo que pareció ser una dedicatoria para el “Chino” Recoba.

Consultado si el festejo había sido para él, el asistente de los tricolores respondió “no le pregunté, espero que sí”, en declaraciones a La oral deportiva de Radio Universal AM 970 este martes al mediodía.

Diego Battiste

El festejo de Ocampo

Recoba señaló que desde su rol en el cuerpo técnico ayuda a los “buenos jugadores” que tiene el plantel y señaló que Ocampo es uno de los que se queda a entrenar pelotas quietas. “En el poco tiempo que hubo, porque yo desde que me sumé al cuerpo técnico prácticamente jugamos cada tres días… Porque muchas veces dicen 'no entrenan', pero lo que pasa es que no tenés el tiempo suficiente para trabajar”, aclaró.

En esta semana, en la que no habrá partidos miércoles ni jueves, los tricolores tendrán más tiempo para trabajar esos aspectos. “Hoy nos quedamos haciendo trabajos de pelota quieta con los que no jugaron luego de hacer una buena práctica de fútbol”, comentó.

“Mucha felicidad”

El Chino dijo que tiene un diálogo frontal con los jugadores. “Yo trato de darle para adelante siempre, sin mentirles. Cuando juega bien le decimos que estuvo bárbaro y cuando juega mal tenemos que decirles la verdad”, indicó.

Al respecto, señaló que luego del triunfo ante Progreso se felicitaron porque era un “partido difícil” en una cancha en la que habían perdido más partidos que los ganados.

Sobre lo que habló con Ocampo ese día, expresó: “A Brian le dije la verdad: ‘no mires mucho el teléfono. Para mi gusto jugaste un muy buen primer tiempo, en el segundo no jugaste tan bien, y tenés que seguir mejorando’”.

“Él ha jugado, ha tenido confianza, y para mi gusto y de nosotros (el cuerpo técnico) ha respondido”, comentó. “Me dio mucha felicidad que hiciera el gol, pero no cambia lo que venía ofreciendo a nivel de juego”.

Diego Battiste

Así pateó Ocampo en su gol ante Fénix

El Chino también contó que antes del partido con Fénix bromeó con Ocampo y Neves diciéndoles si no le gustaba hacer goles, porque no pateaban al arco.

“Cuando Brian hace el gol, a mí me puso feliz, estábamos con Bernardo (Giordano) y Nico (Maidana), y me dicen ‘te lo dedicó a vos’, y yo les dije ‘capaz que fue a otro Chino’”, recodando que así llaman a uno de los utileros y también al arquero Sergio Rochet.

Sus aportes en la cancha

Recoba considera que por la juventud con la que cuenta el plantel de Nacional, los jugadores deben seguir mejorando día a día.

También contó cómo han sido sus primeros días en Los Céspedes. “En algunos trabajos, cuando falta alguno, me sumo, me divierto y trato de ayudar desde adentro de la cancha”. “Al tener tanta juventud, lo que tratamos de decirles muchas veces es mejor si tenes la posibilidad de hacerlo dentro de la cancha”, agregó. “Está bueno aportar desde donde podemos”.

Leonardo Carreño

El Chino y Cacho Blanco

Con respecto a las pelotas quietas, señaló que se busca que cada uno potencie su estilo para patear. “Para mejorar hay que quedarse a entrenar, a perfeccionar, a mejorar cada uno en lo suyo”, comentó. “Yo seguramente no pateaba con 20 años que como pateaba a los 35. Vas mejorando en base al trabajo. Y a cada condición, no todos tienen el mismo golpe”.

“Nos hemos quedado unos cuantos (a patear), a algunos le dijimos 'vayase, porque usted no va a patear nunca'”, bromeó el Chino, quien recordó que en un equipo suele haber dos ejecutantes para las pelotas quietas y no 10, por lo que los trabajos deben enfocarse en esos rematadores.

El domingo, desde la platea del Gran Parque Central, observó el remate de Ocampo que dio en el travesaño. “Para mí Brian, en el tiro libre, cuando él se para, yo se lo comenté a los compañeros, le dije, ‘se paró perfecto para patear’, como se tenía que parar para pegarle. Esas cosas las vas mejorando”.

Nacional

Recoba en Los Céspdes

El Chino agregó que el delantero pateó con su estilo. “Nosotros le damos alguna indicación, pero es el golpe de él”.

En ese sentido, contó los distintos modos de patear que tienen los jugadores de Nacional: “Gabi (Neves) tiene menos fuerza y más giro de pelota, Emi (Martínez) tiene el golpe más fuerte y le he dicho que muchas veces es mejor que se la saquen atrás de la barrera para que le pegue fuerte” y también mencionó entre los ejecutantes a Felipe Carballo, Guzmán Corujo y Sebastián Cartagena.

“La única manera de mejorar es entrenar y que sea como algo automático. Automatizar el golpe a base de entrenamientos”, dijo Recoba, quien reconoció que un jugador no puede quedarse a patear 40 veces porque se sobrecarga la pierna. “Pero no es un misterio, más entrenas y mejor estás”, sostuvo.