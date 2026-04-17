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El DT de Always Ready se robó los focos de la noche del jueves de la Copa Libertadores: los memes por su parecido con Gallardo y sus particulares lentes

En redes sociales se viralizaron imágenes del DT de Always Ready por su parecido a Marcelo Gallardo, además de su particular charla técnica en el partido ante Lanús

17 de abril de 2026 9:58 hs
ESPN

En las redes sociales se hizo tendencia en las últimas horas un hecho gracioso con el entrenador del equipo boliviano Always Ready, Julio César Baldivieso, por su parecido al DT argentino Marcelo Gallardo, teniendo en cuenta que la indumentaria del equipo es igual a la de River Plate de Argentina, luego de la derrota de su equipo por la Copa Libertadores.

Always Ready perdió 1-0 frente a Lanús en su visita a Argentina por la segunda fecha del grupo G de la copa, y se hizo viral el video durante la pausa de hidratación cuando los jugadores del equipo boliviano discutían entre ellos en base a como quedó parado el equipo en el gol del cuadro argentino, mientras el DT observaba.

Marcelino Moreno ejecutó un tiro libre en la puerta del área y todos los futbolistas de Always Ready estaban colocado en la barrera o cerca de la misma. El 10 de Lanús pateó el tiro libre, el arquero la atajó y en el rebote Yoshan Valois empujó la pelota en total soledad para poner el 1-0 definitivo.

El parecido del entrenador con Marcelo Gallardo

En las últimas horas, en X se hizo tendencia el parecido de Julio César Baldivieso con Marcelo Gallardo, que a su vez la indumentaria de Always Ready es muy similar y tiene el mismo diseño que el de River Plate de Argentina, siendo de color blanco con una franja roja en diagonal, lo que aumentó las coincidencias entre ambos.

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"¿El Muñeco Gallardo agarró Always Ready?" o "Se le fue de las manos el manejo del plantel a Gallardo" son algunos de los comentarios que publicaron usuarios de X por el parecido entre ambos DT.

Meme Gallardo
Meme Gallardo
Meme Gallardo

Además, en la previa del partido, el entrenador de Always Ready había sido tendencia por los anteojos atípicos que utilizó antes del encuentro cuando habló con la prensa en exclusiva con el canal de televisión que transmitía el encuentro.

DT Always Ready

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