¿Era una copia? Se difundió un viejo video de Alfredo di Stefano hablando de la pelota y la vaca, y en redes recordaron la charla de Juan Ramón Carrasco

La famosa charla de la pelota y la vaca de Juan Ramón Carrasco fue uno de sus momentos para el recuerdo durante su primer paso por River Plate . Frente a las cámaras, el entrenador se paró en medio del Estadio Centenario junto a sus dirigidos en un partido contra Nacional por el Apertura 2009 y dio una charla que quedó en el imaginario colectivo del fútbol uruguayo.

Pocos recuerdan que el DT ya había dado una charla similar en un partido entre Fénix y Nacional años atrás , que también quedó grabada en TV pero cuyo registro es difícil de encontrar. Para los jugadores darseneros le sumó algo más de poesía , y hasta le pidió un botín a su dirigido Jorge Rodríguez .

"¿De qué es la pelota? De cuero. ¿El cuero de dónde viene? De la vaca. ¿La vaca dónde vive? En el campo. ¿En el campo qué hay? Pasto. ¿Qué come la vaca? Pasto. Entonces le damos pasto, ¿cierto?", preguntó y escuchó Carrasco aquel 26 de setiembre de 2009.

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Luego le pidió el zapato al Japo y explicó que el cuero de los zapatos es masculino, mientras que el de la pelota es femenino, y comenzó a decir que para conquistarla a "ella" en la cancha los jugadores tenían que demostrar que eran "hombres" y tenían "mucha pinta" e "inteligencia", para contrarrestar las virtudes superiores del tricolor.

"Cuando la tengamos a ella ahí la seducimos, la tratamos con cariño, la mimamos, que ella, al verse así, se va a sentir conquistada, totalmente enamorada, y nos va a llevar a su lecho y nos va a entregar su corazón. ¿Saben cuál es su lecho? Las redes", concluyó Carrasco, ante la mirada atónita de sus dirigidos (con algunas risas inocultables incluidas) y la impaciencia de un Centenario que ya había recibido a Nacional en medio de la charla.

La victoria 1-0 de River quedó en un segundo plano de la memoria, y la charla pasó a ser una de las locuras más recordadas de Juan Ramón, que incluso la repitió en las oficinas de El Observador muchos años atrás.

Embed - JR Carrasco en El Observador: la pelota, la vaca y el pasto

Casi 17 años después, la charla de Carrasco volvió a las redes sociales, pero por un motivo muy diferente: un registro de una alegoría similar realizada muchos años atrás por Alfredo di Stefano, leyenda argentina del Real Madrid, que hizo dudar de la originalidad del entrenador uruguayo.

La charla de Di Stefano que hace dudar de Carrasco

La palabra de Di Stefano fue registrada en un programa de Televisión Española (TVE) de los años 90, subido a redes por el usuario español @MMacroski en homenaje al uruguayo Jose Emilio Santamaría, fallecido este miércoles y participante de aquella emisión junto al argentino y los españoles Luis Suárez y Víctor Muñoz, todas leyendas del fútbol español de los 50 y 60.

En el principio del recorte, Muñoz estaba hablando de que le gustaba que los futbolistas jugaran la pelota a ras de suelo, y para acompañar su postura Di Stefano se refirió a un cuento que decía "un entrenador".

"El jugador levantaba la pelota. Entonces (el técnico en cuestión) agarró al jugador y le dijo: '¿Sabés lo que es esto? La pelota. ¿De qué está hecha? De cuero. ¿Y el cuero de dónde sale? De la vaca. ¿Y la vaca qué come? Césped. Ahí debe estar", expresó el ídolo madridista.

La entrevista se volvió viral en Uruguay, ya que muchos usuarios recordaron la famosa charla de Carrasco, y la más que clara similitud entre ambas.

"La charla de Carrasco era un plagio. Estoy indignado", dijo una cuenta. "Hay que ver si Juan Ramón Carrasco en algún momento se adjudicó esta historia como propia o si aclaró alguna vez que la había escuchado. Los archivos son letales", expresó otro.