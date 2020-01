El pase de Orihuela a Grupo City: una forma diferente de negociar juveniles en Nacional

Nacional sigue adelante en la negociación del juvenil zaguero Renzo Orihuela a Manchester City y se produjeron avances en las últimas horas, informaron desde el club a Referí.

“Está próximo, pero no está cerrado”, indicaron sobre la situación del futbolista formado en la cantera de la institución.

La transacción del futbolista de 18 años que fue ascendido al primer equipo de Gustavo Munúa el 6 de enero será por el 80% de la ficha.

Nacional recibiría una cifra superior a US$ 1,5 millones en efectivo por la transferencia y el defensor seguiría en el club por los próximos dos años, además se quedará con una quinta parte de los derechos federativos del jugador.

¿Por qué se trata de un negocio diferente para Nacional y para el fútbol uruguayo? En general, los clubes venden el 100% de la ficha de los juveniles y el jugador emigra. En la negociación que lleva adelante con Grupo City (que tiene bajo su paraguas a Manchester City, Girona y Torque, entre otros), Nacional mantiene en su poder un 20% de la ficha del defensa y lo utilizará durante dos temporadas en el primer equipo.

Los tricolores recibirían bonos si llega a determinados partidos jugados en el primer equipo tricolor durante 2020 y 2021 y un “bono grande” si pasa a Girona, club español del Grupo City donde el juvenil podía recalar antes de llegar a Manchester, y un “bono muy grande” si juega en el City, indicó el directivo.

¿De cuánto serían esos bonos? Si pasa a Girona superaría US$ 1 millón y si llega al City los albos recibirían US$ 5 millones.

Los clubes europeos firman cláusulas de premios por crecimiento deportivo.

Sucedió con Santiago Bueno, cuando en 2017 fue transferido a Barcelona de España, y con Federico Valverde, cuando el mismo año pasó a Real Madrid, ambos jugadores de Peñarol. En el caso de Bueno, en 2019, luego de dos años en el equipo B catalán y sin confirmar crecimiento, rescindió con el club, en tanto los aurinegros siguen cobrando por Valverde, quien se consolidó en el primer equipo merengue.

En el caso de Orihuela, las cifras estipuladas en el contrato permiten a Nacional estar frente a un negocio de más de US$ 8.000.000 por el 80% del pase (US$ 1.500.000 por el pase en 2020, bonos por objetivos cumplidos en el plantel principal de Nacional en 2020 y 2021, US$ 1.000.000 por llegar a Girona y US$ 5.000.000 por ir al City), además de mantener un 20% sobre los derechos federativos.

Rescindió Barrientos

Nacional sigue definiendo su plantel para 2020 y este lunes llegó a un acuerdo para rescindir el contrato del argentino Pablo “Pitu” Barrientos, el enganche que no iba a ser tenido en cuenta por el entrenador Gustavo Munúa.

Leonardo Carreño

El enganche tenía contrato con los albos hasta mitad de año y este lunes tenía que presentarse a entrenar en Los Céspedes pese a no ser considerado por el DT.

Ese mismo día el futbolista llegó a un acuerdo tras reunirse con el presidente José Decurnex.

“Pitu quería irse a jugar a Argentina”, señaló a Referí un directivo del club. “Esto es compatible con los planes deportivos y presupuestales”, agregó, sobre la salida que se acordó con el argentino de 35 años, quien había llegado a los albos para el segundo semestre de 2019 pasado y que tuvo participación en 12 partidos sin marcar goles.

De esa forma, en medio de su política de bajar el presupuesto, los albos recortan uno de los salarios más importantes del plantel.