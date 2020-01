Renzo Orihuela, apenas 45 minutos en Primera y ya lo quiere el Manchester City

Renzo Orihuela tiene 18 años, apenas 45 minutos en el primer equipo de Nacional y Manchester City ofreció comprar el 80% de la ficha con un piso de US$ 1.500.000, se informó desde el club albo a Referí.

La negociación entre los clubes está en proceso y si se llega a un acuerdo, el juvenil se quedaría seis meses o más en los tricolores antes de incorporarse al club inglés, que en realidad le hace está haciendo un seguimiento desde hace un año.

Orihuela es uno de los jugadores ascendidos por Nacional en la actual pretemporada. Nació el 4 de abril de 2001, mide 1,83 metros de altura, forma parte del proceso de selección sub 20 y así lo definió Tabaré Alonso, técnico de la sub 19 de Nacional a Referí: "Es un zaguero, generación 2001, o sea que tiene otro año más de Cuarta. Es rápido, muy bueno en el juego aéreo aunque no es muy alto, es de la estatura de Laborda, fuerte en los duelos, bueno con pelota. El año pasado jugó en Tercera y fue a la Copa Sinobo Guoan de China".

El sábado 11 de enero, en el primer partido de Nacional del año, Orihuela fue titular en el equipo de Gustavo Munúa. Integró la pareja de zagueros junto a Guzmán Corujo. Actuó los primeros 45 minutos y luego fue sustituido junto a todos sus compañeros.

Feliz. Feliz por haber debutado con el club de mis amores , y feliz por hacer realidad tu sueño tata, que desde que te fuiste me haces mucha falta , y se que hoy estás contento desde ahí arriba, gracias por guiarme!… https://t.co/JvPGCYGK2S — Renzo04 (@Toti043) January 12, 2020

Uno de los temas que le falta concretar a la actual directiva de Nacional, presidida por José Decurnex, es la transferencia de futbolistas para equilibrar las finanzas. Y este paso, en caso de concretarse, cambia las reglas de juego que tenía la institución con anteriores gestiones, cuando los empresarios se llevaban a los mejores jugadores de Formativas pagando la rescisión de US$ 1 millón.

Después de una asamblea de socios en 2018, en la que se expuso este tema y se mandató a la directiva de José Luis Rodríguez cortar las relaciones con el empresario Pablo Boselli porque era el que había negociado a varios juveniles con ese sistema -cuando asumió Decurnex se restablecieron las relaciones con Boselli-, el club cambió su forma de llevar adelante las operaciones y ahora está a punto de cerrar un muy buen negocio con Orihuela.