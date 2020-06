El nuevo orden de Nacional que seduce a los juveniles: ¿qué cambió en el club?

Aquella promesa electoral de apuntar a los juveniles del club, que José Decurnex le manifestó a Referí en diciembre de 2018 durante la campaña, no fue una nube de humo. Un año y medio después, el presidente de Nacional y su comisión directiva sustentan con hechos aquellas palabras y por eso los juveniles no se van (salvo rara excepción) y renuevan sus contratos con la institución aunque no les falten propuestas del exterior.

El año pasado renovaron Santiago Rodríguez y Matías Viña, por ejemplo, hace unos días Mathías Laborda y ya están encaminadas las extensiones de Guzmán Corujo, Gabriel Neves y Emiliano Martínez.

Sin la urgencia de las cláusulas y el miedo de que se pueden ir en cualquier momento dejando una mínima parte al club que los formó, como pasó tantas veces años anteriores, el club se posiciona en otro lugar y ya no debe pelearse con los empresarios, ni romper relaciones con ellos.

“Cuando uno dice que va a apostar a los juveniles, lo tiene que hacer en todos los niveles. No de la boca para afuera. Vamos a empezar a transmitir valores en los distintos puntos de la República para que la familia entienda que Nacional va a ser proactivo con sus formativas”, expresó Decurnex en aquella charla con Referí.

Nacional venía de un período de malas negociaciones con sus jugadores en temporadas anteriores, con el antecedente reciente, de la anterior administración de José Luis Rodríguez. Se planteó una situación que había generado un conflicto social y rompieron relaciones con el empresario Pablo Boselli porque futbolistas representados por el contratistas y que surgieron en la cantera tricolor, se habían ido del club pagando solo una cláusula de rescisión, generalmente de US$ 1 millón.

Nacional

En octubre de 2018, cuando se realizó la asamblea que decidió romper vínculos con el empresario, Boselli representaba a unos 20 juveniles del club y en esa temporada se habían ido Juan Manuel Sanabria, Guillermo May y el golero Franco Israel. Pero también hubo situaciones polémicas con otros agentes y futbolistas, como por ejemplo la que se generó con Daniel Fonseca y las salidas de Rodrigo Amaral y Mathías Olivera, en 2017, con un tejemaneje que comenzó bajo la presidencia de Eduardo Ache.

Con Boselli rompieron el 5 de octubre de 2018, y con la nueva directiva de Decurnex, el 14 de marzo de 2019, volvieron a reanudar relaciones aunque en un contexto diferente, sin posiciones dominantes del empresario y con el control de las negociaciones por parte del club.

Lo cierto es que en el último año y medio Nacional logró estabilidad y un buen clima con los representantes, como la mencionada con Boselli, y con los futbolistas.

El mejor vínculo con los jugadores del club también se cimentó porque Nacional valorizó a sus juveniles e introdujo un cambio en la remuneración de su plantel principal: topeó los salarios de sus futbolistas en US$ 30.000 mensuales e incrementó los ingresos a los de la cantera.

Hasta la llegada de Decurnex los juveniles tenían los sueldos más sumergidos y no recibían ajustes salariales en la misma medida que el club los proyectaba como precio de venta al exterior. Con la nueva administración, los sueldos de los jugadores de la casa se van incrementando a medida que van cumpliendo determinados objetivos en Primera o cantidad de partidos disputados. Con este cambio, Nacional dejó de traer jugadores en el final de su carrera, con sueldos elevados, y priorizó mejorar los salarios de los juveniles más destacados.

Este nuevo rumbo que tomó el club generó un sentido de pertenencia que se confirma cada vez que tienen que renovar sus vínculos, más allá de que las negociaciones lleven más o menos tiempo.

El propio ministro de Turismo Germán Cardoso lo notó en su reciente visita a Los Céspedes: "Llama la atención que un equipo grande tenga un plantel de jugadores tan jóvenes y está bueno que sientan ese sentido de pertenencia", dijo a Nacional TV.

Renovaciones en camino

Desde el club informaron a Referí que para esta semana están encaminadas las renovaciones de Guzmán Corujo (representado por Ariel Krasouski), Gabriel Neves (Gerardo Arias) y Emiliano Martínez (Marcelo Simonian, argentino), cuyos contratos vencen el 31 de diciembre.

Por Martínez el presidente recibió una propuesta formal del Deportivo Alavés de España, que fue desestimada por el propio Decurnex quien la consideró baja y ni siquiera se trató este lunes en comisión directiva.

Según se informó a Referí, la oferta del equipo español era USS 200 mil por un préstamo.

La semana pasada renovó Mathías Laborda, el zaguero de 20 años que tiene posibilidades de salir al exterior el próximo año. También tenía la oportunidad de irse libre después de diciembre, pero prefirió que el club Anglo de Fray Bentos, que lo acogió desde los 15 años, también obtenga una ganancia en la negociación.

Camilo Dos Santos

Lo mismo sucedió el año pasado con Santiago Rodríguez (firmó por tres años), Brian Ocampo, Thiago Vecino y Matías Viña. Al finalizar la temporada pasada, en la que fue elegido como mejor jugador del campeonato en la Encuesta Fútbolx100 que anualmente organiza Referí, el lateral fue transferido a Palmeiras que compró el 60% de la ficha en € 5,5 millones en tres cuotas; el restante 40% queda en propiedad de Nacional para una futura venta.

El club cobró € 1,5 millones hasta el momento por el joven defensa.

Renzo Orihuela, cuya ficha fue negociada al grupo City en una operación final que le puede dejar hasta US$ 4 millones a Nacional, se quedó en el club a préstamo.

Pero también, como en todos lados, hay excepciones. Pasó con Martín Satriano, juvenil que actualmente se encuentra en Inter de Milan.

Representado por la empresa TMG Football, el delantero no quiso extender su contrato con Nacional que también vencía en diciembre y se fue a cambio de US$ 1,3 millones, con la posibilidad de llegar a US$ 2 millones si cumple determinados objetivos en el club italiano.

Dos argentinos que se van

Los dirigentes albos recibieron el lunes durante la sesión de directiva al técnico Gustavo Munúa, quien presentó un informe deportivo sobre el reinicio de los entrenamientos en Los Céspedes y una proyección para el futuro.

Una de las medidas deportivas que tomó el club fue no renovar el contrato del delantero argentino Cristian Duma, quien cumplirá 24 años el próximo mes. Oficialmente solo jugó en Tercera división y este año fue ascendido a Primera, pero solo participó de amistosos y no convenció al entrenador.

Leonardo Carreño

El 30 de junio también se termina la vinculación de otro argentino, Pablo Barrientos. El experimentado volante (35 años) llegó el año pasado desde Toluca con una recomendación de Gonzalo Bergessio, con quien había jugado en Italia.

El volante disputó 11 partidos con Álvaro Gutiérrez, incluidos 12 minutos en la primera final contra Peñarol, pero cuando llegó Munúa nunca lo tuvo en cuenta. El jugador y el club no llegaron a un acuerdo para rescindir antes.

También se debatió en la reunión de dirigentes sobre la idea de vender entradas para el clásico que reanudará el Apertura, aunque será sin público. Con las entradas vendidas Nacional hará una lona con las fotografías de quienes compren los boletos para que ocupen el espacio de las tribunas y esas mismas gigantografías serán exhibidas en el Gran Parque Central.

Los precios de los espacios para colocar fotografías en las tribunas serán populares, aunque todavía no se fijaron porque faltan detalles del procedimiento y por tanto del costo total de la operativa. El plan es que se negocien más de 30 mil, aunque sin ánimo de lucro.

Los tricolores esperan que Peñarol se sume a esta iniciativa y que la Ámsterdam, donde estarían los hinchas aurinegros en este clásico del Apertura si se jugara con público, pueda tener las fotografías de los hinchas.