La inevitable transición hacia las finanzas sostenibles

Por Maria Croci

Directora Ejecutiva de DERES

A las finanzas sostenibles les tomó 34 años dar sus primeros pasos desde la creación del primer Fondo Mutuo en 1971- hito que marca el inicio de las finanzas sostenibles según el Informe del CFA Institute “Future of Sustainability in Investment Management: from Ideas to Reality” - al primer reporte Freshfields en el año 2005.

Tuvieron una adolescencia extendida de 13 años desde la redacción de los primeros Principios para la Inversión Responsable (PIR) presentados en el año 2006, por una iniciativa de inversores en colaboración con la Iniciativa Financiera del PNUMA y el Pacto Mundial de la ONU, hasta que el 19 de agosto del año 2019 el Business Roundtable anunció el lanzamiento de una nueva declaración sobre las corporaciones con propósito firmada por 181 directores ejecutivos que se comprometieron a liderar sus empresas en beneficio de todas las poblaciones de interés: clientes, empleados, proveedores, comunidades y accionistas.



Hoy, las finanzas sostenibles se encuentran madurando a golpes y porrazos con una madre tierra enferma de covid-19 y una familia extendida de colaboradores que le está empezando a exigir resultados para ayer como seguramente lo podamos apreciar en la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP26) que se desarrollara en Glasgow de 1 al 12 de noviembre del 2021.



En Uruguay la palanca de cambios la calibran hoy diversos actores que traen a la mesa iniciativas, enfoques y conocimientos que claramente potencian la sensibilización tan requerida sobre el tema. Desde un sector público despierto y trabajando activamente, como se puede apreciar en el Informe de Deuda Soberana del primer trimestre 2021 del MEF donde se plantea como pilar estratégico de esta gestión el “Integrar el financiamiento sostenible (…) tratando de capitalizar, y al mismo tiempo potenciar, las fortalezas de Uruguay en factores ESG (ambientales, sociales y de gobernanza, por sus siglas en inglés)”, presentación realizada el 25 de noviembre de 2020, en el panel “Financiando la Sostenibilidad” de la Conferencia Anual de DERES. Hasta un engranado corporativo que entiende que las cartas están barajadas y que por lo tanto hoy ya no resta más que jugar la partida.



La pregunta que nos planteamos como grupo empresarial, como la red de 110 empresas que representa DERES es: ¿Cuál es nuestro rol en todo esto?

Por una parte tenemos la responsabilidad de reconocernos por el potencial de cambio y el efecto multiplicador que podemos generar en la sociedad en su conjunto: con una población de muestra de, por una parte, gran magnitud económica representando más del 14% del PIB; y por otra, su incidencia social, siendo las empresas de la red generadoras de más de 100.000 puestos de trabajo.



Por otra, debemos ser conscientes que nuestro desafío como red recae en nuestra habilidad de generar un análisis cuantitativo sobre el cambio de paradigma permitiéndonos así entender si los beneficios son o no atribuibles a las acciones que llevemos adelante como grupo de empresas.



Para ello hemos iniciado este recorrido habiendo generado dos productos concretos de utilidad para todos los uruguayos.



El primero, a través de la conformación del primer grupo de trabajo inter empresarial sobre Finanzas Sostenibles, estructurado con objetivos y metas concretas, que se llevará adelante durante todo el presente 2021 con la participación de empresas tales como Panificadora BIMBO, ANCAP, Cementos Artigas, PWC, HSBC, Guyer & Regules, Carle & Andrioli, Partiluz, Polakof, Deloitte, Banco Itaú, KPMG, BBVA entre otras y facilitado por la economista Barbara Mainzer, CFA.



El segundo el lanzamiento del primer programa de finanzas sostenibles del Uruguay “Programa de Finanzas Sostenibles: Una mirada desde el sector privado” organizado conjuntamente con la UCU Business School y que tendrá como objetivo acercar al empresariado uruguayo las herramientas para llevar adelante esa transición hacia unas finanzas sostenibles.



Este programa será de 15 horas dirigido por la Economista Barbara Mainzer, CFA, con invitados de primer nivel internacional y local que participarán en los diferentes módulos del programa. l



1 Fuente: Informe del CFA Institute “Future of Sustainability in Investment Management: from Ideas to Reality” 2020