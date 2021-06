La investigación que llevó a Harvey Weinstein a la cárcel tendrá su película con una nominada al Oscar

Si hay dos narrativas que le agradan a Hollywood son los dramas sobre periodistas descubriendo grandes escándalos, y las historias sobre el propio Hollywood. Esos dos ingredientes los reúne She Said, un proyecto cinematográfico que acaba de ser anunciado, que tiene como una de sus protagonistas a una de las actrices nominadas al Oscar en la ceremonia más reciente, y que además se trata de la adaptación de una investigación histórica: la que reveló los años de abusos sexuales y situaciones de acoso protagonizadas por el poderoso productor cinematográfico Harvey Weinstein, denunciado en 2017 por distintas figuras, y que actualmente está en prisión.

She said (Ella dijo) se encuentra en etapa de preproducción y empezará a filmarse en los próximos meses, bajo la dirección de María Schrader, responsable de la serie Poco ortodoxa, de Netflix. Como protagonistas se perfilan las actrices Carey Mulligan (nominada en los últimos premios de la Academia por su trabajo en Promising Young Woman) y Zoe Kazan, que interpretarán a dos periodistas del New York Times que lideraron el equipo encargado de la investigación y los reportajes que significaron el comienzo de la caída de Weinstein. El productor pasó de ser uno de los más influyentes de Hollywood a un paria, en un episodio que fue uno de los más significativos para el movimiento contra el abuso sexual #MeToo.

El articulo inicial del New York Times planteaba que durante años Weinstein había silenciado sus escándalos con dinero, a la vez que se relataban en primera persona distintas situaciones de abuso protagonizadas por el productor. La investigación llevó a que Weinstein fuera acusado formalmente y condenado a 23 años en prisión. De todas formas, según publica el sitio Deadline, el foco de la película no estará en el escándalo, sino en el proceso de trabajo de este equipo periodístico integrado únicamente por mujeres, que a lo largo de su trabajo fue amenazado e intimidado, asociándose así con otras películas del género como Todos los hombres del presidente o En primera plana.

La película está basada en el libro She Said: la publicación del reportaje sobre abuso sexual que ayudó a iniciar un movimiento, firmado por Megan Twohey y Jodi Kantor, que serán las figuras interpretadas por Mulligan y Kazan.