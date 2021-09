La Justicia otorgó prisión domiciliaria para Mónica Rivero, la extesorera de Lestido que está presa por estafa

La jueza Adriana Chamsarián dispuso este miércoles que extesorera y escribana de la empresa Julio César Lestido investigada por el robo de más de US$ 7 millones, Mónica Rivero, pase a cumplir prisión domiciliaria. Hasta ahora cumplía prisión preventiva, desde hace dos años y medio.

Rivero fue procesada con prisión en febrero de 2019 por el delito de estafa y falsificación de documentos privados. Trabajó 20 años en la empresa de Lestido y durante más de 10 años fue la jefa de finanzas. Se apoderó, en ese lapso, US$ 7,6 millones, mediante pequeñas adulteraciones en los estados contables anuales de la firma.

La maniobra fue descubierta conforme la empresa puso en práctica una nueva forma de auditar sus cuentas, a comienzos de 2017. En febrero de ese año, Rivero se escapó y se refugió en el Chuy bajo otra identidad, con una vida paralela con vínculos y familiares inventados, hasta que las autoridades la encontraron.

Se fue sin dejar rastro cuando creyó que la maniobra por la que venía adulterando los estados contables de la empresa desde 2006 estaba por descubrirse.

La ubicaron los investigadores cuando la Jefatura de Policía de Rocha recibió un sobre cerrado y sin remitente, que en su interior contenía una carta en la que se revelaba la dirección exacta de la casa donde vivía. Mientras estuvo fugada, vivió primero en el Chuí (Brasil), luego en La Paloma y más tarde en la Barra del Chuy, donde fue detenida.

Además, su esposo y su hermano también fueron procesados, acusados por lavado de activos. El hermano percibía una jubilación por incapacidad desde el 10 de enero de 2014, cuyo monto ascendía en enero de 2017 a $ 12.055, más una renta de AFAP por $ 7.275. En tanto, el hermano de Rivero declaró que ella lo ayudaba económicamente, entregándole aproximadamente $15 mil por mes, le daba dinero para jugar en el casino, al tiempo que le entregó el 90% del dinero para comprar un apartamento.

A partir de la denuncia del marido, el caso comenzó a ser investigado por la división de Personas Ausentes, pero la investigación rápidamente tomó otro rumbo cuando la firma Julio César Lestido denunció el faltante de US$ 200 mil. La auditoría elevó el faltante de dinero a la cifra de US$ 2,5 millones y finalmente la empresa presentó documentación que muestra que Rivero se apropió del monto de US$ 7,6 millones.