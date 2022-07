La Jutep citará a declarar a Sartori porque no presenta la declaración jurada de su esposa

La presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Susana Signorino, dijo que citará a declarar al senador nacionalista Juan Sartori, porque todavía no presentó la declaración jurada de su esposa, Yekaterina Rybolóvleva

"Lo vamos a citar y vamos a ver qué manifiesta", dijo este miércoles en una rueda de prensa en el Parlamento. "Él está incumpliendo la ley", añadió, según recogió Telemundo.

De todas formas, Signorino valoró que "omiso puramente es quien no presenta declaración jurada, él presentó, pero es incompleta".

Para el senador alegó que es "inconstitucional" obligarlo a exigirle a su esposa que presente declaración jurada de sus bienes e ingresos, tal como reclama la Jutep.

"Mi declaración jurada fue presentada por completo ante la Jutep. Es inconstitucional querer obligarme a exigirle a mi esposa, una persona jurídica diferente con la que tengo separación de bienes, a que presente nada. El Frente Amplio y alguno más buscan circo político. No entro en el juego", sostuvo, horas después de que el organismo anticorrupción señalara que "no existe duda" de que el senador está en falta al no incluir la información de su cónyuge.

En una respuesta a un pedido de informe por parte de senadores frenteamplistas, la Jutep desestimó los argumentos que Sartori presentó para eludir el requerimiento previsto en el artículo 12 de la ley 17.060. Esa norma –en su redacción dada por la ley 19.797– establece que los senadores (entre muchos otros funcionarios) deben realizar una declaración jurada que contenga "una relación precisa y circunstanciada de los bienes muebles e inmuebles propios del declarante, de su cónyuge o concubino, de la sociedad conyugal o de la sociedad concubinaria de bienes que integre y de las personas sometidas a su patria potestad, tutela o curatela".