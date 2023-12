Sartori apuntó contra Gandini y Brenta por iniciativa de inhibirlo de hacer política

El senador del Partido Nacional Juan Sartori apuntó contra el senador nacionalista Jorge Gandini y el frenteamplista Eduardo Brenta por presentar proyectos de ley que lo inhabilitarían a hacer política tras ser declarado omiso por no presentar la declaración jurada de su esposa ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

"Dos senadores de diferentes partidos se unieron para presentar un proyecto para impedirme seguir en política. No buscan solucionar los problemas del sistema político de raíz. Sólo quieren preservar los privilegios que tienen hace décadas. Uno es el gran impulsor de la salida de Spotify en Uruguay y se queda con viáticos. El otro, su proyecto más destacable fue 'Cambiar el nombre a la represa Rincón del Bonete' y hablar mal de Sartori. ¡Qué miedo que tienen!", publicó en su cuenta de X.

Desde 2022, ante el primer incumplimiento de Sartori, que Brenta viene proponiendo que se modifique la ley 17.060 (Ley Cristal de Funcionarios Públicos) y que se impida ser candidato presidencial a los legisladores que incumplan con la presentación de su declaración jurada.

Por su parte, desde el sector de Gandini presentaron una moción, para enviar a Sartori a la comisión de ética del Partido Nacional para que laude sobre el accionar del legislador ante la Jutep pero no fue acompañada por ningún otro sector y el rechazo fue 8 a 1, según dijeron a El Observador participantes del encuentro nacionalista de este lunes. Pero Gandini señaló que no firmó ningún proyecto con Brenta.

"No salgo de mi asombro. No sé qué proyecto firmé", dijo a El País y agregó que el proyecto que vincula a Spotify no es de él sino que es del Poder Ejecutivo. "El proyecto de Spotify tiene iniciativa del Poder Ejecutivo e impulso original del presidente de la República", agregó.

El proceso

Las idas y vueltas de Sartori con la Jutep vienen desde agosto de 2021. En ese entonces el organismo le reclamó que no había puesto sus ingresos en la declaración jurada y que faltaban los datos sobre su esposa. En ese entonces el patrimonio presentado era de US$ 100 millones.

Tras pedir varias prórrogas, en noviembre de 2021, el senador le comunicó al organismo que no podía presentar la declaración de su pareja “por motivos personales” y subsanó lo de sus ingresos. El argumento era que no existe una sociedad legal de bienes y que no podía obligar a Rybolóvleva a darle sus datos pero para la Jutep ese no era argumento suficiente.

En junio de 2022, tras más de dos años de idas y vueltas, la Jutep inició una investigación contra el senador que llevó a que Sartori presentara, en octubre de ese mismo año, un recurso de inconstitucionalidad para evitar presentar los datos de su pareja. En septiembre de 2023 la Corte falló a favor de la Jutep que luego intimó al senador.

Por ese punto fue declarado omiso y sancionado con la retención del 50% del salario como senador ($ 341.983 nominales). Ahora la Jutep trabaja sobre otro punto: el aumento de patrimonio. En la declaración presentada a los dos años de haber asumido, el legislador tuvo un incremento patrimonial de casi US$ 20 millones respecto a la primera.

La Jutep le pidió más información sobre este punto y los balances de sus empresas. Sartori ya presentó diversa información sobre este punto pero el jueves 23 de noviembre el organismo le pidió más información,