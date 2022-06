¿Es inconstitucional? Esto dicen los abogados sobre Sartori y el fallo de la Jutep

Distintos abogados constitucionalistas consultados por El Observador discrepan con la postura del senador nacionalista Juan Sartori de que el artículo 12 de la ley 17.060, que regula la declaración jurada de bienes e ingresos de las autoridades (y sus concubinos), tenga "un problema de inconstitucionalidad".

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) señaló que el senador Juan Sartori cometió una "falta grave" al no incluir los bienes e ingresos de su esposa en su declaración jurada como senador y eso generó la reacción del legislador que asegura que no puede obligar a su pareja a firmar. Además, Sartori señala la inconstitucionalidad mencionada.

Juan Sartori hizo la citada valoración después de que Jutep concluyera que "no existe duda" de que el senador omitió incluir en su declaración jurada el patrimonio de su esposa Yekaterina Rybolóvleva; lo que constituye una "falta grave".

"Yo no puedo obligar a mi mujer a hacer algo, y peor aún, sancionarme a mí por una persona jurídica diferente, que no vive en el país, de la cual estoy separado de bienes y tiene todo el derecho de querer preservar su privacidad", aseguró Sartori y señaló que el hecho de que su mujer presente o no la declaración "escapa a su voluntad".

Pablo Schiavi, profesor de derecho constitucional en la Universidad de la República (Udelar), dijo que ni siquiera ve "las dos bibliotecas" en este caso. En la misma línea, Diego Gamarra, que asesora a la firma Posadas sobre inconstitucionalidad de actos legislativos, recordó que el artículo 7 de la Constitución prevé límites en los derechos de libertad y privacidad cuando hay "razones de interés general".

El artículo de la Carta Magna dice que "los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general".

Gamarra entiende que esto se aplica en el caso de la declaración jurada de legisladores porque es "de interés general" y no "porque sí".

En cambio, Sartori sostuvo que "los principales abogados administrativos del país", con quienes se asesoró, concluyeron que la normativa respecto a declaración jurada de los cónyuges y concubinos "presenta una cantidad de problemas jurídicos, que van desde un tema de género a un problema de inconstitucionalidad".

Sin embargo, el abogado y profesor de derecho constitucional en Udelar, Pablo Schiavi dijo que "más allá de algunas aristas", no ve siquiera "dos bibliotecas en este tema". Según expresó a El Observador, no comparte la postura de Sartori y entiende que el senador no puede escudarse en si considera inconstitucional la ley 17.060; si no que, en ese caso, tendría que ir a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el organismo dictaminaría al respecto.

De todas formas, Schiavi señaló que ve poco probable que la SCJ declare inconstitucional una ley de ética y subrayó que "el ser electo lleva implícito cumplir y adherir a toda la reglamentación en términos de transparencia".

El Observador contactó también al abogado constitucionalista Martín Risso, que se excusó de expresar su opinión porque ya se la había pedido el propio "involucrado". De todos modos adelantó: "No se puede sancionar o reprender a alguien por algo que no depende de él".