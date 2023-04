La lista de pedidos de Tinelli para el Bailando: ¿a quiénes quiere en la pista?

Tras una ausencia de la pantalla de cuatro años, el Bailando de Marcelo Tinelli prepara su regreso. Aunque todavía hay pocos nombres confirmados, ya se van corroborando algunos detalles de cuántas parejas se disputarán el premio principal en la pista, quiénes estarán en el jurado, y también la fecha de estreno del certamen, prevista para julio de este año a través del canal argentino América TV, con el que el conductor firmó contrato hace algunas semanas.

Este jueves, Tinelli habló sobre el inminente ciclo y compartió su lista de deseos, con algunos de los nombres que le gustaría que estén en el programa y a los que está intentando convencer.

"Estamos pensando entre 18 y 20 parejas, así que a partir de ahí definiremos cuantos famosos son, porque hay varios que parece que ya estarían", afirmó. Por ahora, el único nombre que está confirmado para el ciclo es el de Tomás Holder, el influencer y exparticipante de la edición más reciente de Gran Hermano, del que fue el primer eliminado.

"Hay algunos de Gran Hermano que queremos", dijo Tinelli, que se mostró contento por las campañas de parte de fanáticos de los exconcursantes del reality show para que se incorporen a su programa. "Me quedé sorprendido. Acá en la puerta del canal me pararon para pedirme que sume a Alfa. Está bueno generar esa expectativa de quiénes van a estar", de cara a la etapa de casting.

Entre los nombres de exGran Hermano que han circulado están los del mencionado Walter "Alfa" Santiago, Coti Romero y Camila Lattanzio, aunque por ahora ninguno se ha oficializado.

Además de las figuras surgidas del reality, Tinelli anticipó que también están buscando en las redes sociales a posibles bailarines. "Vamos a tener a algunos flacos nuevos que vengan de redes, que me parece que un montón de gente a la que se puede hacer conocer en la tele abierta".

"Ojalá que esté mi hija también", dijo en referencia a Candelaria Tinelli, recientemente separada del piloto uruguayo Santiago Urrutia. "Me encantaría que esté mi ex, Paula (Robles), pero dice que está grande, y esas cosas, aunque para mi la rompe bailando", consideró el conductor argentino.

💥 Los ex GH, ¿Se vienen al Bailando 2023?: Marcelo Tinelli cuenta TODOS los detalles



🤩 Empezó el casting para el certamen más importante de la TV y todos van calentando motores para estar ahí.



🗣️ “Me encantaría que esté mi ex, Paula”, dijo el conductor.#Bailando2023 pic.twitter.com/cR9CSLWPkQ — América TV (@AmericaTV) April 27, 2023

Donde sí hay algunas confirmaciones es en cuanto al jurado. Pampita, Moria Casán, Marcelo Polino y Ángel de Brito son los nombres cerrados, aunque aún no se descarta incorporar a una quinta figura.

De hecho, una personalidad que fue contactada por Tinelli es Celia Cuccittini, la madre del futbolista Lionel Messi. Sin embargo, la madre del ícono de la selección argentina rechazó la propuesta. "¿Quién soy yo para ir a evaluar a alguien? ¿Con qué cara juzgo a alguien? ¡Ni loca!", dijo Cuccittini al programa argentino LAM. "Con el bajo perfil que tiene Lionel yo no haría una cosa así de ninguna manera y además no me colgaría de él, yo no soy nadie", agregó.