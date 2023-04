¿Santiago Urrutia y Cande Tinelli separados? Los mensajes que vislumbran el fin de la pareja

Se dice que hoy las relaciones no duran demasiado y los vínculos son más efímeros, pero la modelo y cantante argentina Candelaria Tinelli y el piloto uruguayo Santiago Urrutia seguramente pasen a estar entre los ejemplos de que, a veces, lo que parece muy bien encaminado puede terminar enseguida. Según varios indicios revelados en los últimos días su relación, que blanquearon hace apenas un mes, parecería haber terminado definitivamente.

Además de que ambos dejaron de seguirse mutuamente en sus redes sociales, el periodista argentino Ángel de Brito confirmó en su redes que ambos ya no estarían juntos. "Todo bien, pero ya no están juntos. Solteros nuevamente", escribió sobre una foto en la que se ve a la pareja abrazados, tomándose una selfie frente a un espejo.

Al margen de que no hubo ninguna confirmación oficial de parte de ninguna de las partes de la pareja, un sugerente mensaje compartido por la argentina en sus historias de Instagram deja poco lugar a la especulación.

En el mensaje que publicó Tinelli, que originalmente proviene de la cuenta Eres inteligente, se puede leer: "Estoy en esa etapa de mi vida donde: no me quiero adaptar a algo si no me hace completamente feliz. Mi prioridad es trabajar en mi paz mental y mi bienestar emocional. No me quiero rodear de personas que me absorban la energía. Elijo a quien le doy mi tiempo. Me valoro muchísimo más porque entendí que es un honor estar conmigo".

La argentina agregó solo "Sisisi y si".