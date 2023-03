Marcelo Tinelli firmó con América TV

“Buenas noches, América. Ahora sí. Estuve 34 probando el saludo para algún día hacerlo donde lo tenía que hacer. Me salía bien así que dije: llegó el momento de estar en América”, empezó bromeando Marcelo Tinelli en el comienzo de la entrevista con Ángel de Brito el LAM, donde confirmó su contrato con América TV.

De esta forma el conductor anunció la vuelta de su clásico ciclo ShowMatch. Además ocupará la gerencia artística del canal. Tinelli vuelve a la pantalla luego de haberse despedido de El Trece a fines del año pasado.

La firma del contrato se realizó en presencia de Daniel Vila, presidente del grupo América y Gabriel Hochbaum accionista del grupo. Luego de la firma, Tinelli dijo en LAM: “Me encanta poder estar en este canal”. “En este mes de abril, antes de comenzar a trabajar en la gerencia artística, creo que es importante conocer cada uno de los programas, ver cómo están armado cada uno, conocer a los conductores, a los compañeros que están detrás de cámara. Y después armar todo eso. América está en un muy buen momento, está creciendo día a día y ojalá pueda aportar mi granito de arena. A partir de julio, si Dios quiere, vamos a hacer un programa en el prime time. Vos me vas a pasar a mí”, le adelantó a De Brito.

Gabriel Hochbaum y Daniel Vila

Tinelli también anunció que hará el Bailando 2023. "Estará al aire lunes, martes, miércoles y jueves″, agregó. “Es un formato que me dio muchísimas alegrías, como en su momento también me las dio Videomatch. Pero hoy hacer humor en Argentina es mucho más difícil, más costoso. Hay más susceptibilidades, hay muchas temáticas en cuanto al humor que son difíciles de abordar. No es el mismo humor de antes. Si pusiera a Yayo al aire a hacer el Cuarteto Obrero, vamos presos”, argumentó.

Si bien prefirió no adelantar quiénes participarán del Bailando, dio algunas pistas sobre quiénes serán parte del jurado. “Van a ser cuatro y quizás haya un quinto jurado. Al primero al que voy a llamar es a vos”, le dijo a De Brito. Señaló que también estarán Marcela Feudale y Yanina Latorre, panelistas de LAM, sin especificar sus roles. “Van a ser entre 16 y 18 parejas”, dijo Tinelli después sobre la cantidad de competidores.

En cuanto a las negociaciones con los directivos de América contó que comenzaron el 10 de enero en su casa de Punta del Este. "Hubo muy buena onda entre todos para ver si este proyecto se podía dar a luz. No fue una negociación fácil, pero tampoco fue extremadamente difícil. Después de tantos años de estar acostumbrado a un trabajo de formato, porque estuvimos 17 años en El Trece y 14 a Telefe, era venir a una casa nueva. Por eso digo que vengo a aprender”, contó.

Con respecto a su rol de director artístico, dijo que la señal “está muy bien, la base está. Ahora, hay algunas figuras importantes que a mí me gustaría tener, pero me gustaría guardarlo”.

Hace unos días, un misterioso anuncio con el tema Twist and Shout de fondo terminó de confirmar el regreso de ShowMatch, esta vez, al canal de Palermo. “Este miércoles vas a saber toda la verdad”, anunciaba una voz en off. Ahora se develó el misterio.