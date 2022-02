La mirada perdida de Susana Pereyra, el reconocimiento de Bianchi y el aplauso interminable de los militantes: el adiós a Bonomi en el Palacio

La mirada perdida de Susana Pereyra. El silencio cómplice de tres hijos. Las cejas fruncidas de José Mujica. Y la muerte de un senador y exministro que llamó al silencio. La escena consternada en el Salón de los Pasos Perdidos, a la luz del fallecimiento de Eduardo Bonomi, mostraba un clima entremezclado por la desazón y la calma.

El paso apurado de los militantes enfilados a las afueras del Palacio Legislativo constrataba con la quietud y el silencio de familiares que permanecían concentrados dentro. De un lado, Pereyra y los suyos cruzaban saludos con lágrimas. Del otro, políticos oficialistas y opositores intercambiaban al cuchicheo sobre el momento que estaban viviendo. Todo bajo un mismo recinto.

Manos en los bolsillos. Caminata cabizbaja. Pequeñas tomas de aire, suspiros, y un breve pañuelazo por debajo del tapabocas marcaban la sensación de incomodidad que vivía la esposa (Susana Pereyra) de Bonomi. Habían pasado más de 11 horas desde su llamado a emergencias cuando decidió pararse y acercarse al féretro a dar uno de sus últimos adiós. Detenida sobre el cajón, y acompañada de su hija, negaba una y otra vez con la cabeza. El abrazo del "Turco", secretario de Mujica, solo sirvió para ponerla aún más frágil.

"Venimos de seguidillas desde la interna de 2019", le comentó por lo bajo Mario Bergara a Mujica, que quiso levantarse tras un descanso. "¡Qué golpe, eh! Gran tipo, gran", coincidían el senador Alejandro "Pacha" Sánchez" y el exintendente de Montevideo Mariano Arana. "Lamento mucho", le susurró Gustavo Penadés a Pereyra antes de un choque de puños y un frío abrazo.

Bonomi, que ayer había tenido dificultades para respirar durante un acto contra la Ley de Urgente Consideración, en Sayago, no resistió este domingo y, sobre la tarde, su cuerpo ya estaba tapado por una bandera del Frente Amplio, otra del Movimiento de Participación Popular, dos de Uruguay, un ramo de la familia Astori y una camiseta de Wanderers. Seis bloques iluminados y fijos a su alrededor, con dos blandengues sobre cada esquina, hacían disuadir cualquier diferencia política posible de cara al referéndum.

Así, al menos, lo entendía la actual vicepresidenta, Graciela Bianchi, quien suple a Beatriz Argimón, que asumió la presidencia interinamente en lugar de Luis Lacalle Pou: "Ante la muerte, respeto. Mucho respeto. Las valoraciones y las discrepancias sobre Bonomi las he hecho en vida. Tengo una edad bastante parecida a la de él, pero en este momento silencio. Ya está. Fue una persona que luchó por lo que pensaba, aunque yo siempre discrepé en las formas. Desde los 15 años que empecé a militar nunca estuve de acuerdo con la vía armada, pero respeto a las personas que, creyendo que con eso se podían lograr los cambios, lo hicieron".

La senadora se mantuvo callada y distante de los dirigentes frenteamplistas sobre un costado, pese a que también intercambió saludos. "Yo me siento en un ambiente natural. Soy la dueña de la casa en este momento; soy la presidenta de la Asamblea General, en mi condición de vicepresidenta de la República, y cumplo una función humana y protocolar. Muchos dirigentes me han agradecido por permanecer acá. Los que me conocen saben que yo humanamente soy así. No me quedé por razones protocolares, sino porque fue un senador de la República y un compañero de trabajo hasta el último momento", dijo a El Observador antes de bajar por la escalinata a despedirlo.

Pasaban 20 minutos de las 17 horas cuando Mujica y Lucía Topolansky decidieron retirarse y enfilaron derecho al Cementerio del Buceo. Algunos de los fotógrafos, posicionados en el segundo piso, captaban la escena desde un ángulo de arriba. Al féretro todavía no se lo habían llevado.

Antes de la puesta en marcha, Pereyra se acercó una vez más a los restos de su esposo. Fue exclusivamente a taparlo con la bandera uruguaya y a despedirse antes de partir al cementerio. Otra vez quebró en llanto. El final ya estaba cerca, pero la diputada, viuda, había cambiado su mirada perdida por un llanto desconsolado.

Los ramos identificados como "familia de Francisco Casal" y "Tenfield" fueron de los primeros que movieron los guardias. A eso le siguió el acercamiento de Pacha Sánchez, quien se sumó al envión de nueve hombres que trasladaron el cajón por un pasillo rojo. Una fila de seis Mercedes C180 esperaban fuera.

Aplausos hasta el final de la escalera. Más aplausos desde enfrente al Legislativo. De fondo, un grito de "¡vamo arriba el Frente!". La ovación se extendió por cinco minutos.

Al instante que el féretro de Bonomi salió, las bocinas se multiplicaron en la cuadra. Desde la ventana del tercer auto que encabezaba la caravana un familiar mostró el puño cerrado en alto, emulando la despedida de la nieta del expresidente Tabaré Vázquez el día de su muerte. El sol había tapado la lluvia del mediodía y era hora de despedirse.

La despedida de sus compañeros

Para Bergara, Bonomi era una persona "inteligente, leal" y "gran compañero" de militancia. En diálogo con El Observador, el senador recordó distintos pasajes de su vida política y señaló que "muy fácil" trabajar con él, aún cuando no coincidían, porque "siempre primaba el máximo respeto" y la "tranquilidad de llegar a un punto en común".

"¿El mejor recuerdo del Bicho? La calidad humana, que no siempre se trasuntaba a la figura pública. (La noticia) fue sorprendente, shockeante. Llevamos siete campañas al hilo, prácticamente sin parar. Es muy intenso. El Bicho (por Bonomi) ayer de noche no se sentía bien e igual priorizó ir al comité y estar con los compañeros que le armaron una actividad", destacó.

Arana recordó que el legislador había tenido complicaciones de salud los días previos a su muerte: "Me llamó la atención que me dijeran que en estos últimos días había dado muestras de un supuesto cansancio que evidentemente se concretó en lo que sucedió ahora. Hoy había decidido ir a caminar por la rambla -esa maravilla que tenemos en esta ciudad, que para mí ha sido un especial estímulo-, así que recién cuando llegué a mi casa me estaba llamando mi sobrina-nieta para decirme esta tan triste novedad. Me enteré que él había tenido situaciones un poco particulares, que posiblemente estaban preparando un desenlace como el que tuvimos que soportar".

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, dijo en rueda de prensa que fue a despedir a Bonomi como militante frenteamplista y no como jerarca de la intendencia. Sostuvo además, que Bonomi fue un gran compañero y ministro de Trabajo. "Con él como ministro de Trabajo volvieron los convenios colectivos", recordó. Agregó que fue "un todoterreno y muy terco, pero un buen compañero que decía lo que pensaba" y que para las futuras generaciones dejó "el ejemplo del compromiso, de pelear hasta el último momento".

El senador Sánchez valoró que Bonomi "siempre puso la vida al servicio de los más humildes". Indicó que lo recuerdan "levantando las banderas" porque militó hasta ayer, lo que les deja una enseñanza como movimiento. "Es una pérdida grande pero las banderas tienen que seguir arriba", resumió.