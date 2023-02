La mitad de los norteamericanos no confía en la información de los medios nacionales

Una encuesta publicada por Gallup y la Knight Foundation (KF) revela que la mitad de los adultos estadounidenses "sienten que la mayoría de las organizaciones de noticias nacionales tienen la intención de engañar, desinformar o persuadir al público", lo que pone en dudas el futuro de la industria periodística e incluso podría afectar la solidez de la democracia norteamericana.

El estudio es el segundo de una serie que comenzó con una publicación en octubre y se basa en una investigación que Gallup y la KF vienen realizando sobre la confianza de los estadounidenses en los medios de comunicación desde 2017.

El presidente de KF, Alberto Ibargüen dijo en un comunicado que “estos datos ofrecen más evidencia de que el periodismo sustentable comienza y termina con confianza”.

"Creemos que una ciudadanía que confía en las noticias está más informada, más comprometida y mejor preparada para participar significativamente en nuestra democracia", enfatizó Ibargüen.

La última encuesta reveló que el 53% de 5.600 estadounidenses de todas las afiliaciones políticas tienen una visión desfavorable de los medios de comunicación en general, en comparación, con solo el 26% que presenta una opinión favorable. De acuerdo con encuestas anteriores, los adultos más jóvenes tienen opiniones menos favorables.

La encuesta muestra también una marcada diferencia entre cómo ven los estadounidenses los medios nacionales y los locales. Si bien casi las tres cuartas partes creen que los medios nacionales "tienen los recursos y la oportunidad de informar las noticias de manera precisa y justa al público", solo el 35 % cree que se puede confiar en que dichas organizaciones brinden la información necesaria.

"Los estadounidenses no parecen pensar que las organizaciones de noticias nacionales se preocupan por el impacto general de sus informes en la sociedad", dijo a The Associated Press (AP) John Sands, director senior de medios y democracia de la fundación.

Según la encuesta, el 52% de los estadounidenses no creen que la mayoría de las organizaciones de noticias nacionales "se preocupen por los mejores intereses de sus lectores, televidentes y oyentes". Solo el 23% dice que los medios nacionales se preocupan por esos intereses.

La consultora de Gallup, Sarah Fioroni, le dijo a la AP que los resultados de la encuesta revelaron “una profunda desconfianza y malos sentimientos que van más allá de los fundamentos y procesos del periodismo".

Con respecto a las noticias locales, el 65% de los encuestados dijo que los medios que las producen tienen los recursos que necesitan. Más de la mitad de los encuestados también piensan que la mayoría de los medios locales se preocupan por el impacto de sus informes y se puede confiar en que entregarán la información necesaria.

Además, casi la mitad de los encuestados cree que los medios locales se preocupan por los lectores, espectadores y oyentes, y que dichos medios no tienen la intención de engañar, desinformar o persuadir al público.

Los investigadores también examinaron la confianza emocional en los medios y encontraron tendencias similares: el 44% tiene una confianza emocional alta en los medios locales, mientras que solo el 18% tiene poca confianza en estos medios; El 41% reporta poca confianza en las noticias nacionales, y solo el 21% dice tener mucha confianza en dichas organizaciones.

El informe señala que casi la mitad (47%) de los estadounidenses que prefieren obtener la mayor parte de sus noticias en línea informan una baja confianza emocional en las organizaciones de noticias nacionales, mientras que solo el 15% informan una alta confianza emocional. En contraste, solo el 28% de los estadounidenses que prefieren obtener la mayor parte de sus noticias de la televisión reportan una baja confianza emocional en las noticias nacionales.

El 45 % de los estadounidenses que nombran a un medio de noticias por cable (CNN, Fox News o MSNBC) como su principal fuente de noticias muestra una baja confianza emocional en las organizaciones de noticias nacionales en general, solo el 19% reporta una alta confianza emocional.

Los consumidores de noticias en la Web confían más. Solo el 17% de los que recurren con más frecuencia a los medios de comunicación de las redes (ABC, CBS o NBC) reportan una confianza emocional baja en las organizaciones de noticias nacionales, mientras que el 37% reporta una confianza alta.

De los adultos que recurren a fuentes de noticias fuera de las 20 más utilizadas en Estados Unidos, el 70% muestra una confianza emocional baja en las organizaciones de noticias nacionales, mientras que solo el 5% de estos consumidores de noticias reportan una confianza emocional alta.

Los encuestadores encontraron que "la baja confianza emocional en las noticias nacionales se asocia con sentirse incapaz de clasificar los hechos o estar bien informado". También está vinculado a "una visión negativa sobre el estado de nuestra democracia" y a tener más dudas sobre “el proceso político y las opiniones de los expertos".

También existe un impacto financiero potencial de la baja confianza en los medios. El informe dice que "mientras más confianza emocional tengan los estadounidenses en las organizaciones de noticias, más dispuestos estarán en el futuro a pagar por las noticias".

El estudio subraya la importancia de tener una comprensión más matizada de la creciente y profundamente arraigada desconfianza de los estadounidenses hacia los medios noticiosos nacionales.

Según los resultados de la encuesta, “es evidente que las organizaciones de noticias nacionales para ganarse la confianza del público pueden necesitar enfocarse en comunicarse más directamente con las audiencias sobre cómo sus reportajes afectan a la sociedad en general”.

El informe remarca la importancia de "tener un cuarto poder financieramente estable que alimente la confianza en la capacidad de los estadounidenses para estar bien informados y un mayor optimismo sobre el estado de la democracia estadounidense en la actualidad puede depender de ello".

De acuerdo con lo revelado por la encuesta, enfatizar la transparencia y la precisión en las noticias sigue siendo importante, pero es igualmente importante que las organizaciones de noticias demuestren el cuidado que tienen por sus lectores, oyentes o televidentes.

El año pasado, cuando se realizó la encuesta, los medios de comunicación corporativos nacionales fueron criticados por la calidad de los informes sobre temas como los esfuerzos del Partido Republicano para recortar Medicare y el Seguro Social, la inflación, la cancelación de la deuda de préstamos estudiantiles y las amenazas a los derechos reproductivos.

Los resultados de la encuesta se conocen en momentos en que el expresidente Donald Trump, conocido por sus frecuentes declaraciones de "noticias falsas" y ataques a los medios, busca la nominación presidencial republicana para 2024 y -según la revista Rolling Stone- declaró a fines de 2022 que se estaba asesorando para encarcelar periodistas si fuera reelegido.