"La Morocha": la historia, dedicatoria y problemas que tuvo el hit de Luck Ra que lo llevó a la fama

"La Morocha" se ha convertido en uno de los mayores éxitos del verano, con más de 200 millones de visualizaciones en YouTube y alrededor de 16 mil reproducciones mensuales en Spotify. A pesar de su popularidad, el sencillo estuvo a punto de no ser lanzado.

El artista detrás de esta canción es Juan Facundo Almerara Ordóñez, conocido como Luck Ra, quien está experimentando un pico de fama extraordinario. Además de "La Morocha", Luck Ra tiene el número uno de Spotify del verano con "Hola Perdida", una colaboración con Khea, lo que le permitirá cumplir su sueño de subir al escenario en el Palacio de los Deportes este fin de semana.

"La Morocha" cuenta con la colaboración de BM, uno de los exponentes de la música urbana en Argentina. La canción fue una revelación para BM, cuyo primer éxito, "Mejores Amigos", llegó después de varios intentos.

La dedicatoria

Guille Giles, la novia del cantante, reveló que la canción está dedicada a ella: "“Yo le pregunté y me dijo ‘es para vos y para todas las morochas’. Él me muestra todo antes y no le tenía nada de fe. Este video era en Ezeiza, yo vivo en Palermo, y a mí me encanta acompañarlo a Facu, pero no iba a ir. Me empezaron a escribir ‘tenés que venir, vos eras la morocha’, sobre la marcha. ¡Yo qué sabía! No fui”, declaró.

El proceso creativo de "La Morocha"

El proceso de creación de "La Morocha" estuvo lleno de incertidumbre. Inicialmente, Luck Ra invitó a la protagonista de una obra de teatro, sin revelarle el nombre del single, lo que llevó a algunos obstáculos inesperados debido a un cambio de apariencia de la actriz que se tiñ+o de rubia.

Tanto Luck Ra como su productor, Ramky, tenían dudas sobre el potencial de la canción antes de su lanzamiento. Sin embargo, después de un largo debate, decidieron estrenarla en julio del año pasado.

El reconocimiento de Lionel Messi

Recientemente, Luck Ra recibió atención internacional cuando Lionel Messi incluyó "La Morocha" en su lista de reproducción para calentar antes de los partidos. Este reconocimiento se suma al éxito del álbum de Luck Ra, "Que nos falte todo", que fue el primer álbum argentino en debutar en el Top Debut Global de las Spotify Charts.

Con tres de los cuatro singles más escuchados en Argentina, incluyendo "La Morocha", Luck Ra ha consolidado su posición como uno de los artistas más destacados del país.