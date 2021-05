La muerte de Shakespeare y la confusión de una conductora argentina que se hizo viral

Esta semana murió William Shakespeare, el jubilado británico que se hizo conocido en los últimos tiempos por ser el primer vacunado contra el covid-19 en el Reino Unido, pero una presentadora de televisión argentina lo confundió con su célebre homónimo, el clásico autor de la literatura inglesa que murió hace más de 400 años, lo que generó un momento de humor que se hizo viral en las redes este fin de semana.

La periodista Noelia Novillo informó en antena sobre la muerte del anciano de 81 años, que en diciembre recorrió el mundo por ser el primer hombre en recibir una vacuna contra el nuevo coronavirus, creyendo que se trataba del escritor, uno de los mayores autores de la historia de literatura.

Una información que nos deja a todos con la boca abierta. William Shakespeare RIP. pic.twitter.com/Et8Ig76Ly1 — Ernesto Lamas (@ErnestoLamas) May 28, 2021

"Vamos con una información que realmente nos deja a todos con la boca abierta ante la magnitud de este hombre. Estamos hablando de William Shakespeare y de su fallecimiento", comenzó diciendo Novillo en su espacio del canal de noticias 26.

"Vamos a contar el motivo, el porqué. Lo cierto es que es uno de los escritores más importantes, para mí el más referente de la lengua inglesa. Ahí lo vemos. Es el primer hombre que recibió la vacuna contra el coronavirus (...) Murió en Inglaterra a los 81 años", agregó, para perplejidad de muchos televidentes.

Minutos después, el extracto con sus declaraciones recorría las redes sociales, que se inundó de bromas, memes y hasta insultos.

En su siguiente aparición en el mismo ciclo, este viernes en la noche, se defendió asegurando que "sabía y conocía lo que estaba diciendo".

"Se ha viralizado en las últimas horas una noticia mía. En realidad, sabía y conocía lo que estaba diciendo y comentándole como siempre a toda la gente. Me mal expresé, me faltó un punto, me faltó una coma, un paréntesis. Quería aclarar algo, fui mal explícita y la gente, por supuesto, lo malinterpretó", sostuvo.

Gracias.

Soy profesional , trabajo hace muchos años en el medio

Les dejo acá mi respuesta a los que me están @ para bien o para mal.

Mucho respeto a todos . pic.twitter.com/bgR582985l — Nᴏᴇʟɪᴀ Nᴏᴠɪʟʟᴏ (@noelianovillook) May 29, 2021

Bill Shakespeare, el hombre inmunizado con Pfizer en diciembre en el University Hospital de la ciudad inglesa de Coventry, murió el jueves por causas ajenas al covid-19.

William Shakespeare, autor de clásicos de la literatura universal como Romeo y Julieta, Macbeth, Hamlet y decenas de otros, falleció también en Inglaterra, pero en 1616.

Fuente: AFP