La Mutual actuará y le pide a la AUF que también lo haga tras la agresión contra Miguel Samudio

El futbolista de Liverpool, Miguel Samudio, fue agredido el lunes por los hinchas de Cerro durante el partido que disputaron ambos equipos por la fecha 12 del torneo Apertura.

Desde la tribuna visitante le arrojaron una banana y el lateral paraguayo reaccionó comiéndola.

Este martes, la Mutual Uruguaya de Futbolistas profesionales emitió un comunicado repudiando el acto racista. Además, adelantó que hará la denuncia y pide a la AUF que actúe de la misma manera.

El comunicado del gremio de futbolistas dice lo siguiente:

"Dado el lamentable incidente ocurrido en el encuentro entre Liverpool y Cerro, expresamos en primer lugar, nuestro total apoyo a Miguel Samudio, debiendo destacar por sobre el desagradable hecho vivenciado su entereza y profesionalismo.

En segundo lugar, expresamos profundo repudio ante hechos de racismo y violencia como el ocurrido, y dedoblamos nuestro compromiso con su erradicación, dentro y fuera de la cancha.

Es por eso que realizaremos las denuncias y gestiones pertinentes para que esta clase de actos reprochables no vuelvan a ocurrir y exhortamos a la AUF y autoridades competentes a tomar cartas en el asunto.

La erradicación del racismo y la violencia en el deporte es un asunto de todos".

Después del partido jugado el lunes, Samudio escribió en su cuenta de Twitter:

"El día de hoy ocurrió un incidente el cual en lo personal no me afecta pero que no puede volver a suceder. Todos los que componemos el fútbol, jugadores, funcionarios e hinchas, debemos trabajar para que esto no vuelva a suceder. Quiero agradecer a los hinchas de la institución por el apoyo y decirle que confíen en este grupo que lo mejor está por venir".

Este martes el futbolista habló en diferentes entrevistas radiales y agregó: "Mi hija me preguntó porque me habían tirado una banana y le dije que estoy viejito, que me estaba acalambrando y por eso lo hicieron".