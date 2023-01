La noche de David Guetta: la fiesta del DJ francés que revolucionó a Punta del Este

La multitud se desparrama entre los márgenes de las veredas en la rambla de Punta del Este. Son miles. Es difícil calcular cuántos miles, pero ahí están: afuera. Se paran sobre los techos de las camionetas, se sientan en las sillas de playa clavadas en el cantero central, esperan con los brazos cruzados sobre el abdomen o con niños sobre los hombros para escuchar a uno de los ídolos de la música electrónica. Se cuelgan a las vallas que los separan del adentro, intentan colarse por las salidas de emergencia y se acumulan en los balcones. Los hay de todas las edades, argentinos, uruguayos, brasileños. Todos tienen algo en común: David Guetta los atrae.

Otra multitud se congrega adentro. Son más de 15 mil personas ante el escenario montado en la parada 6 de la Playa Brava. Hace horas que la fiesta empezó, el DJ uruguayo Fernando Picón fue el primero en calentar el escenario y el argentino Javier Zuker está terminado su set cuando la camioneta que traslada a Guetta pasa entre la gente que lo espera en la calle.

Adentro o afuera, no importa. Todos se entregaron a la música del DJ francés.

Difusión

Una set, una bendición y un deseo para el nuevo año

Mueve las manos como una chapa que lucha contra el viento. Con los dedos extendidos, el movimiento que empieza en la muñeca y se extiende hasta el final, como buscando un espacio por donde meterse entre la música. Se intensifica y cuando el sonido explota se convierte en un puño que levanta hacia el cielo. El público enloquece. Y baila.

Cuando faltaban cinco minutos para la medianoche, Guetta tomó el escenario. Detrás de las bandejas el hombre que se convirtió en uno de los nombres más importantes de la industria musical le dio comienzo a un show que durante 90 minutos sacudió al público del este.

Punta del Esteeee! I haven't been here since 2017. The energy is insane!

Es el precursor del dance. Después, el sonido de la música pop hace explotar el escenario y al público con el primer éxito de la noche: Titanium, la canción de 2011 de su álbum Nothing but the Beat en la que colaboró con la australiana Sia. Así marca el tono de uno de los espectáculos más grandes de la temporada, la euforia, y los pequeños bailecitos con las manos en puños que suben y bajan intermitentemente.

Difusión

El embajador de la música electrónica se presentó por cuarta vez en el balneario en el marco de una gira que también lo llevó por Argentina, Brasil, Chile y Perú, en un show que fue organizado por Marcelo Fígoli y la productora Fénix Entertainment Group.

El espectáculo requirió meses de planificación, la contratación de 850 personas para la organización, 250 metros de pantalla LED, 200 toneladas de estructura y dos kilómetros de vallas. “Tuvimos que armar una especie de estadio donde funciona una playa de estacionamiento”, dijo Fígoli, y expresó que el Dj francés “quedó muy emocionado” con su regreso a Uruguay. “Posiblemente se vuelva a producir el próximo año”, agregó.

Uruguay, can you feel the love?

Sobre el escenario, Guetta lanza Love Tonight, el remix de SHouse, pero cuando las luces azules y violetas que lo rodeaban se vuelven rojas rápidamente empieza a sonar su versión de Unholy, la canción de Sam Smith antes de lanzar ​​la remezcla de uno de los tracks que marcó las últimas décadas, metiéndose en las radios comerciales a 20 años de su aniversario: Satisfaction, de Benny Benassi. Mientras un líquido naranja recorre las pantallas que se levantan a los costados y detrás del DJ antes de que las llamaradas de fuego aparezcan en el escenario.

Say heeeey, say ohhhh

Guetta conoce perfectamente al público y lo mueve de lado a lado, agita las brazos y la marea lo sigue, baja la música y la gente canta mientras agita banderas uruguayas y argentinas. Algunos gritan: “¡Daviiiid, te amo!”. ¡Vamos David!”. “¡Gracias Dios!”.

David Guetta logró convertirse en un símbolo en sí mismo y fue testigo —y parte— de la consagración de los DJ y productores musicales que se paran frente a miles de personas para hacerlos bailar, responsable de llevar la música electrónica a encabezar las listas de éxitos musicales. Hijo de un padre marroquí de origen judío y una madre belga, comenzó en los clubes parisinos durante los 90 y desde entonces se ha mantenido como uno de lo nombres más fuertes de la escena. “Todos pasan, pero yo me quedo”, dijo en una entrevista con The Guardian.

Kill me slow, de su álbum de 2020 New Rave, empieza a sonar y puñado de haces de luz blancos lo iluminan desde arriba en un momento casi celestial. La mano derecha le da la entrada a las distorsiones, los beats, los sonidos. Cómo un director de orquesta que dirige su mano izquierda. Así se fueron sucediendo muchos de los históricos éxitos con los que ha vendido 50 millones de discos en su carrera y ha consolidado colaboraciones con artistas internacionales desde Black Eyed Peas a Shakira: When Love Takes Over, Sexy Bitch, Good Night, Don't you worry.

Difusión

“Es loco porque he sido DJ desde que tenía 14 años y empecé grandes fiestas en mi colegio con 50 y 100 personas, después fueron 500 y luego 1000. Hoy hay miles de personas juntas. He estado haciendo esto, de gira así, durante 22 años y me siento bendecido de que ustedes estén aquí conmigo. Que podamos celebrar la vida y la música juntos”, le dijo al público -en inglés- el DJ francés de 55 años desde el escenario.

Guetta junta las manos sobre su cabeza y las une formando un corazón. “A todos los que estamos acá, la gente en los balcones, los que no pudieron entrar al club. ¡Feliz Año Nuevo!”, desea, delante de aquella marea de gente y las sombras en los balcones siguen moviéndose con la música. Mientras una lluvia de serpentinas plateadas llueve sobre el público y una cascada de fuegos artificiales cae detrás de él suena Without you, la colaboración con Usher de 2011, los rostros de la gente del público aparecen en la pantalla.

Las pantallas vuelven a negro y su nombre aparece en letras blancas. Los gritos vuelven a subir el volumen. “Es increíble la gente que está afuera. ¡Bienvenidos, los queremos a todos! ¿Debería ir por una más para celebrar el año? Me siento bendecido de que este año me convertí en el número uno global”, dice el francés y lanza su tema más exitoso del año, por segunda vez.

If you are good, make some noise!

I’m good (blue), la versión de Blue (da ba dee) de Eiffel 65 que grabó junto a Bebe Rexha, rápidamente se convirtió en uno de los himnos dance de 2022, cosechando millones reproducciones en plataformas y una nominación en la próxima edición de los Grammy como Mejor Grabación de Dance/Electrónica. En una entrevista con Variety el músico habló sobre la composición del tema: “Indagué en mi propio pasado y lo produje un poco más como lo hacía en los tiempos de Sexy Bitch y esos discos (...) Llevo tanto tiempo en esto que dentro de poco me voy a samplear a mí mismo”.

Difusión

“Esta es la tercera vez que lo vi. Lo había visto en Las Vegas y el Ibiza, pero siempre es espectacular”, contó a la salida del show una fanática y también cautivó a los primerizos: “La energía fue increíble”, comentó un veraneante argentino mientras esperaba contra la salida del sector VIP para poder ver a alguna de las celebridades que fueron a escuchar al DJ, desde Lali Espósito y Cristian Castro hasta Diego Forlán.

David Guetta volvió a Punta del Este para catalizar toda la euforia contenida durante las temporadas restringidas por la pandemia en 90 minutos de dance y electrónica. De esta forma le dio comienzo a la temporada musical en Punta del Este y a un nuevo año: “It’s 2023 and we are going hard!”.