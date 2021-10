La noche soñada de Laquintana: doblete y figura por destrozo

Ignacio Laquintana fue la gran figura del triunfo de Peñarol contra Wanderers por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

El delantero de 22 años jugó su primer partido de titular y ocupó el lugar de Agustín Canobbio que estaba suspendido por acumulación de amarillas.

El extremo anotó dos goles. En 124 minutos en Peñarol ya igualó la suma de goles que hizo en la temporada 2020 en Defensor Sporting en 28 partidos.

@CampeonatoAUF Encaró y lastimó en velocidad

Más allá de los goles, Laquintana marcó la diferencia por su velocidad en los últimos metros del campo.

Se entendió muy bien con Giovanni González, encaró siempre, buscó las espaldas de los laterales y cuando cambió de banda lo hizo con la misma actitud y habilidad. La mayor parte del partido la jugó por derecha. Por izquierda le sacó una amarilla a Hernán Petryk, clave en el trámite del partido porque el lateral bohemio vio su segunda amarilla solo dos minutos después de la roja directa a Edgar Elizalde.

En su primera llegada a fondo buscó el arco desde un ángulo sesgado y Agustín Álvarez Martínez por el centro y Facundo Torres por el segundo palo le reclamaron el pase.

@OficialCAP

Pegada para terminar las jugadas

Supo cómo hacer pasar al ataque a González en el momento justo, se asoció con los volantes y tiró diagonales peligrosas.

Su primer gol llegó tras gran asistencia de Facundo Torres luego de que él mismo bajara una balón largo directo en el que se la bajó a Álvarez Martínez.

Su definición fue fuerte y precisa.

@OficialCAP

Otro festejo

En el segundo gol tuvo la fortuna de que la pelota le quedó servida tras un desvío de Mauro Silveira a un centro de Facundo Torres.

Al final del partido se sacó la selfie para la cuenta oficial de Peñarol.

🤳 La #SelfieCarbonera para el más rápido de la noche ⚡️ pic.twitter.com/Hade7Pq0KG — PEÑAROL (@OficialCAP) October 4, 2021

Laquintana se ganó así su lugar en el equipo titular. El próximo fin de semana, en la visita a Rentistas, ocupará el lugar de Facundo Torres que estará afectado a la selección junto con Giovanni González y Álvarez Martínez.

¿Qué dijo Larriera?

"Me sorprendió, sobre todo desde el punto de físico porque venía con mucha inactividad. No desde el punto de futbolístico y los goles me dejan muy contento porque es un chiquilín que había sufrido bastante cuando no llegó a Peñarol y entrena día a día", dijo el entrenador de Peñarol Mauricio Larriera en declaraciones a VTV posteriores al partido.