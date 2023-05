La periodista Sandra Rodríguez le respondió a un sindicato que la criticó en el acto del 1° de mayo

La periodista deportiva Sandra Rodríguez respondió en su cuenta de Twitter a los dichos de Juan Amaro, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Privada (STSP).

En un acto el pasado 1° de mayo por el Día de los Trabajadores, Amaro criticó a la periodista por su rol como gerenta de G4S Secure Solutions, una de las principales empresas de seguridad privada.

"Cuando un discurso nace desde el odio carece de contenido y es sólo un mensaje vacío. No nos hagamos eco de este tipo de discursos si queremos un mundo mejor", tuiteó quien también es conductora de La Hora de los Deportes en Canal 5.

La publicación incluyó además una imagen de una burbuja de diálogo vacía, con una serpiente y la frase "El discurso del odio".

Amaro había dicho en el acto respecto a Rodríguez: "No sé si la conocen o han sentido reportajes de futbol. Esa señora es gerente general de G4S. Dice ser manager, que todo lo sabe que nos promete cosas. Es una pantalla, no crean eso. Nosotros precisamos de apoyo y ella no nos da ropa, no nos da calzado, trabajamos con calzado y ropa vieja, una vez fui a un trabajo y los zapatos se me desintegraron", dijo.

"Les pedimos que nos den ropa de trabajo y se hacen los sordos. La señora tendría que dedicarse solamente al fútbol, no como representante de guardias de seguridad", continuó el sindicalista.