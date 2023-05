"Que se dedique al fútbol": el discurso en un acto del 1° de mayo que apuntó contra una periodista de Canal 10

En medio del acto por el 1° de mayo de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay (CSGU), la organización formada por sindicatos escindidos del PIT-CNT, y en el que se anunció que se juntarán firmas para someter a plebiscito la reforma de la seguridad social, uno de los discursos se salió de ese eje y apuntó directamente contra la periodista deportiva de Punto Penal y conductora de la Hora de los Deportes, Sandra Rodríguez.

"Que se dedique a otra cosa", apuntó en medio de su discurso, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Privada (STSP), Juan Amaro, refiriéndose a que Rodríguez, aparte de su trabajo en los medios de comunicación, es gerente de G4S Secure Solutions, una de las principales empresas de seguridad privada.

"Me quiero dirigir a la señora Sandra Rodríguez, no se si la conocen o han sentido reportajes de futbol. Esa señora es gerente general de G4S. Dice ser manager, que todo lo sabe que nos promete cosas. Es una pantalla, no crean eso. Nosotros precisamos de apoyo y ella no nos da ropa, no nos da calzado, trabajamos con calzado y ropa vieja, una vez fui a un trabajo y los zapatos se me desintegraron", aseguró Amaro.

"Les pedimos que nos den ropa de trabajo y se hacen los sordos. La señora tendría que dedicarse solamente al futbol, no como representante de guardias de seguridad", continuó.

"Nosotros cobramos $ 30.000 y nos quedamos con $ 26.000, la seguridad está mal paga, muy mal paga porque estamos arriesgando la vida, armados o no armados. Se nos mata o nos lastiman y no tenemos seguro que lo tendría que dar la empresa", aseveró.

Plebiscito contra la reforma de la seguridad social y eliminación de las AFAP

El acto de la CSGU, que a diferencia del acto central del Pit-Cnt, convocó a alrededor de 80 personas en la explanada de la Intendencia de Montevideo, tuvo diferentes oradores pertenecientes a los sindicatos que no forman parte del PIT-CNT. La mayoría de los discursos apuntaron a empezar a juntar firmas para derogar la reforma de la seguridad social y que en ese plebiscito también se someta a la eliminación de las AFAP.

"Estamos a favor de que si un trabajador trabaja 30 años tiene derecho a jubilarse, si tiene 60 años tiene derecho a jubilarse. Las AFAP se quedan con nuestro dinero y lo que hacen es desfinanciar el BPS y las prestaciones sociales son todas recortadas. Vamos a salir a juntar firmas en un plebiscito. Vamos a dar toda la fuerza", sostuvo Damián Ortiz, Secretario de Organización del Sindicato de Trabajadores de Postales.

"Creemos en la unidad de los que luchan, de los que pelean. Vamos por una sociedad sin explotados ni explotadores. Nosotros creemos en el trabajador como clase. La unidad es cómo lo que está pasando en Francia, que sin importar en que organización se está, echan para adelante. Creemos en eso. En unidad sin claudicar, en pelear como objetivos claros. Por eso hay que salir a hablar con los compañeros a explicar que no estamos en contra de la reforma si no a favor de los trabajadores", agregó siendo aplaudido por las personas que se encontraban ahí.

Otro de los que habló fue Daniel Machado, presidente del sindicato postal y se expresó en el mismo sentido. "Lo que hay que discutir es cómo los enfrentamos y los derrotamos, que no vengan que somos radicales, utópicos e idealistas. Para la confederación gremial hay que enfrentar esto sin vacilaciones ni conciliaciones. No es con paños tibios con lo que podemos torcer la mano al gobierno. El camino para derrotarlos es plebiscito y ahora. ¡Si al plebiscito y ahora!", aseveró.

La CSGU se formó en 2019 y actualmente tiene como sindicatos integrantes a la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, al Sindicato Ferroviario del Uruguay, al Sindicato del Ministerio de Industria, Energía y Minería y al Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza.

A su vez, también la integran el Sindicato de Trabajadores del Transporte, el Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Privada, el Sindicato de la Industria Mecánica, el Transporte y Afines y el Sindicato de Trabajadores de Secom.