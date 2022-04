La “pésima señal” que la ARU vio del Ministerio de Economía

La Asociación Rural del Uruguay (ARU) pidió una reunión con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) previo a que el gobierno decretara un cambio en la inversión de pasturas y en herramientas biológicas del suelo, pero los productores no fueron recibidos; cuando la gremial pidió una respuesta se le informó que el decreto ya estaba aprobado y que la reunión no se haría, eso fue visto por la gremial como “una pésima señal”, contó Gonzalo Valdés, titular de la ARU.

En la conferencia El agro que se viene, organizada por la ARU, radio Carve y El País, en el marco de la 11a edición de la Expo Melilla, Valdés habló sobre el decreto publicado el 18 de marzo y sostuvo que, mientras en la Rendición de Cuentas se previó incluir el mejoramiento en pasturas dentro del régimen COMAP, “lamentablemente se publicó el decreto que no tomó el espíritu del legislador”.

Qué dice la ley

Tras hablar con diferentes legisladores durante la discusión de este decreto, los productores agrupados en la ARU entendieron que la inversión en pasturas y en herramientas biológicas se tomaría en cuenta bajo un régimen COMAP, así como las inversiones en agua, montes de abrigo y alambrados, pero el decreto sostiene que la inversión en pasturas se deduzca del ejercicio anual, y si no se hace, se puede deducir un ficto del impuesto al patrimonio, explicó a El Observador el senador Sebastián Da Silva, impulsor de la reglamentación.

"La reglamentación no salió como imaginaba. Este decreto es un saludo a la bandera que está lejos de ir hacia el camino que queríamos. Quedó neutro y con mucha suerte puede llegar a generarle un impacto mínimo a dos o tres productores, que no era lo que queríamos", sostuvo el legislador.

En la Expo Melilla Valdés indicó que “cuando hablamos de incentivos de este tipo no hablamos de renuncias fiscales, no hablamos de rebajas de impuestos, hablamos de incentivos para apuntalar y generar un círculo virtuoso para producir más y generar más dinamismo a la economía, y terminar recaudando más. Esta es una visión a mediano y largo plazo que entendemos es positiva para el país”.

Da Silva aseguró que desde el Parlamento seguirá insistiendo en el tema para que la reglamentación se modifique. "Vamos a seguir haciendo docencia para que la burocracia entienda el impacto que tiene esta medida. Parece mentira que se mire la producción a cielo abierto con una perspectiva de escritorio o coyuntural, cuando es nuestra obligación generar mejoras a lo largo y ancho de la producción nacional", expresó.

Se reunieron con el MGAP

Cuando se comenzó a discutir la normativa la ARU pidió una audiencia con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), con el que se reunió. Luego, los productores solicitaron reunirse con el MEF pero “luego de idas y vueltas con temas de agenda”, la cartera contestó que el decreto ya estaba firmado y no accedió a recibir a la gremial, y esto no fue visto con buenos ojos por los integrantes de la asociación.

Según destacó Valdes, desde la ARU entienden que el no haberlos recibido no es algo acorde a la política del gobierno actual. En la Expo Melilla el dirigente recordó que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, ha remarcado en sus últimas conferencias de prensa que “hay que dialogar con todos porque esa es la esencia de la democracia”, y “lamentablemente en este caso, el Ministerio de Economía eso no lo siguió”.

A continuación el decreto completo:

