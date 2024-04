La polémica decisión que tomó el dueño de la peluquería de Recoleta donde mataron al colorista

Facundo Verdini, propietario de la peluquería en Recoleta donde el colorista Abel Guzmán cometió un homicidio al disparar a su colega Germán Medina, tiene previsto reabrir sus puertas este sábado.

La justificación del dueño fue que "hay muchas familias que dependen de esa fuente de ingreso". "Más allá del temor de que esta persona esté en libertad y la justicia no lo pueda encontrar, se tienen que abrir las puertas. Facundo no va a estar viniendo por seguridad", explicaron a los medios de comunicación. A pesar de contar con custodia policial, el miedo sigue presente. El asesino, captado por las cámaras de seguridad del establecimiento, sigue prófugo y existe el temor de que regrese. Es por ello que Verdini ha decidido no trabajar durante los primeros días después de la reapertura.

Las duras declaraciones de Facundo Verdini



"Es una pesadilla lo que estoy viviendo. La verdad es que no me puedo recuperar. Todavía sigue prófugo Abel Guzmán y eso también me tiene intranquilo. Después de ver el último video quedé shockeado. Cuando me va a buscar con el arma... quedé intranquilo", relató Verdini.

"Yo por ahora no voy a atender. Sí voy a estar acompañando a los chicos pero todavía no estoy en mi mejor momento para tocarle el pelo a una clienta, pero ya me voy a recuperar", explicó. Hizo énfasis en que todavía está con miedo, "mirando para todos lados".

En cuanto a la posibilidad de que el asesino tenga cómplices, explicaron que hay altas probabilidades, dado que una persona "no puede estar prófuga tanto tiempo". Además explicaron que la relación con Guzmán ya era conflictiva debido a que no acataba órenes en el trabajo.