Difunden otro video del crimen del peluquero en Recoleta y crecen las dudas sobre su paradero

A más de dos semanas del brutal crimen del peluquero Germán Medina en Recoleta y después de que un nuevo video haya salido a la luz mostrando al presunto homicida persiguiendo al dueño del establecimiento, continúa la intensa búsqueda de Abel Guzmán, por quién su familia reclama que se ofrezca una recompensa, sembrando dudas sobre una posible complicidad.

Mediante una entrevista con Rock&Pop, Marina, hermana de la víctima, declaró que "alguien lo está protegiendo, evidentemente. A mí me resulta raro que no hayan podido seguir el rastro, por lo menos en lo que es la zona de capital que está llena de cámaras, no sé, es raro, es raro todo".

Luego, sobre el video que se viralizó, manifestó que "hay secreto de sumario pero no termino de entender cómo funciona, porque ayer cuándo trascendió el video yo estaba en el trabajo”, y que "no quiero decir cosas que no son, pero a mí me da la impresión de que él va a buscar su mochila, no a Facundo”.

“Pienso que lo hubiese matado frente a los compañeros como lo hizo con Germán, que no le tembló el pulso para matarlo. Lo hubiese hecho en ese momento pero no lo hizo, incluso en el video anterior le toca el hombro al recepcionista, que es el que está en más shock. y le dice ‘no es con vos’”, continuó.

Y, finalmente, resaltó la importancia de que el Gobierno nacional ofrezca una recompensa: "Eso es lo que nosotros pedimos porque haciendo eso la gente colabora de otra manera”.