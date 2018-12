La pregunta a la primera ganadora del Balón de Oro que generó debate sobre sexismo

El DJ francés Martin Solveig, que participó en la animación de la ceremonia del Balón de Oro 2018, provocó este lunes la polémica después de haberle preguntado a Ada Hegerberg, primera mujer laureada de la historia, si sabía "bailar perreo".

"¿Tú sabes bailar perreo?", lanzó el DJ francés a la jugadora noruega de Lyon, quien le respondió desviando la cabeza en otra dirección, justo antes de recibir el primer Balón de Oro femenino de la historia.

Esta corta secuencia suscitó la polémica en las redes sociales, donde los internautas se indignaron por el "sexismo" y la "total falta de respeto" a la futbolista noruega.

Una vez que finalizó la gala, Martin Solveig se disculpó públicamente en un video en Twitter: "Estoy sorprendido por lo que leo en Internet. Por supuesto, no quería ofender a nadie", afirmó.

I definitely heard the word "twerk" 🤥 pic.twitter.com/Ej536LfJYM — Zach (@zach13__) December 4, 2018

"Es una broma, quizá una broma pesada, y yo querría disculparme ante todos los que haya podido ofender. Lo siento", añadió.

"Él vino a verme y me pidió perdón. Yo no vi la situación así, como los demás. Bailamos un poco, tengo el Balón de Oro, eso es lo más importante para mí. No lo encontré sexista", declaró Hegerberg después de la ceremonia.

¿Se le habría preguntado eso a un hombre? "Eso es una buena pregunta", respondió la ganadora antes de abogar por un mayor reconocimiento del fútbol femenino.

Andy Murray criticó el "ridículo sexismo"

El tenista británico Andy Murray explotó en redes sociales al ver cómo el DJ Martin Solveig le preguntó a Ada Hegerberg, ganadora del Balón de Oro femenino, si sabía "perrear".

Murray, conocido defensor de la igualdad en el deporte, calificó el acto como "otro ejemplo del ridículo sexismo que aún existe en el deporte", a través de la red social Instagram.

"¿Por qué las mujeres aún tienen que aguantar esta mierda? ¿Qué le preguntaron a Mbappé y Modric? Me imagino que algo relacionado con el fútbol. Y para toda la gente que piense que estamos exagerando y que piense que fue una broma... No lo fue. He estado metido en el deporte toda mi vida y el nivel de sexismo es irreal", continuó el que fuera número uno del mundo.

Para todas las jóvenes

Hegerberg dedicó su histórico premio a todas las jóvenes que practican este deporte.

La jugadora de 23 años se impuso en una nueva categoría a la que también estaban nominadas la brasileña Marta, del Orlando estadounidense, y la holandesa del Barcelona Lieke Martens, además de seis compañeras suyas del Lyon, ganador de las tres últimas Copas de Europa.

"Quiero dar las gracias a mis compañeras de equipo, porque sin ellas todo esto no habría sido posible. Gracias a mi club, a nuestro presidente, Jean-Michel Aulas, gracias por lo que haces por el fútbol femenino", dijo la jugadora.

También agradeció a "France Football", organizador del Balón de Oro, que haya creado una categoría femenina. "Es muy importante para nosotras", aseguró.

"Quiero acabar con un mensaje a todas las jóvenes: crean en ustedes, no paren nunca", dijo.

Con base en AFP y EFE