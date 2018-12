Juan Álvarez se lesionó en Chile y no jugará la final del Dev Series de golf

Juan Álvarez terminó de la peor manera la temporada, tras lesionarse en la tercera jornada del Abierto de Los Leones, certamen que se disputó en Santiago de Chile.

Álvarez participó de dicho evento para afinar el juego de cara a esta semana que viajaría a México para disputar la final del Dev Series-PGA Tour Latinoamérica, donde los cinco primeros lugares conseguirán status completo”para la temporada 2019 del PGA Tour Latinoamérica.

Álvarez cerró el domingo en la posición 23 con un total de 290 golpes, dos sobre par y rondas de 75, 69, 70 y 76 impactos.

El campeón fue el chileno Joaquín Niemann con 263 golpes, 25 bajo par, récord del campo.

Álvarez regresó a Uruguay para hacerse estudios de su muñeca izquierda y definir su futuro.

El profesional perdió hace dos semanas el status del PGA Tour Latinoamérica luego de finalizar la temporada regular en el lugar 64 en la Orden de Mérito, donde los primeros 60 lugares lograron la tarjeta para el 2019.

Su viaje pactado para esta semana a México, fue merced a su victoria en el Dev Series-PGA Tour LA cuando se impuso a mediados de junio en el Abierto de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, Argentina.

“Hoy hablé con Juan y me expresó que no puede jugar, le duele la mano y decidimos que no viaje a México”, expresó Louis Rinaldi, manager del jugador.

Rinaldi que reside en Nueva York está en Montevideo y por estas horas tendrá una reunión con Álvarez para definir el 2019.

“Conversaremos sobre lo que sucedió en esta temporada, en la cual no estoy conforme con lo que realizó Álvarez”, sentenció Rinaldi. l