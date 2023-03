La profesora de inglés de Julián Álvarez en Inglaterra causa furor por su "fórmula única"

La profesora de inglés del delantero argentino Julián Álvarez compartió una foto con el futbolista del Manchester City y obtuvo más de 32 mil "me gustas".

Sara Duque, que se presenta como profesora de cinco idiomas para futbolistas y entrenadores de "alto nivel", elogió a su alumno. "Desde levantar la Copa del Mundo a conquistar un nuevo lenguaje, ¡el talento de mi estudiante no conoce límites!", escribió en una publicación de Instagram.

"Impresionante progreso en un periodo tan corto de tiempo. Estoy muy orgullosa de mi estudiante", añadió en el pie de la foto con Álvarez.

"Thank you very much", le respondió "La Araña" en inglés.

Los comentarios de los seguidores no se hicieron esperar, por la belleza de la profe, que en su instagram suele sacarse fotos en pose de modelo. "Dice la novia de Julián que ya no necesita aprender inglés 😂😂", escribió un seguidor. "Asi cualquiera aprende ingles", dijo otro. "No te distraigas, mirá los apuntes araña", escribió otro.

"Ahí tenés que apuntar araña, nada que ver la otra", escribió uno de loss más polémicos, apuntando a la polémica que se generó con la novia de Julián a días de ser campeón del mundo, cuando no dejó que unos niños se sacaeran fotos con el delantero campeón del mundo.

Duque es portuguesa y vive en Manchester, según Infobae. Da clases de portugués, inglés, alemán, francés y español, y asegura haber guiado a "ganadores de Champions League a lo largo de su viaje por el idioma".

"Las sesiones fueron específicamente diseñadas para futbolistas y entrenadores de alto nivel que necesitan usar uno de estos idiomas todos los días en el trabajo para comunicarse", se lee en la página web de la profesora.

Allí asegura que sus lesiones ayudan a "dominar el idioma en la cancha así podés comunicarte con más claridad y confianza con el equipo técnico y médico, compañeros, prensa, hinchas y personas en situaciones de todos los días".

Instagram de Sara Duque

Sara Duque da clases de cinco idiomas

Duque afirma que utiliza una "fórmula única" que mejora las habilidades linguísticas de sus alumnos y les permite conocer más sobre su "estilo de aprendizaje" y "técnicas de memoria", "permitiéndoles dominar el idioma en tiempo récord".

La mujer fue abogada de deporte. Además estudió psicología deprotiva y "coaching mental" en España y Estados Unidos, lo que le permite "entender las demandas y presiones de desempeñarse en el nivel más alto".

"Esto es lo que me separa de cualquier otro profesor, entrenador o escuela de idiomas", asegura.