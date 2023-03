La respuesta de Da Silveira ante el paro en el inicio de clases

El ministro de Educación y Cultura (MEC), Pablo da Silveira, criticó el paro que los sindicatos de la educación anunciaron para este lunes 6, cuando comiencen las clases.

"Cuando se recuerde que en 2023 empezó a aplicarse la reforma curricular que revitalizó nuestra enseñanza, se recordará también que los sindicatos hicieron paro el primer día de clases", tuiteó el jerarca este domingo.

Entre los cambios propuestos en la transformación educativa a la educación, se establece que se limita la repetición (a algunos grados concretos), la escala de notas pasa a ser del 1 al 10 y en los liceos y UTU no habrá más exámenes.

Javier Iglesias, dirigente de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) Montevideo, explicó a El Observador que esta medida sindical se tomó porque hay "un recorte bestial del presupuesto educativo" que está generando "grupos de alumnos superpoblados".

Por su parte, el director del Codicen, Robert Silva, negó que esto fuese así y dijo a El Observador que si el sindicato considera que hay superpoblación que "lo demuestre y diga dónde y en qué grupos". Así, agregó: "El sindicato dijo que el 65% de los docentes se habían ido a bachillerato y no es cierto, el sindicato dijo que no se iban a poder elegir horas online y no pasó"