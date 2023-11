Bustillo dijo por qué renunció y que se sacó de "encima" a Ache por "insoportable"

Este viernes el excanciller Francisco Bustillo declaró ante el fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Alejandro Machado, por la entrega de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset.

La declaración, a cuyo audio accedió El Observador, se centró en cómo fue el trámite para entregar el documento y también a si el canciller conocía quién era Marset. Las denuncias que formuló la ex vicecanciller Carolina Ache -y por las que Bustillo renunció- no formaron parte del interrogatorio por ser derivadas a otra Fiscalía.

Sin embargo, otra parte de la comparecencia de Bustillo en Fiscalía se centró en las conversaciones que mantuvo con la entonces subsecretaria y su reciente decisión de renunciar.

Respecto a la renuncia a su cargo de canciller, Bustillo dijo que no fue porque hubiera "nada irregular o ilegal", sino que "al contrario". "Estoy convencido de la correcta actuación de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores pero no es menos cierto que hay un enchastre político que vengo padeciendo desde hace un año por parte de estas tres personas, no las califico", señaló en alusión a Ache, el abogado y exfiscal de Corte Jorge Díaz, y el exsenador Pedro Bordaberry. A ellos tres los había nombrado segundos antes como los responsables de montar un "relato" sobre la entrega del pasaporte.

Volviendo a la renuncia, Bustillo sostuvo en la declaración que le parecía que era "momento de decir" que daba "un paso al costado". "Porque no es posible que el gobierno esté en una situación incómoda, que a todas luces es sensible. Decir que el ministro le dijo que ocultara información...", señaló respecto a uno de los fragmentos de las conversaciones que reveló Búsqueda entre Ache y él.

Sobre esto último, dijo que la entonces subsecretaria se había negado "en todo momento" a entregar los Whatsapp entre ella y Maciel durante la investigación administrativa que llevó adelante Cancillería. Ella, sin embargo, afirma que el ex canciller en público pedía una cosa y en privado otra.

"Cuando yo aparezco en esa grabación diciendo 'tirá el celular', 'voy a hablar con el tipo'. Es porque venía todos los días a mi despacho desesperada. Que los Whatsapp… No es porque fueran ilegales, porque quedó corroborado que no había ilegalidad ninguna. En todo caso si hay ilegalidad no es por acción, es por omisión, ella no hizo absolutamente nada", criticó.

Bustillo describió a Ache como "desesperada" por no entregar los chats y que en un día le dijo que tirara el celular, algo que asegura dijo en sentido figurado y no literal.

"Después le dije dejame ver si puedo hablar con Mata. ¡Por supuesto que no hablé con Mata! ¡Me la saqué de encima porque era insoportable! Esa es la realidad de la historia, cómo la viví y cómo se vivió", argumentó.

La reunión con Heber y otros jerarcas

Camilo dos Santos

Heber y Bustillo durante la interpelación de agosto de 2022. Archivo

"El 15 de marzo recibo una llamada del ministro (Luis Alberto) Heber y me dice que le gustaría reunirse para saber cómo se procesó el pasaporte. Vino acompañado de (Guillermo) Maciel y una persona que no conocía, el asesor (Andrés) Capretti", señaló en la audiencia.

La reunión, contó Bustillo, se produjo días después de que el semanario Búsqueda hubiera informado que Marset había accedido a un pasaporte.

En el encuentro participaron, detalló el excanciller, el director de Prensa, Horacio Abadie, y el jefe de gabinete Fernando López Fabregat mientras que del lado del Ministerio del Interior estaban Heber, el subsecretario Guillermo Maciel y el exasesor de Heber, Andrés Capretti.

Al inicio de la declaración en Fiscalía, Bustillo manifestó a Machado su disconformidad con el hecho de que hubiera sido citado como indagado en esta causa, informó El País y confirmó El Observador. "Quiero dejar constancia. Me llama la atención y no le encuentro fundamento el carácter con el que se me cita. En la investigación administrativa no fui ni citado como testigo", apuntó.

Sobre esa reunión, Bustillo relató que después hizo subir a su despacho "a la gente que había actuado en el pasaporte. Los ministros no participamos (por él y por Heber en la gestión del pasaporte). En mis 37 años en el Servicio Exterior nunca cumplí una función consular", agregó ante el fiscal Machado y su adjunto Leonardo Rosas.

Bustillo también indicó que en la reunión no estuvo la entonces vicecanciller Carolina Ache.

Ante la consulta de si el nombre de "Marset" le "significaba algo", respondió: "Absolutamente nada". "Del nombre Marset no tenía conocimiento alguno. Primero porque era limitado aún el trámite administrativo y en el caso puntual si uno mira lo que era el señor Marset en marzo a lo que es hoy hay un abismo".

"Yo sabía lo que era el Marset en marzo", insistió. Respecto a la expedición del pasaporte, algo que contó fue abordado en la reunión en Cancillería, Bustillo aseguró que entonces sintió "gran tranquilidad" al entender que se habían "cumplido con los procedimientos que correspondían".

El adjunto de Machado le preguntó a Bustillo concretamente qué sabía de Marset en esa reunión de marzo de 2022,

"Lo que surgió ahí en la charla es que había estado detenido un largo tiempo en razón de un delito vinculado al narcotráfico. Eso surgía de un mail del 16 de setiembre. Es la primera y única vez que aparece la palabra narcotráfico. Y hago hincapié en eso porque después tomé contacto con Pauline Davies (que era encargada de Asuntos Consulares y Vinculación cuando se expidió el pasaporte de Marset), que fue la otra persona que mencionó la palabra narco en una comunicación con (Álvaro) Ceriani (embajador uruguayo en Emiratos Árabes Unidos)", apuntó.